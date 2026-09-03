Τα νέα «Φιλαράκια» για τη Gen Z μοιάζουν με άπιαστο όνειρο: Οι πέντε λόγοι

Τα «Φιλαράκια» παραμένουν μία από τις πιο επιτυχημένες και διαχρονικές sitcom σειρές στην ιστορία της τηλεόρασης. Οι έξι φίλοι που ζούσαν στο Μανχάταν έγιναν σημείο αναφοράς για μια ολόκληρη γενιά παγκοσμίως, ενώ το τελευταίο επεισόδιο παρακολούθησαν περίπου 52,5 εκατομμύρια Αμερικανοί.

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