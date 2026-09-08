Ρωσία: Μέλη των Σπετσνάζ οι νεκροί σε χιονοστιβάδα στον Καύκασο - Έκαναν εκπαίδευση

Μια προγραμματισμένη στρατιωτική άσκηση στα ορεινά του Βόρειου Καυκάσου στη Ρωσία κατέληξε σε πολύνεκρη τραγωδία, όταν σαρωτική χιονοστιβάδα χτύπησε ομάδα εκπαιδευόμενων. Οι ορειβάτες που καταπλακώθηκαν στις 6 Σεπτεμβρίου στο φαράγγι Μπεζενγκί, στην περιοχή της Καμπαρντίνο-Μπαλκάρια, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν πολίτες ή τουρίστες αλλά στελέχη των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας που εκτελούσαν ορεινή επιχειρησιακή εκπαίδευση. Σύμφωνα με το ρωσικό κανάλι του Telegram «Dosye Shpiona», ανάμεσα στα μέλη της αποστολής βρίσκονταν επίλεκτοι στρατιώτες του Κέντρου Ειδικού Σκοπού «Vityaz» της Rosgvardia. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι 13 στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται σε κώμα.

Επρόκειτο για επιχειρησιακή εκπαίδευση και όχι αθλητική ανάβαση

Την εκδοχή της οργανωμένης στρατιωτικής άσκησης επιβεβαιώνει και η ρωσική εφημερίδα «Kommersant», ξεκαθαρίζοντας πως δεν επρόκειτο για συμβατική αθλητική ανάβαση. Ο πρόεδρος της επιτροπής αθλητικής ορειβασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας, Αλεξάντερ Γιακοβένκο, εξήγησε στην εφημερίδα ότι οι άνδρες των σωμάτων ασφαλείας βρίσκονταν εκεί για να εξασκηθούν σε τεχνικές κίνησης σε παγωμένο πεδίο και στην οργάνωση σχοινοσυντροφιών. Όπως ανέφερε, οι εκπαιδευόμενοι είχαν στήσει καταυλισμό με σκηνές ώστε να παραμείνουν στο βουνό για αρκετές ημέρες. Ο Γιακοβένκο εκτίμησε πως η κατάρρευση των μαζών χιονιού ήταν πρακτικά αδύνατο να προβλεφθεί, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο δεν είχαν καταγραφεί ανάλογα φαινόμενα εδώ και δεκαετίες. Την ίδια ώρα, η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας κίνησε ποινική δίωξη για αμέλεια, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις των υπευθύνων της εκπαίδευσης.

Επιχείρηση διάσωσης κάτω από ακραίο κίνδυνο

Ο όγκος χιονιού αποκολλήθηκε από την πλαγιά του όρους Μιζιργκί και σκέπασε ομάδα που, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, αριθμούσε συνολικά 33 άτομα. Αρχικά, το ρωσικό Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών είχε κάνει λόγο για μόλις 15 ορειβάτες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ρωσικού υπουργείου, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 12 ανθρώπων. Δέκα μέλη της ομάδας κατάφεραν να κατέβουν αυτόνομα από το σημείο, έξι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομεία, ενώ η τύχη πέντε ακόμη ατόμων παραμένει άγνωστη. Το έργο των σωστικών συνεργείων διεξάγεται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες εξαιτίας της μορφολογίας του εδάφους και των συνεχών κατακρημνίσεων πάγου. Για την επιτήρηση της πλαγιάς και τη μεταφορά εξειδικευμένων διασωστών επιστρατεύτηκε ελικόπτερο Mi-8.

Ποια είναι η επίλεκτη ομάδα Vityaz

Το «Κέντρο Ειδικού Σκοπού Vityaz» αποτελεί μία από τις παλαιότερες και πιο σκληροτράχηλες μονάδες των ρωσικών ειδικών δυνάμεων, ενταγμένη σήμερα στη δομή της Rosgvardia, της Εθνικής Φρουράς της Ρωσίας. Οι ρίζες της μονάδας εντοπίζονται στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν η σοβιετική ηγεσία αποφάσισε τη συγκρότηση ενός επίλεκτου αντιτρομοκρατικού αποσπάσματος ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων της Μόσχας το 1980.

Αρχικά λειτούργησε υπό τα Εσωτερικά Στρατεύματα του Υπουργείου Εσωτερικών. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, τα στελέχη των Vityaz ανέλαβαν τις πιο αιματηρές αποστολές στους πολέμους της Τσετσενίας και σε επιχειρήσεις καταστολής εξεγέρσεων στον Βόρειο Καύκασο. Συμμετείχαν επίσης σε μεγάλες αντιτρομοκρατικές επεμβάσεις, όπως η κρίση ομηρίας στο θέατρο Ντουμπρόβκα της Μόσχας το 2002.

Σήμα κατατεθέν των Vityaz είναι ο πορφυρός μπερές, το περίφημο «krapovyi beret». Το διακριτικό αυτό δεν απονέμεται ποτέ τιμητικά, παρά μόνο έπειτα από εξοντωτικές σωματικές και ψυχολογικές δοκιμασίες που περιλαμβάνουν πορείες δεκάδων χιλιομέτρων, βολές υπό ακραία κόπωση και ανελέητη μάχη σώμα με σώμα. Το επιχειρησιακό τους δόγμα εστιάζει στην αντιτρομοκρατία, τη διάσωση ομήρων, την εξουδετέρωση ενόπλων ομάδων και τον ορεινό ανορθόδοξο πόλεμο. Θεωρούνται δύναμη πρώτης γραμμής για το Κρεμλίνο σε περιόδους εσωτερικής αστάθειας ή κρίσιμων πολεμικών συγκρούσεων.

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