Υπόθεση Λορένα Ιτσέρι: Οι απελπισμένες κλήσεις της 45χρονης - Το τελευταίο μήνυμα του δολοφόνου

Η 45χρονη φέρεται να κατάφερε να καλέσει το 112 και έναν φίλο της μέσα από το πορτμπαγκάζ όπου είχε εγκλωβιστεί, ενώ οι συγγενείς της αποκαλύπτουν ότι φοβόταν τον πρώην σύντροφό της

Ανθή Κουρεντζή

Υπόθεση Λορένα Ιτσέρι: Οι απελπισμένες κλήσεις της 45χρονης - Το τελευταίο μήνυμα του δολοφόνου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 45χρονη Λορένα Ιτσέρι κατάφερε να καλέσει το 112 και έναν φίλο της από το πορτμπαγκάζ όπου είχε εγκλωβιστεί από τον πρώην σύντροφό της, 36χρονο Φεντερίκο Βέλα.
  • Ο Βέλα φέρεται να δολοφόνησε τη Λορένα και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από οδογέφυρα στη Φλωρεντία.
  • Η νεκροψία θα καθορίσει αν η γυναίκα ήταν ζωντανή όταν έπεσε από τη γέφυρα, ενώ εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας.
  • Η Λορένα φοβόταν τον πρώην σύντροφό της, αλλά δεν ήθελε να τον καταγγείλει, σύμφωνα με δηλώσεις της οικογένειάς της.
  • Ο Βέλα είχε αναρτήσει πριν το περιστατικό μηνύματα στα social media με αποχαιρετισμούς και εκφράσεις αγάπης προς τη Λορένα.
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Συγκλονίζουν νέα στοιχεία για την υπόθεση δολοφονίας της 45χρονης Λορένα Ιτσέρι από τον 36χρονο σύντροφό της στη Φλωρεντία.

Κλεισμένη στο πορτμπαγκάζ από τον πρώην σύντροφό της, η Λορένα βίωσε ένα εφιαλτικό ταξίδι από το οποίο, για λίγες στιγμές, φάνηκε πως ίσως μπορούσε να σωθεί, καλώντας στο τηλέφωνο όποιον μπορούσε. Ωστόσο, ακολούθησε το τραγικό τέλος.

«Αντίο σε όλους» ήταν το τελευταίο, ανατριχιαστικό μήνυμα που ανάρτησε σε story στο Instagram ο 36χρονος Φεντερίκο Βέλα, ο άνδρας που κατηγορείται ότι σκότωσε την 45χρονη πρώην σύντροφό του, Λορένα Ιτσέρι, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Οι δύο σοροί εντοπίστηκαν κάτω από οδογέφυρα του αυτοκινητοδρόμου Α1, στην επαρχία της Φλωρεντίας, κοντά στη διασταύρωση ανάμεσα στις διαδρομές Panoramica και Direttissima.

Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν η γυναίκα ήταν ακόμη ζωντανή τη στιγμή που, σύμφωνα με τις Αρχές, έπεσε από τη γέφυρα. Παράλληλα, θα εξεταστεί και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Το χρονικό της δολοφονίας

Όλα φέρονται να ξεκίνησαν με ενέδρα στη Φλωρεντία. Σύμφωνα με όσα έχουν προκύψει μέχρι στιγμής από την έρευνα της αστυνομίας, ο 36χρονος φέρεται να επιτέθηκε στην 45χρονη στο γκαράζ του σπιτιού της, στην περιοχή Rifredi.

Στη συνέχεια, φέρεται να την έκλεισε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου και να ξεκίνησε να οδηγεί προς τον αυτοκινητόδρομο, όπου άρχισε ένα εφιαλτικό ταξίδι.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος ήταν ο προορισμός του. Ωστόσο, μέσα στο πορτμπαγκάζ φέρεται να είχε αφήσει και το σακίδιό του, μέσα στο οποίο βρισκόταν το κινητό του τηλέφωνο.

Η Λορένα κατάφερε να βρει τη συσκευή και να τη χρησιμοποιήσει για να ζητήσει βοήθεια. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, κάλεσε τον ενιαίο αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, αλλά και έναν φίλο της, φωνάζοντας «βοήθεια, βοήθεια».

Ο 36χρονος, όμως, φέρεται να αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί. Σταμάτησε το αυτοκίνητο και της άρπαξε το κινητό.

Στο μεταξύ, μετά την κλήση βοήθειας, το επιχειρησιακό κέντρο της Αστυνομίας της Φλωρεντίας έδωσε εντολή να εντοπιστεί το όχημα στον αυτοκινητόδρομο.

Περιπολικό της Τροχαίας από το Pian del Voglio έφτασε στο σημείο. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να προσεγγίσουν τον Βέλα, ο οποίος βρισκόταν στο χείλος της γέφυρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 36χρονος φώναξε ασυνάρτητες φράσεις και στη συνέχεια έπεσε στο κενό από την οδογέφυρα. Η σκηνή καταγράφηκε και από body camera αστυνομικού, ενώ κάμερες του αυτοκινητοδρόμου φέρονται να είχαν καταγράψει και όσα είχαν προηγηθεί.

Το «αντίο» στα social media

«Σε αγαπώ αρκετά ώστε να μη σου μιλήσω όταν θα μπορούσα να σε πληγώσω», έγραφε σε story που δημοσίευσε ο Φεντερίκο Βέλα λίγο πριν από την τραγωδία.

Στην τελευταία του ανάρτηση, με ημερομηνία 12 Αυγούστου, είχε δημοσιεύσει ένα καρουζέλ με κοινές φωτογραφίες του με τη Λορένα, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα:

«Κάποιοι δεσμοί είναι τόσο τέλειοι που, ακόμη κι αν τους χωρίσεις, το αποτύπωμα του άλλου μένει πάνω σου για πάντα. Σε εσένα, που είσαι η γυναίκα που αγάπησα με όλο μου το είναι και έχασα εξαιτίας της δικής μου ανοησίας. Θα είμαι δικός σου ακόμη κι αν δεν μπορώ πια να είμαι».

Κάτω από τη συγκεκριμένη ανάρτηση πληθαίνουν πλέον τα οργισμένα σχόλια εναντίον του Vella, αλλά και τα μηνύματα θλίψης και συμπαράστασης για τη Λορένα Ιτσέρι.

Οι συγγενείς της Λορένα: «Τον φοβόταν, αλλά δεν ήθελε να τον καταγγείλει»

Οι συγγενείς της Λορένα αποκάλυψαν ότι η 45χρονη φοβόταν τον πρώην σύντροφό της, ωστόσο δεν ήθελε να προχωρήσει σε καταγγελία εις βάρος του.

Η οικογένειά της έφτασε από το Squinzano, στην επαρχία Lecce, στο διαμέρισμα όπου ζούσε η Λορένα στη Φλωρεντία, στην οδό Panciatichi, στην περιοχή Rifredi.

«Τον φοβόταν. Αυτό το καλοκαίρι είχε κατέβει σε εμάς γιατί φοβόταν πάρα πολύ», αποκάλυψε η μητέρα της.

Η θεία της πρόσθεσε: «Δεν ήθελε να τον καταγγείλει. Ήταν υπερβολικά καλός άνθρωπος και δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα συνέβαινε».

«Φοβόμασταν, αλλά ποτέ δεν περιμέναμε ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο», ανέφερε από την πλευρά του ο αδελφός της Lorena.

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