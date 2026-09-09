Τραμπ: Γιατί επιτέθηκε στη δημοσιογράφο Μάγκι Χάμπερμαν για την 11η Σεπτεμβρίου

Σφοδρή επίθεση στα μέσα ενημέρωσης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στα δημοσιεύματα που αμφισβητούν τη στάση και τη δράση του την ημέρα της 11ης Σεπτεμβρίου

Νατάσα Παυλοπούλου

Τραμπ: Γιατί επιτέθηκε στη δημοσιογράφο Μάγκι Χάμπερμαν για την 11η Σεπτεμβρίου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε με επίθεση στα μέσα ενημέρωσης και ειδικά στη δημοσιογράφο Μάγκι Χάμπερμαν για αμφισβήτηση της παρουσίας και δράσης του την ημέρα της 11ης Σεπτεμβρίου.
  • Αντί να παραστεί στο Σημείο Μηδέν, ο Τραμπ βρέθηκε στο Πεντάγωνο, προκαλώντας δυσαρέσκεια στη στρατιωτική ηγεσία σύμφωνα με δημοσιεύματα.
  • Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι επισκέφτηκε το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου λίγο αργότερα με εργάτες οικοδομών και κατηγόρησε τη Χάμπερμαν για ψέματα και έλλειψη ελέγχου γεγονότων.
  • Τόνισε ότι οι πολιτικοί δεν επιτρέπεται να μιλούν στην επίσημη τελετή μνήμης της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη και ότι εκείνος μίλησε στο Πεντάγωνο μετά από σχετικό αίτημα.
  • Παρουσίασε αρχειακό υλικό από το 2001 για να υποστηρίξει ότι βοήθησε και ενθάρρυνε τους εργαζόμενους μετά τις επιθέσεις, ενώ διαψεύδονται οι μαρτυρίες διασωστών που λένε ότι δεν τον είδαν στο Σημείο Μηδέν.
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στην ανταποκρίτρια του New York Magazine και των New York Times, Μάγκι Χάμπερμαν, επειδή αμφισβήτησε τη στάση και τη δράση του την ημέρα της 11ης Σεπτεμβρίου.

Την Παρασκευή συμπληρώνονται 25 χρόνια από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον, όπου έχασαν τη ζωή τους σχεδόν 3.000 άνθρωποι. Τέσσερα επιβατικά αεροσκάφη έπεσαν θύματα αεροπειρατείας από την Αλ Κάιντα, με τρία εξ αυτών να προσκρούουν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και το Πεντάγωνο, και το τέταρτο να συντρίβεται στην Πενσυλβάνια.

Αντί να παραστεί στο Σημείο Μηδέν μαζί με τους τέσσερις προκατόχους του —Μπιλ Κλίντον, Τζορτζ Μπους, Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν— ο Τραμπ επέλεξε να βρεθεί στο Πεντάγωνο, στην Ουάσινγκτον, κίνηση που προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια της στρατιωτικής ηγεσίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα του New York Magazine και της δημοσιογράφου των New York Times, Μάγκι Χάμπερμαν

.«Το αποτυχημένο New York Magazine έγραψε ένα άρθρο ότι δεν ήμουν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου μετά την τραγωδία της 11ης Σεπτεμβρίου, επειδή κανείς δεν με είδε εκεί», ξεκίνησε ο πρόεδρος την τελευταία του τηλεοπτική εκπομπή Truth Social το βράδυ της Τρίτης . «Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα ήμουν το πρώτο πράγμα στο μυαλό κάποιου, αλλά ήμουν εκεί, προφανώς όχι την ίδια μέρα με την κατάρρευση, αλλά λίγο αργότερα, με μια μεγάλη ομάδα εργατών οικοδομών.»

«Το συζήτησα σήμερα κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου στο Ellipse, στην Ουάσινγκτον, για το ίδρυμα Tunnel to Towers.Όλα όσα είπα ήταν απολύτως ακριβή και, για να το αποδείξω, επισυνάπτω αποσπάσματα από εκεί με πολλούς από τους δικούς μου, συμπεριλαμβανομένου του τότε επικεφαλής ασφαλείας μου, Μάθιου Καλαμάρι, ο οποίος έχει επιβεβαιώσει αυτό το πολύ θλιβερό ταξίδι στο Κάτω Μανχάταν, πολλές φορές, σε πολλούς διαφορετικούς δημοσιογράφους, αλλά είναι μια ιστορία που απλά δεν θα πεθάνει.»

«Τα Fake News δεν θέλουν να ακούσουν, ακόμα και όταν γνωρίζουν ότι η ιστορία τους είναι ψευδής. Γι' αυτό τα ποσοστά αποδοχής τους βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, αλλά τα δικά μου είναι πολύ υψηλά!»

Αφού παρουσίασε τη δική του εκδοχή των γεγονότων, ο πρόεδρος έστρεψε την οργή του στη Χάμπερμαν, η οποία πρόσφατα συνέγραψε το μπεστ σέλερ βιβλίο « Αλλαγή καθεστώτος» για την κυβέρνησή του.

«Σε ένα άλλο μέτωπο για την 11η Σεπτεμβρίου, η Μάγκοτ Χάγκερμαν συνεχίζει να λέει ότι δεν πήγα στην εκδήλωση στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Νέας Υόρκης, αλλά στο Πεντάγωνο, επειδή δεν με άφησαν να μιλήσω στη Νέα Υόρκη. Η Μάγκοτ ξέρει ότι αυτό είναι ψέμα! Έχω πάει στην επίσημη τελετή στη Νέα Υόρκη πολλές φορές και κανείς δεν μιλάει. Είναι γεγονός ότι «οι πολιτικοί και οι δημόσιοι αξιωματούχοι δεν επιτρέπεται να εκφωνούν λόγους ή να κάνουν παρατηρήσεις στην επίσημη τελετή μνήμης για την επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου στο χώρο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη».

«Σίγουρα δεν θα ήθελα να το παραβιάσω αυτό, ακόμα κι αν μπορούσα. Μιλάω αρκετά, και τυχαίνει να έγινε το έντονο αίτημα να βρίσκομαι στο Πεντάγωνο, με τον Αντιπρόεδρο Βανς να χειρίζεται την εκπροσώπηση της διοίκησής μας στη Νέα Υόρκη».

Η ανάρτησή του πήρε στη συνέχεια μια πιο προσωπική τροπή: «Η Χάγκερμαν, μη ελκυστική τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, γνωρίζει απόλυτα ότι η ιστορία της είναι επινοημένη. Ξέρει λιγότερα για μένα από τον μέσο δημοσιογράφο. «Δεν έχω μιλήσει μαζί της εδώ και πολύ καιρό, και σίγουρα δεν υπήρξε έλεγχος γεγονότων» για την ιστορία της - Δεν υπάρχει ποτέ! Ας αποκαλύψει τις πηγές της, γιατί δεν υπάρχουν.»

Ο Τραμπ συμπεριέλαβε επίσης αρχειακό υλικό ειδήσεων από τις 13 Σεπτεμβρίου 2001, στο οποίο δήλωσε στους δημοσιογράφους - ως ο πιο εξέχων κατασκευαστής ακινήτων του Μεγάλου Μήλου - ότι επισκεπτόταν τους υπαλλήλους του για να τους «ενθαρρύνει» μετά τη δοκιμασία τους, ότι υποστήριζε μια ταχεία στρατιωτική αντίδραση εναντίον των υπευθύνων και συμφώνησε ότι θα ήταν «καλή ιδέα» να κάνει μια δωρεά σε ένα φιλανθρωπικό ταμείο που υποστηρίζει τις χήρες και τα ορφανά παιδιά των ομάδων έκτακτης ανάγκης.

Όπως αναφέρθηκε στην ανάρτησή του, ο Τραμπ εκφώνησε μια ομιλία στο Ellipse νωρίτερα την Τρίτη, στην οποία διηγήθηκε για άλλη μια φορά μια ιστορία για πυροσβέστες που τον τράβηξαν μακριά από μια χαλύβδινη κατασκευή που φοβήθηκαν ότι θα έπεφτε πάνω τους αμέσως μετά την τραγωδία. Με τα χρόνια, ο πρόεδρος έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι βρισκόταν κοντά στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου μετά τις επιθέσεις και καυχήθηκε ότι έστειλε τα συνεργεία κατασκευής του για να βοηθήσουν στις προσπάθειες ανάκαμψης. Ωστόσο, οι διασώστες που ήταν εκεί λένε ότι δεν τον είδαν ποτέ επί τόπου.

Ο Τραμπ ενδεχομένως να θέλει να ξεχάσει την τηλεφωνική συνέντευξη στο τοπικό κανάλι WWOR-TV λίγες ώρες μετά την πτώση των Δίδυμων Πύργων, όπου παρατήρησε ότι ένας από τους ουρανοξύστες του μόλις είχε μετατραπεί στο ψηλότερο κτήριο της περιοχής. «Το 40 Wall Street ήταν στην πραγματικότητα το δεύτερο ψηλότερο κτήριο στο Κάτω Μανχάταν. Πριν από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου ήταν το ψηλότερο, μετά έγινε γνωστό ως το δεύτερο ψηλότερο, και τώρα είναι το ψηλότερο», δήλωνε ο μετέπειτα πρόεδρος των ΗΠΑ.

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