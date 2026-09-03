Πέθανε η Αμερικανίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος Γκλόρια Στάινεμ σε ηλικία 92 ετών

Η Γκλόρια Στάινεμ, η Αμερικανίδα συγγραφέας, δημοσιογράφος και πολιτική ακτιβίστρια που αγωνίστηκε για την έμφυλη ισότητα και για τα δικαιώματα των γυναικών για περισσότερες από έξι δεκαετίες, πέθανε σε ηλικία 92 ετών την Τετάρτη.

Η είδηση έγινε γνωστή από το ίδρυμά της μέσω ανάρτησης στο Instagram σήμερα Πέμπτη.

Συνιδρύτρια περιοδικού Ms Magazine, η Στάινεμ υπήρξε πρωτοπόρος του φεμινιστικού κινήματος από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και έπειτα και αποτέλεσε έμπνευση για πολλές γενιές γυναικών.

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Η Στάινεμ υπήρξε έμπνευση για πολλές ταινίες, συμπεριλαμβανομένου της ταινίας της σκηνοθέτιδος Τζούλι Τέιμορ «Οι Γκλόριες» , η οποία μιλά για τη ζωή της δημοσιογράφου στη διάρκεια των ετών που βασίστηκε στην μπεστ-σέλερ αυτοβιογραφία της του 2015 με τίτλο «Η Ζωή μου στο Δρόμο» («My Life on the Road»).

Η Στάινεμ αποτέλεσε επίσης το αντικείμενο του θεατρικού έργου του 2018 «Γκλόρια: Μια Ζωή» και του ντοκιμαντέρ του HBO του 2011 με τίτλο «Γκλόρια: Με τα Δικά της Λόγια».

«Θέλω να αποδώσω δικαιοσύνη για τις γυναίκες που συναντώ»

Η Γκλόρια Στάινεμ χαρακτήριζε τον εαυτό της «εργολάβο για κοινωνική αλλαγή».

«Θέλω να αποδώσω δικαιοσύνη για τις γυναίκες που συναντώ, να αφηγηθώ τις ιστορίες τους. Με το να δημιουργώ σχέσεις και να τις ακούω γιατί δεν μπορούμε να τις ενδυναμώσουμε χωρίς να ακούσουμε τις ιστορίες τους», είχε δηλώσει στο περιοδικό New Yorker το 2015.

Η Στάινεμ ίδρυσε το Εθνικό Πολιτικό Κονκλάβιο Γυναικών (NWPC) το 1971 μαζί με τις πρώην βουλευτές Μπέλα Αμπζάγκ και Σίρλεϊ Τσίσολμ και τη συγγραφέα Μπέτι Φρίνταν, το βιβλίο της οποίας «Το Γυναικείο Μυστήριο» του 1963 οδήγησε στο δεύτερο κύμα του φεμινιστικού κινήματος.

Μεταξύ άλλων οργανώσεων, η Στάινεμ ίδρυσε επίσης τη «Συμμαχία Συνδικαλιστριών Γυναικών», το «Κέντρο Μέσων Ενημέρωσης Γυναικών», την «Ψηφοφόροι για την Επιλογή» και το «Ίδρυμα Ms Για τις Γυναίκες».

Η Γκλόρια Στάινεμ με την γερουσιαστή Μπέλα Άμπζαγκ το 1979. AP

Το 2013, ο τότε Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα την βράβευσε με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, την υψηλότερη πολιτική τιμητική διάκριση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με τα χαρακτηριστικά μακριά μαλλιά της και τα aviator γυαλιά ηλίου η Στάινεμ διατυμπάνιζε ότι το φεμινιστικό κίνημα θα πρέπει να αγκαλιάζει τις γυναίκες κάθε φυλής.

«Αν έχεις βιώσει διακρίσεις, είσαι ευαισθητοποιημένη σε κάθε επίπεδο. Έμαθα τον φεμινισμό σε μεγάλο βαθμό από τις μαύρες γυναίκες. Οι έγχρωμες γυναίκες ουσιαστικά εφηύραν τον φεμινισμό» είχε δηλώσει στο New Yorker.

Ποια ήταν η Γκλόρια Στάινεμ

Η Γκλόρια Στάινεμ γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1934 στο Τολέδο του Οχάιο και ήταν η μικρότερη από δύο κόρες.

Ο πατέρας της ήταν περιοδεύων έμπορος αντικών. Επειδή η οικογένεια μετακόμιζε συχνά, δεν πήγαινε σχολείο τακτικά μέχρι περίπου την Α' Γυμνασίου.

Οι γονείς της χώρισαν όταν εκείνη ήταν 11 ετών και στη συνέχεια η Στάινεμ έζησε με τη μητέρα της, η οποία κατέρρρευσε ψυχολογικά και υπέφερε από κατάθλιψη.

Η εμπειρία αυτή επηρέασε τις απόψεις της Στάινεμ για την κοινωνική αδικία και τον γάμο, που πίστευε ότι στερεί από τις γυναίκες επιλογές και πολλά από τα πολιτικά τους δικαιώματα. «Ήμουν ήδη ο πολύ μικρός γονέας ενός πολύ μεγάλου παιδιού, της μητέρας μου. Δεν ήθελα να καταλήξω να φροντίζω κάποιον άλλο», φέρεται να είχε δηλώσει.

Αφού αποφοίτησε από το Smith College, η Στάινεμ άρχισε να εργάζεται ως ανεξάρτητη δημοσιογράφος. Το 1963, εργάστηκε ως κουνελάκι του Playboy για 11 ημέρες για τις ανάγκες ενός άρθρου για το περιοδικό Show.

Το πρωτοποριακό ρεπορτάζ της σε δύο συνέχειες με τίτλο «Το Κουνελάκι και η Ιστορία του», περιέγραφε λεπτομερώς τις χαμηλές αμοιβές και τη σεξιστική μεταχείριση που υφίσταντο τα κουνελάκια του Playboy - αρχικά ως σερβιτόρες.

Το ρεπορτάζ της έγινε τηλεοπτική ταινία το 1985 με πρωταγωνίστρια την Κίρστι Άλεϊ.

Το 1968, η Στάινεμ βοήθησε στην ίδρυση του περιοδικού New York, όπου το δοκίμιό της με τίτλο «After Black Power, Women's Liberation» την καθιέρωσε ως φεμινίστρια ηγέτιδα σε μια εποχή ταραχώδους κοινωνικής αλλαγής.

Αλλά μόνο όταν παρευρέθηκε σε μια ομιλία για την άμβλωση σε εκκλησία της Νέας Υόρκης την επόμενη χρονιά, η Στάινεμ - η οποία είχε κάνει μια τότε παράνομη άμβλωση στο Λονδίνο σε ηλικία 22 ετών - είπε ότι η ζωή της ως ακτιβίστριας του φεμινιστικού κινήματος ξεκίνησε πραγματικά.