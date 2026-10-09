Βαυαρία: Συνελήφθη ο 60χρονος που σκότωσε δύο υπαλλήλους – Τραυματίστηκε από αστυνομικούς

Snapshot Ο 60χρονος στη Βαυαρία σκότωσε δύο υπαλλήλους κατά τη διάρκεια ελέγχου όπλων στο σπίτι του.

Μετά από πολύωρη επιχείρηση, οι ειδικές δυνάμεις συνέλαβαν τον άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά από αστυνομικά πυρά.

Νεκροί είναι μία 54χρονη και ένας 45χρονος υπάλληλοι της περιφερειακής διοίκησης που πραγματοποίησαν τον έλεγχο.

Περισσότεροι από 150 αστυνομικοί συμμετείχαν στην επιχείρηση, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα και η έρευνα συνεχίζεται. Snapshot powered by AI

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο 60χρονος που φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε δύο υπαλλήλους της περιφερειακής διοίκησης στο Μπερνγκάου της Βαυαρίας, κατά τη διάρκεια ελέγχου για την κατοχή και φύλαξη όπλων.

Η πολύωρη επιχείρηση ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα, όταν οι ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο κτίριο όπου είχε ταμπουρωθεί ο άνδρας. Κατά την επέμβαση χρησιμοποιήθηκαν και εκρηκτικά, ενώ ο 60χρονος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι από αστυνομικά πυρά και μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη.

Οι αρχές είχαν προσπαθήσει επί ώρες να τον πείσουν να παραδοθεί, διατηρώντας τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας επέμενε ότι δεν θα παραδινόταν χωρίς αντίσταση.

Νεκροί μία 54χρονη και ένας 45χρονος

Το περιστατικό ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν μία 54χρονη γυναίκα και ένας 45χρονος άνδρας, υπάλληλοι της διοίκησης της περιοχής Νόιμαρκτ, πήγαν στο σπίτι του 60χρονου για έναν προγραμματισμένο έλεγχο όπλων.

Σκοπός του ελέγχου ήταν, μεταξύ άλλων, να διαπιστωθεί εάν τα όπλα φυλάσσονταν με τον προβλεπόμενο τρόπο.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο άνδρας φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον τους. Ο 45χρονος βρέθηκε νεκρός έξω από το κτίριο, ενώ αργότερα επιβεβαιώθηκε και ο θάνατος της 54χρονης, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι.

Η αστυνομία εκτιμά ότι και η γυναίκα είχε σκοτωθεί από τους πρώτους πυροβολισμούς.

Μεγάλη επιχείρηση μέχρι τα ξημερώματα

Περισσότεροι από 150 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή, με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων, ελικοπτέρου και τεθωρακισμένου οχήματος. Το κέντρο του Μπερνγκάου είχε αποκλειστεί, ενώ οι κάτοικοι είχαν κληθεί αρχικά να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Μετά τη σύλληψη του 60χρονου, η άμεση απειλή για την περιοχή έληξε.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.