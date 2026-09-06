Τρομακτικό ατύχημα: Ηλικιωμένος καταπλακώθηκε από μπουλντόζα - Η δραματική διάσωση

Ο 76χρονος υπέστη κάταγμα στον αστράγαλο και τραυματισμό από σύνθλιψη στο πέλμα, αποφεύγοντας τα χειρότερα

Ανθή Κουρεντζή

Τρομακτικό ατύχημα: Ηλικιωμένος καταπλακώθηκε από μπουλντόζα - Η δραματική διάσωση
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 76χρονος καταπλακώθηκε από μπουλντόζα στο Μιζούρι, υποφέροντας κάταγμα στον αστράγαλο και σύνθλιψη στο πέλμα.
  • Το ατύχημα προκλήθηκε όταν το κάθισμα της μπουλντόζας αποκολλήθηκε και ο ηλικιωμένος έπεσε, με το όχημα να κυλά προς τα πίσω και να τον πατάει με την αριστερή ερπύστρια.
  • Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον άνδρα σκάβοντας γύρω από τα πόδια του και μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο, όπου πήρε εξιτήριο την ίδια ημέρα.
  • Η δεξαμενή καυσίμου της μπουλντόζας, που λειτουργεί ως κάθισμα, αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς απέτρεψε την πλήρη κύλιση του οχήματος και πιθανότατα σοβαρότερο τραυματισμό.
  • Ο γιος του τραυματία επεσήμανε ότι πολλοί εθελοντές και η Πυροσβεστική έδρασαν γρήγορα και αποτελεσματικά στη διάσωση.
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Τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε στο Μιζούρι όταν ένας ηλικιωμένος καταπλακώθηκε από μπουλντόζα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό περίπου στις 12:13 το μεσημέρι του Σαββάτου 29 Αυγούστου και έφτασαν άμεσα στο σημείο, εντοπίζοντας τον άτυχο άνδρα εγκλωβισμένο κάτω από το όχημα.

«Ευτυχώς, η έκβαση ήταν καλή για τον ασθενή και την οικογένειά του», ανέφεραν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 76χρονος έπεσε από τη μπουλντόζα όταν το κάθισμά του αποκολλήθηκε από τη βάση του, την ώρα που ανέβαινε με το μηχάνημα σε πρανές.

Η μπουλντόζα άρχισε τότε να κυλά προς τα πίσω και η αριστερή ερπύστρια καταπλάκωσε τα πόδια του 76χρονου. Παράλληλα, υπέστη ζημιά και η δεξαμενή καυσίμου του μηχανήματος.

Οι διασώστες κατάφεραν να σκάψουν γύρω από τα πόδια του άνδρα και να τον απεγκλωβίσουν από τις ερπύστριες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα στον αστράγαλο και τραυματισμό από σύνθλιψη στο πέλμα.

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Ο Doug Wallace, γιος του 76χρονου, αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό σε ανάρτησή του στο Facebook. «Πολλοί εθελοντές βοήθησαν να ξεθάψουν τα πόδια του και να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Όσο συνέβαινε αυτό, η Πυροσβεστική της Olympia κάλεσε ελικόπτερο υποστήριξης ζωής, επειδή δεν μπορούσαν να γνωρίζουν πόσο σοβαρά ήταν τραυματισμένα τα πόδια του ή ακόμη και αν ήταν ακέραια. Η αδελφή μου, που έχει δουλέψει όλη της τη ζωή στα επείγοντα, είπε: “Πήραν τη σωστή απόφαση και δεν έχασαν χρόνο να το σκεφτούν”», έγραψε την ημέρα του ατυχήματος.

Ο Wallace πρόσθεσε ότι ο πατέρας του μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο στο Springfield του Μιζούρι και πήρε εξιτήριο την ίδια ημέρα.

«Ίσως, λέω ίσως, αυτό να κρατήσει τον μπαμπά μακριά από τα μηχανήματα για λίγο. Δεν είμαι καν σίγουρος ότι έχει περάσει ένας χρόνος από την προηγούμενη περιπέτειά του», έγραψε με χιούμορ.

Λίγες ημέρες αργότερα, την 1η Σεπτεμβρίου, ο Wallace επέστρεψε στο σημείο του ατυχήματος και εξήγησε πώς ακριβώς η δεξαμενή καυσίμου αποδείχθηκε σωτήρια.

«Η δεξαμενή καυσίμου είναι ουσιαστικά το κάθισμα σε αυτόν τον τύπο μπουλντόζας. Αποκολλήθηκε, γλίστρησε προς τα πίσω και έπεσε ΑΚΡΙΒΩΣ πίσω από τη δεξιά ερπύστρια. Έτσι σταμάτησε τη μπουλντόζα εκεί ακριβώς! Την ίδια στιγμή, ο μπαμπάς έπεσε ακριβώς πίσω από το μηχάνημα και τα πόδια του βρέθηκαν κάτω από την αριστερή ερπύστρια. Σε μία από τις φωτογραφίες φαίνεται ακόμη μία από τις μπότες του σφηνωμένη κάτω από την ερπύστρια. Υποθέτω ότι λίγα ακόμη εκατοστά και θα του είχε συνθλίψει και τα δύο πόδια», ανέφερε.

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