Viral πιανίστας: Η μουσική έβγαλε έναν άστεγο από τη φτώχεια και τον έφερε δίπλα σε αστέρες

Ο 34χρονος Rhys έπαιξε Bohemian Rhapsody σε μια νυχτερινή εκκλησία και είδε τη ζωή του να ανατρέπεται πλήρως

Κυριάκος Κουζούμης

Viral πιανίστας: Η μουσική έβγαλε έναν άστεγο από τη φτώχεια και τον έφερε δίπλα σε αστέρες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Rhys Wynne-Jones, άστεγος για δέκα χρόνια, βρήκε καταφύγιο σε βρετανική εκκλησία όπου έπαιξε πιάνο και έγινε viral ως "Ο Πιανίστας της Νύχτας".
  • Η δημοσιότητα του άνοιξε δρόμους για μουσικές εμφανίσεις και του εξασφάλισε μόνιμη στέγη σε κατοικίες της Coastline Housing στη δυτική Κορνουάλη.
  • Συνεργάζεται με τον Peter Andre σε τηλεοπτικό πρόγραμμα και ετοιμάζει εμφανίσεις, ενώ έχει συγκεντρώσει πάνω από 40.000 λίρες για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
  • Παρά την επιτυχία, διατηρεί ταπεινή στάση και συνεχίζει να παίζει πιάνο για να στηρίζει οργανώσεις αστέγων και ευπαθείς ομάδες.
  • Χρησιμοποιεί την εμπειρία του από την αστεγία και την παρουσία του στα social media για να εμπνέει και να βοηθά άλλους.
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Μια παγωμένη νύχτα του περασμένου Ιανουαρίου, ένας άστεγος άνδρας καθόταν στα πλήκτρα ενός πιάνου μέσα σε μια βρετανική εκκλησία, αγνοώντας ότι οι νότες που έπαιζε θα άλλαζαν για πάντα τη μοίρα του. Δύο χρόνια μετά τη viral εμφάνισή του που συγκίνησε το διαδίκτυο, η ζωή του Rhys Wynne-Jones έχει μεταμορφωθεί ολοκληρωτικά.

Ο 34χρονος Rhys βίωνε τη σκληρή πραγματικότητα της αστεγίας για μια ολόκληρη δεκαετία στην Αγγλία, όταν αποφάσισε να αναζητήσει καταφύγιο στον ναό της Αγίας Μαρίας στο Penzance. Η συγκεκριμένη εκκλησία λειτουργεί ως μία από τις καθιερωμένες "Νυχτερινές Εκκλησίες" της Βρετανίας, παραμένοντας ανοιχτή 24 ώρες το 24ωρο για να προστατεύσει τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Αφού συνομίλησε με τους εθελοντές, ο Rhys ζήτησε άδεια να χρησιμοποιήσει το πιάνο, διοχετεύοντας το μοναδικό του μέσο ψυχικής εκτόνωσης: τη μουσική.

Καθώς ερμήνευε μια συγκλονιστική διασκευή του θρυλικού "Bohemian Rhapsody" των Queen, εθελοντές και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν γύρω του για να παρακολουθήσουν τη σκηνή. «Υπάρχει πολλή φασαρία στο κεφάλι μου, αλλά όταν παίζω πιάνο επικρατεί ησυχία και νιώθω γαλήνη», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ένας εθελοντής κατέγραψε τη στιγμή σε βίντεο και το ανέβασε στο Facebook, προκαλώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση στα social media. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, εκατοντάδες σχόλια ζητούσαν να μάθουν την ταυτότητα αυτού του μυστηριώδους μουσικού, που γρήγορα βαφτίστηκε "Ο Πιανίστας της Νύχτας".

https://www.instagram.com/reel/Dca9AbOQ3Cx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η νέα αρχή

Όταν ο Rhys αποκαλύφθηκε, η πόρτα της καταξίωσης άνοιξε διάπλατα. Προσκλήθηκε να ερμηνεύσει το τραγούδι σε μια ειδική φιλανθρωπική εκδήλωση, όπου βρέθηκε να μοιράζεται τη σκηνή με μεγάλες βρετανικές προσωπικότητες, όπως ο Ronnie Wood των Rolling Stones, ο ποπ σταρ Peter Andre και το καστ της διάσημης σειράς EastEnders.

Το σημαντικότερο όλων, ωστόσο, ήταν η εξασφάλιση μιας μόνιμης στέγης. Μετακόμισε σε ένα ολοκαίνουργιο συγκρότημα κατοικιών της Coastline Housing στη δυτική Κορνουάλη, ενώ παράλληλα συνεργάστηκε με τον Peter Andre για ένα τηλεοπτικό πιλοτικό πρόγραμμα και ετοιμάζει μια σειρά εμφανίσεων σε διάφορους χώρους, συμπεριλαμβανομένης μιας θεατρικής παραγωγής στο Μπρίστολ.

Πέρα από το μουσικό του ταλέντο, ο Rhys διαθέτει μια εντυπωσιακή μνήμη και ευφυΐα. Στο πλαίσιο των εμφανίσεών του, απαγγέλλει αβίαστα όλες τις χώρες του κόσμου, τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα και τα πρώτα 100 ψηφία του αριθμού Πι.

«Δεν βλέπω τον εαυτό μου ως επαγγελματία πιανίστα ή διασημότητα. Το μόνο που χρειάζομαι είναι τα απολύτως απαραίτητα για τα έξodά μου», ανέφερε σε συνέντευξή του στο πρακτορείο SWNS. «Λατρεύω απλώς να παίζω πιάνο για να συγκεντρώνω χρήματα για οργανώσεις αστέγων και ευγενείς σκοπούς». Μάλιστα, μέσα σε διάστημα 30 μηνών από εκείνη τη μοναδική νύχτα στην εκκλησία, έχει καταφέρει να συγκεντρώσει πάνω από 40.000 λίρες για φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Παρά την επιτυχία του, ο ίδιος παραμένει προσγειωμένος. «Ο πόνος δεν σταματά επειδή απλώς απέκτησες ένα κλειδί». Παρ' όλα αυτά, η καθημερινότητα στο νέο του σπίτι –με τις ατελείωτες ώρες εξάσκησης στο αρμόνιο Roland, τα γεύματα και τον ποιοτικό ύπνο– του έχει προσφέρει την πολυπόθητη ηρεμία.

Σήμερα, αξιοποιεί τις δύσκολες μνήμες από τη ζωή στο δρόμο, καθώς και τη νέα διαδικτυακή του κοινότητα στο Instagram, ως κινητήρια δύναμη για να συνεχίσει να βοηθά και να εμπνέει τους άλλους.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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