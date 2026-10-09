Βαυαρία: Συνελήφθη ο 60χρονος που σκότωσε δύο υπαλλήλους – Τραυματίστηκε από αστυνομικούς

Ο ένοπλος είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του μετά τη δολοφονία δύο υπαλλήλων που είχαν πάει για έλεγχο των όπλων του.

Γιάννης Φιλιππάκος

Βαυαρία: Συνελήφθη ο 60χρονος που σκότωσε δύο υπαλλήλους – Τραυματίστηκε από αστυνομικούς
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 60χρονος στη Βαυαρία σκότωσε δύο υπαλλήλους κατά τη διάρκεια ελέγχου όπλων στο σπίτι του.
  • Μετά από πολύωρη επιχείρηση, οι ειδικές δυνάμεις συνέλαβαν τον άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά από αστυνομικά πυρά.
  • Νεκροί είναι μία 54χρονη και ένας 45χρονος υπάλληλοι της περιφερειακής διοίκησης που πραγματοποίησαν τον έλεγχο.
  • Περισσότεροι από 150 αστυνομικοί συμμετείχαν στην επιχείρηση, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά.
  • Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα και η έρευνα συνεχίζεται.
Snapshot powered by AI

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο 60χρονος που φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε δύο υπαλλήλους της περιφερειακής διοίκησης στο Μπερνγκάου της Βαυαρίας, κατά τη διάρκεια ελέγχου για την κατοχή και φύλαξη όπλων.

Η πολύωρη επιχείρηση ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα, όταν οι ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο κτίριο όπου είχε ταμπουρωθεί ο άνδρας. Κατά την επέμβαση χρησιμοποιήθηκαν και εκρηκτικά, ενώ ο 60χρονος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι από αστυνομικά πυρά και μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη.

Οι αρχές είχαν προσπαθήσει επί ώρες να τον πείσουν να παραδοθεί, διατηρώντας τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας επέμενε ότι δεν θα παραδινόταν χωρίς αντίσταση.

Νεκροί μία 54χρονη και ένας 45χρονος

Το περιστατικό ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν μία 54χρονη γυναίκα και ένας 45χρονος άνδρας, υπάλληλοι της διοίκησης της περιοχής Νόιμαρκτ, πήγαν στο σπίτι του 60χρονου για έναν προγραμματισμένο έλεγχο όπλων.

Σκοπός του ελέγχου ήταν, μεταξύ άλλων, να διαπιστωθεί εάν τα όπλα φυλάσσονταν με τον προβλεπόμενο τρόπο.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο άνδρας φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον τους. Ο 45χρονος βρέθηκε νεκρός έξω από το κτίριο, ενώ αργότερα επιβεβαιώθηκε και ο θάνατος της 54χρονης, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι.

Η αστυνομία εκτιμά ότι και η γυναίκα είχε σκοτωθεί από τους πρώτους πυροβολισμούς.

Μεγάλη επιχείρηση μέχρι τα ξημερώματα

Περισσότεροι από 150 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή, με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων, ελικοπτέρου και τεθωρακισμένου οχήματος. Το κέντρο του Μπερνγκάου είχε αποκλειστεί, ενώ οι κάτοικοι είχαν κληθεί αρχικά να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Μετά τη σύλληψη του 60χρονου, η άμεση απειλή για την περιοχή έληξε.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:12ΚΑΙΡΟΣ

Με λίγες αραιές νεφώσεις και με άνοδο της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Αλλαγή του καιρού από Πέμπτη στα δυτικά

06:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Θηβών – Δύο τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση μετά από εκτροπή μοτοσικλέτας

05:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχέδια Βελτίωσης: Από 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις – Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:18WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 9 Οκτωβρίου

04:54ΚΟΣΜΟΣ

Βαυαρία: Συνελήφθη ο 60χρονος που σκότωσε δύο υπαλλήλους σε έλεγχο όπλων – Τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

04:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΓΑ: Παράταση έως τις 30 Οκτωβρίου για την εξόφληση της ασφαλιστικής εισφοράς του 2025

03:36ΕΡΓΑΣΙΑ

58η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 140 επιχειρήσεις προσφέρουν το Σάββατο πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εταιρειών που διακινούσε ναρκωτικά προς την Ευρώπη – 21 συλλήψεις

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Γερμανία: Δύο νεκροί σε έλεγχο όπλων στη Βαυαρία – Ταμπουρωμένος ο δράστης, σε εξέλιξη επιχείρηση της αστυνομίας

02:20ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 97 μόνιμες προσλήψεις ΕΕΠ – Ο πίνακας με τις θέσεις

01:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέο μήνυμα Μπέσεντ για το ιρανικό πετρέλαιο – «Κανείς δεν είναι ασφαλής από τις κυρώσεις»

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Δημόσια η εκτέλεση με τυφεκισμό του δράστη της σφαγής στο Φορτ Χουντ

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν σε Πεζεσκιάν: Η Ρωσία έτοιμη να βοηθήσει για τον τερματισμό του πολέμου με ΗΠΑ και Ισραήλ

00:48ΚΟΣΜΟΣ

USS Abraham Lincoln: Επέστρεψε στις ΗΠΑ μετά από 321 ημέρες αποστολής – Εξαντλημένο το πλήρωμα μετά την πολύμηνη αποστολή

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Απώλειες για Nasdaq και S&P 500 εν μέσω ανησυχιών για AI και πετρέλαιο

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα στην κυκλοφορία στην Αθηνών - Κορίνθου: Συγκρούστηκαν 4 μοτοσικλέτες

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Αεροσκάφος ξεπέρασε τον διάδρομο προσγείωσης και έπεσε σε γκρεμό - Δύο επιζώντες

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε κι άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στη διάρκεια επιχείρησης 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:12ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πού θα βρέξει την Παρασκευή

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ σε Γάκα - Θεοδωρόπουλο

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Έντονες βροχές και καταιγίδες μετά τη ζέστη – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Ιταλία: Γεύμα με τοξική ρικίνη για την οικογένεια πρώην δημάρχου - Νεκρές μητέρα και κόρη με δόση 140 φορές από τη θανατηφόρα

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.500.000 ευρώ

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Γκράβα: Σε τηλεκπαίδευση μέσω Webex τα σχολεία από την Παρασκευή μετά την αναστολή λειτουργίας που ανακοίνωσε ο Δούκας

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε 92-74: Την... ισοπέδωσε και έστειλε μήνυμα σε όλη την Ευρώπη!

11:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Super El Niño» σε ιστορικά επίπεδα - Η Γη «κοκκινίζει» και η κορύφωση έρχεται τον Δεκέμβριο

04:54ΚΟΣΜΟΣ

Βαυαρία: Συνελήφθη ο 60χρονος που σκότωσε δύο υπαλλήλους σε έλεγχο όπλων – Τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Αεροπλάνο της Saudia καταστράφηκε ολοσχερώς στο αεροδρόμιο του Ριάντ έπειτα από επίθεση των Χούθι

00:48ΚΟΣΜΟΣ

USS Abraham Lincoln: Επέστρεψε στις ΗΠΑ μετά από 321 ημέρες αποστολής – Εξαντλημένο το πλήρωμα μετά την πολύμηνη αποστολή

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Ταλέντο στην απόδραση: Μωρό 18 μηνών το σκάει από τον παιδικό για να βρει τη μαμά του στη δουλειά

23:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θετική η Κομισιόν στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για τη ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Δημόσια η εκτέλεση με τυφεκισμό του δράστη της σφαγής στο Φορτ Χουντ

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Καμπούρης: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι και οι καταγγελίες εργαζομένων για το κύκλωμα - «Μας κρατούσε λεφτά να μην μπορούμε να φύγουμε»

21:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Δικαιοσύνη στέλνει η Παπαδοπούλου τον Κωνσταντόπουλο- Δηλώνει ότι την αποκάλεσε «σκουπίδι»

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Αεροσκάφος ξεπέρασε τον διάδρομο προσγείωσης και έπεσε σε γκρεμό - Δύο επιζώντες

07:52LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου-Χρήστος Φερεντίνος: Το μέλλον του «Στούντιο 4» και η «απάντηση» στην τηλεθέαση

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα στην κυκλοφορία στην Αθηνών - Κορίνθου: Συγκρούστηκαν 4 μοτοσικλέτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ