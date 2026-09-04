Τζέι Ντι Βανς για τη σύγκρουση με το Ιράν: «Αυτό δεν είναι πόλεμος»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι οι μάχες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δεν είναι πόλεμος και αρνήθηκε να δώσει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα τελειώσει η σύγκρουση

Νατάσα Παυλοπούλου

Τζέι Ντι Βανς για τη σύγκρουση με το Ιράν: «Αυτό δεν είναι πόλεμος»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι οι μάχες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν αποτελούν επίσημο πόλεμο και δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για το τέλος της σύγκρουσης.
  • Η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω της σύγκρουσης που έχει διαρκέσει επτά μήνες και επηρεάζει τις ενδιάμεσες εκλογές και τις τιμές της βενζίνης.
  • Οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει την παρουσία τους στη Μέση Ανατολή, με περισσότερους από 50.000 στρατιώτες και σχεδόν 20 πολεμικά πλοία να εστιάζουν στα Στενά του Ορμούζ.
  • Ο Βανς τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις όσο η Τεχεράνη συνεχίζει τις επιθέσεις στην εμπορική ναυτιλία πετρελαίου.
  • Οι πρόσφατες αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν ως αντίποινα έχουν αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα από τον Ιούλιο.
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Ο αντιπρόεδρός των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς προσπάθησε να υποβαθμίσει την αναζωπύρωση των εχθροπραξιώ στο Ιράν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, την ώρα που σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακηρύξει τη νίκη των ΗΠΑ και το τέλος της ένοπλης σύρραξης

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε χθες (3/9) ότι οι μάχες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δεν είναι πόλεμος και αρνήθηκε να δώσει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα τελειώσει η σύγκρουση, υπογραμμίζοντας την πρόκληση που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Τραμπ καθώς οι εχθροπραξίες εισέρχονται στον έβδομο μήνα τους και οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν. Τα σχόλιά του βλέπουν το φως καθώς η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη αντάλλαξαν πυρά αυτή την εβδομάδα μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας, χωρίς να βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές συνομιλίες με τους Ιρανούς για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο πόλεμος έχει μειώσει τα ποσοστά δημοτικότητας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και έχει εκοξεύσει τις τιμές της βενζίνης, αυξάνοντας τους κινδύνους για τους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους που αγωνίζονται να διατηρήσουν τη μικρή πλειοψηφία του κόμματός τους στο Κογκρέσο τον Νοέμβριο.Σε ενημέρωση στον Λευκό Οίκο, ο Βανς επαίνεσε τις προσπάθειες των ΗΠΑ να διευκολύνουν τη μεταφορά πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, όπου οι Ιρανοί έχουν διαταράξει τη θαλάσσια κυκλοφορία από την έναρξη του πολέμου.

Απέρριψε τον χαρακτηρισμό της σύγκρουσης ως «πόλεμο», λέγοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν τερματίσει τις σημαντικές πολεμικές επιχειρήσεις με το Ιράν, παρά τις ανανεωμένες μάχες αυτή την εβδομάδα. Είπε ότι η Ουάσινγκτον επικεντρώνεται τώρα στο να διασφαλίσει ότι η Τεχεράνη δεν θα συνεχίσει να διαταράσσει την εμπορική ναυτιλία πετρελαίου.

«Δεν θα το έλεγα πόλεμο», είπε ο Βανς. «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενεργά πυρά. Αναγνωρίζω ότι υπήρξαν μέρη όπου αυτό έχει αναζωπυρωθεί». Οι ΗΠΑ διατηρούν περισσότερους από 50.000 στρατιώτες στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αυξήσει τον αριθμό των στρατιωτικών μέσων στην περιοχή, μεταξύ άλλων με σχεδόν 20 πολεμικά πλοίων που έχουν επικεντρωθεί στο Ορμούζ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα στρατεύματα έχουν αναπτυχθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναμενόμενο και έχουν αποσυρθεί από την Ευρώπη και την περιοχή Ινδο-Ειρηνικού.

Ερωτηθείς επανειλημμένα για το χρονοδιάγραμμα του πολέμου, ο Βανς είπε ότι ένα τέλος θα απαιτούσε τη διακοπή των επιθέσεων των Ιρανών εναντίον εμπορικών πλοίων.«Πότε θα σταματήσουν οι Ιρανοί να πυροβολούν πλοία; Νομίζω ότι η πραγματικότητα είναι ότι δεν γνωρίζω την απάντηση σε αυτό το ερώτημα», είπε. Απέκλεισε επίσης οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις, εφόσον η Τεχεράνη συνεχίζει να στοχεύει την εμπορική ναυτιλία.Ενώ οι πιο έντονες μάχες έχουν υποχωρήσει, η επαναλαμβανόμενη ανταλλαγή πυρών και η έλλειψη οριστικού τερματισμού του πολέμου έχουν διατηρήσει τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου στα ύψη.

Την Τρίτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, χτυπώντας αυτό που χαρακτήρισαν στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος της ακτής, σε αντίποινα για τις ιρανικές επιθέσεις σε πλοία στο Στενό του Ορμούζ. Η ξαφνική κλιμάκωση του πολέμου έχει προκαλέσει αύξηση των τιμών του πετρελαίου σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από τον Ιούλιο.

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