Μανάτος 468 κιλών επέζησε από 34 συγκρούσεις με σκάφη: Νέα μέτρα για την προστασία του

Ο μανάτος «Άστρο», ηλικίας περίπου 35 ετών και βάρους 468 κιλών, βρίσκεται πλέον υπό αυστηρότερο καθεστώς προστασίας, μετά τις 34 καταγεγραμμένες συγκρούσεις του με σκάφη.

Η πιο σοβαρή ήταν τον Φεβρουάριο του 2026, όταν προπέλα σκάφους του προκάλεσε πέντε βαθιά τραύματα, ένα από τα οποία είχε μήκος 22 εκατοστά και βάθος 6 εκατοστά, προκαλώντας σοβαρή φλεγμονή και κίνδυνο για τη ζωή του.

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