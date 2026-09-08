Ινδονησία: Άνοιξαν ξανά αεροδρόμια μετά την έκρηξη του Άνακ Κρακατάου

Snapshot Το διεθνές αεροδρόμιο Σουκάρνο-Χάτα στην Τζακάρτα και τέσσερα ακόμη αεροδρόμια της Ινδονησίας επαναλειτουργούν μετά από δύο ημέρες αναστολής λόγω ηφαιστειακής στάχτης.

Η αναστολή λειτουργίας είχε προκληθεί από την έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ Κρακατάου.

Το υπουργείο Μεταφορών της Ινδονησίας επιβεβαίωσε ότι οι επιπτώσεις της ηφαιστειακής δραστηριότητας υποχωρούν. Snapshot powered by AI

Αρκετά αεροδρόμια της Ινδονησίας άνοιξαν ξανά μετά από δύο ημέρες αναστολής λειτουργίας λόγω της στάχτης από την έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ Κρακατάου.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και το διεθνές αεροδρόμιο Σουκάρνο-Χάτα στην Τζακάρτα, που αποτελεί και το μεγαλύτερο της χώρας.

Το υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας και ακόμη τέσσερα αεροδρόμια έχουν επαναλειτουργήσει, καθώς οι επιπτώσεις από την ηφαιστειακή δραστηριότητα υποχωρούν.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, έκρηξη του Ανάκ Κρακατάου το 2018.