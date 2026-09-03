Snapshot Οι πρωθυπουργοί της Ταϊλάνδης και της Σιγκαπούρης τραγούδησαν μαζί το «Let It Be» των Beatles σε επίσημο δείπνο στη Μπανγκόκ.

Η παράσταση πραγματοποιήθηκε μετά την πρώτη επίσημη συνάντηση των δύο ηγετών έπειτα από 11 χρόνια.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ τραγούδησε, ενώ ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης Λόρενς Γουόνγκ έπαιξε κιθάρα.

Το γεγονός έδειξε μια διαφορετική, πιο προσωπική πλευρά των ηγετών κατά τη διάρκεια της επίσημης συνάντησης. Snapshot powered by AI

Μια διαφορετική πλευρά τους έδειξαν οι ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Σιγκαπούρης στο πλαίσιο επίσημης συνάντησης τους στη Μπανγκόκ, καθώς... τραγούδησαν μαζί το «Let It Be» των Beatles.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από το επίσημο δείπνο που παρατέθηκε στην πρωθυπουργική κατοικία, δείχνει τον πρωθυπουργό της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, να ερμηνεύει το θρυλικό τραγούδι, καθώς ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης, Λόρενς Γουόνγκ, παίζει κιθάρα, μπροστά στους παρευρισκόμενους.

Η μουσική αυτή παράσταση έγινε μετά την πρώτη επίσημη συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών έπειτα από 11 χρόνια.

Δείτε το βίντεο: