«Μια σφαγή»: Πάνω από 60 πρόβατα σκοτώθηκαν σε επίθεση λύκων, «μία από τις μεγαλύτερες στη Γαλλία»

Κάθε μέτρο προστασίας του κοπαδιού απέτυχε και η σφαγή αποδίδεται σε «εκπαίδευση» των μικρότερων λύκων

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

«Μια σφαγή»: Πάνω από 60 πρόβατα σκοτώθηκαν σε επίθεση λύκων, «μία από τις μεγαλύτερες στη Γαλλία»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στις 30-31 Αυγούστου 2026, 64 πρόβατα σκοτώθηκαν και περίπου 20 αγνοούνται μετά από επίθεση λύκων σε ορεινό βοσκοτόπι στη Bouvante, Βερκόρ, η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη στη Γαλλία.
  • Παρά τα μέτρα προστασίας με δύο σκύλους φύλαξης και ηλεκτρικά δίχτυα, τα λύκοι κατάφεραν να επιτεθούν και να σκοτώσουν μεγάλο αριθμό ζώων.
  • Η επίθεση αποδίδεται σε αρσενικά λύκους που «εκπαιδεύουν» τα νεαρά στο κυνήγι, εξηγώντας τον ιδιαίτερα φονικό χαρακτήρα της.
  • Οι τοπικές αρχές και κτηνοτρόφοι εκφράζουν ανησυχία για τη συχνότητα επιθέσεων και ζητούν αυστηρότερο έλεγχο στον πληθυσμό λύκων.
  • Η θανάτωση λύκων στη Γαλλία ρυθμίζεται αυστηρά από το νόμο, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις άμυνας κοπαδιών ή με υπουργική έγκριση, ενώ ο εθνικός πληθυσμός λύκων εκτιμάται σε λίγο πάνω από χίλια άτομα.
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Τη νύχτα της 30ής προς την 31η Αυγούστου 2026, ένα κοπάδι προβάτων σε ορεινό βοσκοτόπι στη Bouvante, έπεσε θύμα μιας επίθεσης λύκων άνευ προηγουμένου, τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία. 64 πρόβατα βρέθηκαν νεκρά και περίπου είκοσι άλλα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο Σεμπαστιάν Ρομπέρ, ο κτηνοτρόφος προβάτων, ήταν αυτός που έκανε την ανακάλυψη το πρωί της 31ης. «Αρχικά βρήκα περίπου δέκα νεκρά ζώα και, δύο ημέρες αργότερα, διαπίστωσα ότι ήταν 64 αυτά που είχαν σκοτωθεί και ότι περίπου είκοσι ζώα είχαν εξαφανιστεί», αφηγείται, ακόμα υπό το σοκ, στα γαλλικά τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το ορεινό βοσκοτόπι προστατευόταν μάλιστα από δύο σκύλους φύλαξης και ηλεκτρικά δίχτυα, αλλά τα μέτρα αυτά δεν αρκούσαν για να αποτρέψουν την επίθεση. «Έχουμε πάρα πολλές επιθέσεις αυτού του είδους. Οι σκύλοι φύλαξης παρέμειναν με το κύριο κοπάδι. Υπήρχε ένα ύψωμα και δεν είδαν το δευτερεύον κοπάδι να απομακρύνεται. Γι’ αυτό είναι τόσο δραματικό», εξηγεί ο κτηνοτρόφος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σεμπαστιάν Ρομπέρ πέφτει θύμα επιθέσεων λύκων, ωστόσο παραδέχεται ότι είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται τέτοιος απολογισμός. «Πάνω από 60 ζώα σκοτώθηκαν, είναι μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις λύκων σε ανοιχτό χώρο στη Γαλλία», εκφράζει την ανησυχία του ο Ζαν-Ζακ Νταλόν, δήμαρχος του Οριόλ, ο οποίος ήρθε να βοηθήσει τον κτηνοτρόφο.

«Είμαστε εξοργισμένοι! 64 σφαγμένα πρόβατα, είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει! Δεν ξέρουμε πια τι να κάνουμε! Με τόσες επιθέσεις, οι κτηνοτρόφοι θα καταλήξουν να εγκαταλείψουν το επάγγελμά τους.»

Το OFB (Γαλλικό Γραφείο Βιοποικιλότητας) διατύπωσε την υπόθεση ότι, σε αυτή την περίπτωση, επρόκειτο για αρσενικά που δίδασκαν στα νεαρά πώς να κυνηγούν, κάτι που εξηγεί τον ιδιαίτερα φονικό χαρακτήρα της επίθεσης», προσθέτει ο δήμαρχος, επισημαίνοντας ότι τα πρόβατα δεν είχαν φαγωθεί.

«Λέμε εδώ και μια δεκαετία ότι πρέπει να ρυθμιστεί ο πληθυσμός των λύκων πολύ περισσότερο από ό,τι γίνεται τώρα. Δεν είναι πλέον δυνατό… Κάθε τρεις ημέρες, έχουμε επιθέσεις στο Βερκόρ και στις Μπαρονιές!», πρόσθεσε επίσης.

Στη Γαλλία, η θανάτωση λύκων ρυθμίζεται από το νόμο. Απαγορεύεται στο φυσικό περιβάλλον, εκτός από περιπτώσεις άμυνας των κοπαδιών (πυροβολισμοί άμυνας) ή πυροβολισμών απομάκρυνσης, που πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από μια εν εξελίξει επίθεση.

Μια μέγιστη ετήσια ποσόστωση λύκων που μπορούν να θανατωθούν καθορίζεται με υπουργική απόφαση, με βάση έναν πληθυσμό που εκτιμάται σε λίγο πάνω από χίλια άτομα σε εθνικό επίπεδο.

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