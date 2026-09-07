Είναι ζωντανός: Έκπληκτοι αστυνομικοί βρίσκουν επιζώντα στο αυτοκίνητο που χτυπήθηκε από αεροσκάφος

Snapshot Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν, με τρεις σε κρίσιμη κατάσταση, μετά τη συντριβή φορτηγού αεροπλάνου της Amazon στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι.

Αστυνομικοί βρήκαν έναν επιζώντα μέσα σε παραμορφωμένο αυτοκίνητο που χτυπήθηκε από το Boeing 767.

Το αεροπλάνο βγήκε από τον διάδρομο με ταχύτητα 129 μίλια/ώρα και συγκρούστηκε με οχήματα κοντά στον διάδρομο 30, μήκους πάνω από 9.000 πόδια.

Οι ερευνητές του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών εξετάζουν αν το αεροπλάνο προσγειώθηκε πολύ αργά και αν οι ουραίοι άνεμοι συνέβαλαν στο ατύχημα.

Τα συνεργεία πυροσβεστικής περιλούσαν το αεροπλάνο με νερό, ενώ συντρίμμια οχημάτων ήταν σκορπισμένα σε περιοχή με γρασίδι κοντά στο σημείο της συντριβής. Snapshot powered by AI

Νέα πλάνα βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την αεροπορική τραγωδία στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όταν το φορτηγό αεροπλάνο της Amazon αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο με ταχύτητα 129 μίλια/ώρα και συνετρίβη σε οχήματα το μεσημέρι της Κυριακής..

Δραματικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που έκπληκτοι αστυνομικοί βρήκαν έναν επιζώντα σε ένα παραμορφωμένο αυτοκίνητο, που χτυπήθηκε από το Boeing 767.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν –– συμπεριλαμβανομένων τριών σε κρίσιμη κατάσταση.

«Διάσωση! Έχουμε έναν που αναπνέει!» ένας ανταποκριτής έκτακτης ανάγκης ακούγεται να ουρλιάζει στο βίντεο καθώς ένας αστυνομικός φαίνεται να σκύβει και να κοιτάζει μέσα στο όχημα που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Κάποιος άλλος φωνάζει, «Είναι ζωντανός!» πριν ο πρώτος ομιλητής φωνάξει, «Είναι ζωντανός, αναπνέει!».

Κάποια στιγμή, κάποιος ακούγεται να ρωτάει: «Υπάρχει κάποιος άλλος εκεί μέσα;»

Additional footage of todays plane crash, praying for all those that have been affected 🙏 | #ONLYinDADE pic.twitter.com/rr8YFOErE5 — ONLY in DADE (@ONLYinDADE) September 6, 2026

Ένας αστυνομικός του γραφείου του σερίφη του Μαϊάμι - Ντέιντ φαίνεται τελικά να πλησιάζει το όχημα, ενώ ασθενοφόρα και άλλα κατεστραμμένα οχήματα βρίσκονται στο βάθος.

Συντρίμμια από οχήματα φαίνονται σκορπισμένα σε μια περιοχή με γρασίδι καθώς η κάμερα στρέφεται στο αεροπλάνο της Prime Air που χειριζόταν η 21 Air, το οποίο πετούσε από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο.

Το βίντεο δείχνει το αεροπλάνο να περιλούζεται στο νερό από τα συνεργεία της πυροσβεστικής - και τα μεγάλα σημάδια ολίσθησης στο γρασίδι που οδηγούν στο σημείο που σταμάτησε.

Οι ερευνητές του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών εργάζονται για να προσδιορίσουν γιατί το αεροπλάνο δεν σταμάτησε μετά την προσγείωση στον διάδρομο 30, ο οποίος έχει μήκος πάνω από 9,000 πόδια.

Ένας πιθανός τομέας εστίασης αναμένεται να είναι εάν το αεροπλάνο προσγειώθηκε πολύ αργά για να μπορέσει να σταματήσει με ασφάλεια.

Συνήθως, η ζώνη προσγείωσης βρίσκεται εντός των πρώτων 3,000 ποδιών του διαδρόμου.

Οι ερευνητές περίμεναν επίσης να ελέγξουν εάν οι ουραίοι άνεμοι σε μια θυελλώδη μέρα στη Νότια Φλόριντα συνέβαλαν στην καταστροφή.

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