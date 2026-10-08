Πρώτες εικόνες: Διαβολικά χαμόγελα του πατέρα που έριξε πρώην και παιδί από τον 15ο στο Μπρονξ

Η εμφάνισή του έδειχνε έναν άνθρωπο να διασκεδάζει με το πλήθος που απειλούσε να τον λιντσάρει

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Πρώτες εικόνες: Διαβολικά χαμόγελα του πατέρα που έριξε πρώην και παιδί από τον 15ο στο Μπρονξ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Άνχελ Καράσκο κατηγορείται ότι έριξε την πρώην σύντροφό του και το μωρό τους από τον 15ο όροφο πολυκατοικίας στο Μπρονξ, με τη γυναίκα να πεθαίνει και το παιδί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Ο Καράσκο είχε προηγούμενες συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία και είχε προσπαθήσει να συμφιλιωθεί με τη Ραμίρεζ πριν την επίθεση.
  • Μάρτυρες άκουσαν μια ανδρική φωνή να φωνάζει «Πήδα!» πριν την πτώση και τη γυναίκα να εκλιπαρεί.
  • Κατά την πρώτη του εμφάνιση ενώπιον των αρχών, ο Καράσκο χαμογελούσε περίεργα και δεν έδειξε μεταμέλεια, παρά τις απειλές του συγκεντρωμένου πλήθους.
  • Η Νατάλι Ραμίρεζ εργαζόταν σε εταιρεία συμβούλων στο Μανχάταν και περιγράφεται ως εργατική και ανερχόμενο ταλέντο.
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Ανατριχίλα προκάλεσε η πρώτη εμφάνιση του πατέρα, ο οποίος κατηγορείται ότι έριξε την πρώην σύντροφό του μαζί με το μωρό του, από τον 15ο όροφο πολυκατοικίας στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, καθώς συνοδευόμενος από τους αστυνομικούς, μοίραζε διαβολικά χαμόγελα.

Δεν φάνηκε ούτε στιγμή να δείχνει μετανιωμένος, παρά μόνο να χαμογελά περίεργα απέναντι στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί έξω από το Αστυνομικό Τμήμα, απειλώντας τον με λιντσάρισμα και φωνάζοντάς του «Δειλέ! Δειλέ!» - «Ελπίζω να σε σκοτώσουν στη φυλακή.»

Ο Άνχελ Καράσκο, 31 ετών, κατηγορείται για τον θάνατο της 23χρονης Νατάλι Ραμίρεζ, η οποία πετάχτηκε από ένα μπαλκόνι, της 18όροφης οικοδομής τα ξημερώματα της Τρίτης– ενώ κρατούσε σφιχτά την 8 μηνών Άντζελ Νοβάλτι Καρράσκο-Ραμίρεζ, η οποία επέζησε ως εκ θαύματος από την πτώση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Καρράσκο συνελήφθη από τους Ομοσπονδιακούς Αστυνομικούς και αστυνομικούς της Νέας Υόρκης το βράδυ της Τετάρτης.

Πηγές των αρχών ανέφεραν ότι ο Καρράσκο εμφανίστηκε στο διαμέρισμα της Ραμίρεζ με λουλούδια, προσπαθώντας να συμφιλιωθεί μαζί της, αφού είχε συλληφθεί δύο φορές στο παρελθόν για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στο ίδιο σημείο.

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Όταν η κίνηση αυτή απέτυχε, φέρεται σε μία έκρηξη οργής να έριξε την πρώην σύντροφο και την κόρη του από το μπαλκόνι πριν διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος, ανέφεραν οι πηγές.

«Άκουσα κάποιον να φωνάζει: “Πήδα!” Ήταν ανδρική φωνή», δήλωσε στις αρχές ένας γείτονας, η μαρτυρία του οποίου προκάλεσε και την κινητοποίηση των αρχών.

«Μετά άκουσα έναν δυνατό θόρυβο και μια γυναίκα να ουρλιάζει: “Όχι, σε παρακαλώ, όχι! Ακουγόταν σαν να ικέτευε να μην συμβεί κάτι αναπόφευκτο.»

Ο Καρράσκο συνελήφθη δύο φορές μετά από δύο περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που αφορούσαν τη Ραμίρεζ τον Ιανουάριο, συμπεριλαμβανομένων κατηγοριών ότι εισέβαλε στο διαμέρισμά της τρεις ημέρες αφότου φέρεται να την χτύπησε δύο φορές, όταν εκείνη αντέδρασε στο φλερτ μου με μία πρώην του.

Είχε επίσης συλληφθεί στο παρελθόν για την υποτιθέμενη αποστολή απειλητικών μηνυμάτων κειμένου σε μια άλλη πρώην σύντροφό του.

Η Ραμίρεζ εργαζόταν στην εταιρεία Lishawn Consulting στο Μανχάταν, όπου ένας εκπρόσωπος την περιέγραψε ως «ανερχόμενο αστέρι» και «πολύ εργατική».

Ο Καράσκο παραμένει υπό κράτηση και αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο, απόπειρα ανθρωποκτονίας, ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας και επίθεση.

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