Δανία: Η κυβέρνηση προτείνει την απαγόρευση κινητών σε δημοτικά και γυμνάσια

Η απαγόρευση θα αφορά τόσο τις αίθουσες διδασκαλίας όσο και το προαύλιο

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Δανία: Η κυβέρνηση προτείνει την απαγόρευση κινητών σε δημοτικά και γυμνάσια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η κυβέρνηση της Δανίας προτείνει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα δημοτικά και γυμνάσια, τόσο στις αίθουσες διδασκαλίας όσο και στο προαύλιο.
  • Η απαγόρευση αφορά μαθητές από την Α΄ Δημοτικού έως το τέλος του Γυμνασίου και σχετίζεται με την ήδη επικείμενη απαγόρευση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
  • Η απόδοση των δανών μαθητών έχει σημειώσει σημαντική πτώση στις διεθνείς κατατάξεις PISA, με τη Δανία να βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
  • Η κυβέρνηση αποδίδει την πτώση στην απόδοση στη μεγάλη έκθεση των παιδιών στη χρήση διαδικτύου και οθονών καθημερινά.
  • Η πρωθυπουργός και ο υπουργός Παιδείας θεωρούν ότι η υπερβολική χρήση οθονών συνδέεται άμεσα με τα χαμηλότερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.
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H κυβέρνηση της Δανίας, η οποία θα απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους μαθητές ηλικίας κάτω των 15 ετών, θέλει να απαγορεύσει επίσης την παρουσία των κινητών τηλεφώνων στα δημοτικά και τα γυμνάσια, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της χώρας.

«Αυτή η κυβέρνηση προτείνει την πλήρη απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων», δήλωσε η Μέτε Φρεντέρικσεν κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου. Η απαγόρευση, η οποία αφορά μαθητές από την Α΄ Δημοτικού έως και το τέλος του Γυμνασίου, θα ισχύει τόσο μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας όσο και στο προαύλιο, διευκρίνισε.

Η ανακοίνωση αυτή λαμβάνει χώρα την ώρα που η απόδοση των νεαρών Δανών έχει καταγράψει ραγδαία πτώση στις διεθνείς κατατάξεις PISA, μια μελέτη που δημοσιεύεται κάθε τρία χρόνια από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και η οποία έχει γίνει παγκόσμιο βαρόμετρο για την απόδοση των εκπαιδευτικών συστημάτων.

Με βαθμολογία 478, η Δανία βρίσκεται λίγο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 482 βαθμών. «Τα αποτελέσματα στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες είναι τα χειρότερα που έχουν ποτέ καταγραφεί», επισήμανε ο υπουργός Παιδείας Μάγκνους Χέουνικε, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

«Είμαι και εγώ η ίδια πεπεισμένη πως τα αποτελέσματα συνδέονται στενά με το γεγονός ότι στη Δανία, έχουμε μία από τις πιο συνδεδεμένες με το διαδίκτυο γενιές παιδιών», δήλωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Δανίας. «Εμείς, οι ενήλικες, επιτρέψαμε στα παιδιά και τους νέους να περνούν πάρα πολλές ώρες την ημέρα μπροστά από μία οθόνη», πρόσθεσε η ίδια.

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