Πριγκίπισα Νταϊάνα: Σε δημοπρασία το «revenge dress» που φόρεσε μετά την απιστία του βασιλιά Καρόλου

Η τιμή του μαύρου φορέματος εκτιμάται σε αξία μεταξύ 129.000 και 259.000 ευρώ

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Πριγκίπισα Νταϊάνα: Σε δημοπρασία το «revenge dress» που φόρεσε μετά την απιστία του βασιλιά Καρόλου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το «revenge dress» της πριγκίπισσας Νταϊάνα θα δημοπρατηθεί από τον οίκο Sotheby's στη Νέα Υόρκη στις 9 Δεκεμβρίου.
  • Η εκτιμώμενη αξία του μαύρου φορέματος με βαθύ ντεκολτέ κυμαίνεται μεταξύ 129.000 και 259.000 ευρώ.
  • Μέρος των εσόδων της δημοπρασίας θα διατεθεί στο βασιλικό νοσοκομείο του Εδιμβούργου, που ειδικεύεται στην ψυχική υγεία.
  • Η Νταϊάνα φόρεσε το φόρεμα μετά την δημόσια παραδοχή απιστίας του Καρόλου, παραβιάζοντας το βασιλικό πρωτόκολλο με το κοντό και αποκαλυπτικό του στυλ.
  • Το φόρεμα είχε ήδη δημοπρατηθεί το 1997 για φιλανθρωπικούς σκοπούς πριν από τον θάνατο της πριγκίπισσας.
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Το διάσημο «revenge dress» (φόρεμα της εκδίκησης), το οποίο φόρεσε η πριγκίπισσα Νταϊάνα αμέσως μετά τη δημόσια παραδοχή του βασιλιά Καρόλου για την απιστία του θα βγει «στο σφυρί» από τον οίκο Sotheby's στη Νέα Υόρκη, την 9η Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε σήμερα ο οίκος δημοπρασιών.

Η τιμή του μαύρου φορέματος με βαθύ ντεκολτέ, με την υπογραφή της Χριστίνας Σταμπολιάν, εκτιμάται σε αξία μεταξύ 129.000 και 259.000 ευρώ, αναφέρει ο Sotheby's. Ένα μέρος των εσόδων προορίζεται για το βασιλικό νοσοκομείο του Εδιμβούργου, στη Σκωτία, το οποίο εξειδικεύεται στην ψυχική υγεία.

Πριν από αυτήν τη δημοπρασία, το φόρεμα θα παρουσιαστεί στο Λονδίνο το διάστημα μεταξύ 18ης και 24ης Σεπτεμβρίου, στο Χονγκ Κονγκ, τη Γενεύη και τη Νέα Υόρκη. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα φόρεσε το μαύρο φόρεμα κατά παράβαση του βασιλικού πρωτοκόλλου αφού το ένδυμα ήταν αρκετά κοντό και αποκάλυπτε τα πόδια της.

πριγκίπισσα Νταϊάνα

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα / Getty Images

Το φόρεμα θεωρήθηκε η «εκδίκηση» της πριγκίπισσας κατά του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος είχε μόλις παραδεχθεί δημόσια στην τηλεόραση την απιστία του. Το ζευγάρι είχε χωρίσει και η πριγκίπισσα Νταϊάνα έκανε την εμφάνισή της σε φιλανθρωπικό γκαλά.

«Η πριγκίπισσα Νταϊάνα μετέτρεψε αυτό το φόρεμα σε ένα από τα ισχυρότερα μηνύματα που είχε ποτέ στείλει», επισημαίνει η Μοργκάν Χαλιμί, υπεύθυνη μόδας του οίκου Sotheby's.

«Αυτό που αναδείχθηκε σε μια viral στιγμή διεθνούς κλίμακας. Έδωσε επίσης σε όλους, αλλά κυρίως στις γυναίκες, την άδεια να χρησιμοποιούν τη μόδα πέρα από την απλή διακόσμηση, με πολύ πιο σκόπιμο και γεμάτο νόημα τρόπο: ως ασπίδα, ως όπλο ή και ως τα δύο ταυτόχρονα».

Το φόρεμα είχε ήδη δημοπρατηθεί προς όφελος φιλανθρωπικών οργανώσεων κατά του καρκίνου και του AIDS τον Ιούνιο του 1997, λίγο πριν από τον θάνατο της Νταϊάνας σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι την 31η Αυγούστου, σε ηλικία 36 ετών.

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