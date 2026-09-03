Τα νέα «Φιλαράκια» για τη Gen Z μοιάζουν με άπιαστο όνειρο: Οι πέντε λόγοι
Αν και η Gen Z έχει τις δικές της σειρές για παρέες εικοσάρηδων, καμία δεν έχει καταφέρει να πλησιάσει την επιτυχία και την πολιτιστική επιρροή των Friends.
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Τα «Φιλαράκια» παραμένουν μία από τις πιο επιτυχημένες και διαχρονικές sitcom σειρές στην ιστορία της τηλεόρασης. Οι έξι φίλοι που ζούσαν στο Μανχάταν έγιναν σημείο αναφοράς για μια ολόκληρη γενιά παγκοσμίως, ενώ το τελευταίο επεισόδιο παρακολούθησαν περίπου 52,5 εκατομμύρια Αμερικανοί.
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