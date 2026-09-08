Χάος στον Πύργο του Άιφελ: Θύελλα αντιδράσεων για την απομάκρυνση γυναικών εργαζομένων

Snapshot Ο Πύργος του Άιφελ έκλεισε προσωρινά λόγω απεργίας του προσωπικού μετά την απομάκρυνση γυναικών εργαζομένων για να ικανοποιηθούν αιτήματα ινδουιστικής θρησκευτικής ομάδας.

Η διοίκηση του Πύργου απομάκρυνε γυναίκες υπαλλήλους για να αντικατασταθούν από άνδρες κατά την επίσκεψη της ομάδας BAPS, προκαλώντας διαμαρτυρίες και καταγγελίες για ταπείνωση.

Η εταιρεία διαχείρισης SETE ζήτησε συγγνώμη και καταδίκασε την πρακτική ως αντίθετη στις αρχές της έμφυλης ισότητας και των δημοκρατικών αξιών.

Η θρησκευτική οργάνωση BAPS εξέφρασε λύπη για την αναστάτωση, αναφέροντας ότι η επίσκεψη είχε προγραμματιστεί ώστε να μην ενοχληθούν άλλοι επισκέπτες.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις πολιτικών και φορέων στη Γαλλία, οι οποίοι τόνισαν την ανάγκη σεβασμού της ισότητας των φύλων χωρίς εξαιρέσεις. Snapshot powered by AI

Ο Πύργο του Άιφελ χθες Δευτέρα (7/9), καθώς το προσωπικό του εμβληματικού γαλλικού μνημείου προχώρησε σε απεργιακή κινητοποίηση. Αφορμή για την αναστάτωση στάθηκε ένα πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε το Σάββατο, όταν ζητήθηκε από γυναίκες εργαζόμενες να απομακρυνθούν από τα πόστα τους για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις μιας ινδουιστικής θρησκευτικής ομάδας.

Κατά την επίσκεψη μίας αντιπροσωπείας 100 ατόμων της οργάνωσης Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS), η διοίκηση απομάκρυνε τις γυναίκες υπαλλήλους ώστε να τοποθετηθούν στη θέση τους άνδρες συνάδελφοί τους, ικανοποιώντας το αίτημα της ομάδας για περιορισμό της αλληλεπίδρασης με το γυναικείο φύλο. Η εκπρόσωπος του συνδικάτου, Νταϊάν Νταβουάν, κατήγγειλε ότι οι εργαζόμενες αισθάνθηκαν βαθιά ταπεινωμένες, με αποτέλεσμα οι εντάσεις να κλιμακωθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο και να οδηγήσουν στη μαζική διαμαρτυρία της Δευτέρας.

Στην ιστοσελίδα του, το BAPS αυτοπροσδιορίζεται ως μια «πνευματική, εθελοντικά καθοδηγούμενη αδελφότητα αφιερωμένη στη βελτίωση της κοινωνίας» μέσω των ινδουιστικών αξιών. Έχει ναούς σε μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο, όπως το Λονδίνο, το Λος Άντζελες και το Σίδνεϊ.

Η εταιρεία Société d'Exploitation de la tour Eiffel (SETE) που διαχειρίζεται το μνημείο, αναγνώρισε το σφάλμα της και ζήτησε συγγνώμη, επιβεβαιώνοντας πως τέτοιου είδους όροι δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτοί, καθώς έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές της έμφυλης ισότητας. Παράλληλα, ο πρόεδρος της SETE, Άριελ Βάιλ, καταδίκασε την πρακτική αυτή, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του μνημείου στις δημοκρατικές αξίες. «Προφανώς δεν είναι μια αποδεκτή πρακτική Επαναλαμβάνω τη δέσμευση του Πύργου του Άιφελ στις δημοκρατικές αξίες και στην ισότητα ανδρών και γυναικών» είπε.

Η οργάνωση BAPS, η οποία εγκαινίασε πρόσφατα τον πρώτο της μεγάλο ναό στα προάστια του Παρισιού, εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη λύπη της για την αναστάτωση. Όπως υποστήριξε, η επίσκεψη είχε προγραμματιστεί σε συνεργασία με την ομάδα του Πύργου του Άιφελ νωρίς το πρωί, για να μην ενοχληθούν οι υπόλοιποι επισκέπτες.

Το περιστατικό προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις στη Γαλλία.Ο δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, χαρακτήρισε απολύτως δικαιολογημένη την οργή των εργαζομένων και προανήγγειλε τη διεξαγωγή έρευνας, τονίζοντας ότι η ισότητα των φύλων ισχύει παντού χωρίς εξαιρέσεις. Η ηγέτης της ακροδεξιάς Γαλλίας, Μαρίν Λεπέν, δήλωσε: «Στη Γαλλία, δεν θα δεχτούμε ποτέ τον «περιορισμό» της παρουσίας των γυναικών».

Ο Γάλλος πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία του χρόνου, δήλωσε: «Στη Γαλλία, καμία κουλτούρα, καμία πίστη, καμία λατρεία, τίποτα και κανείς δεν μπορεί να υπαγορεύσει στις γυναίκες τη θέση τους». Η Γιαέλ Μπράουν-Πιβέ, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Γαλλίας, δήλωσε: «Αρνούμαι να επιτρέψω στις γυναίκες να υποχρεώνονται να κάνουν στην άκρη για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ξένων επισκεπτών».

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