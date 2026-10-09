«Μου έκλεισε το μάτι, πριν μου κόψει το πόδι»: Καρχαρίας επιτέθηκε σε σέρφερ στην Αυστραλία

Snapshot Ο σέρφερ Μελ Ισμαήλ δέχτηκε επίθεση από καρχαρία στην παραλία Glenfield Beach στη Δυτική Αυστραλία και έχασε το δεξί του πόδι.

Ο Ισμαήλ κατάφερε να επιστρέψει στην ακτή με τη βοήθεια φίλου και περαστικών που του παρείχαν πρώτες βοήθειες και τον μετέφεραν στο ασθενοφόρο.

Οι γιατροί έσωσαν τη ζωή του Ισμαήλ, ο οποίος πλέον αναρρώνει και επιθυμεί να επιστρέψει στο σερφ μετά τον ακρωτηριασμό του.

Φέτος έχουν καταγραφεί πέντε θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών στην Αυστραλία, με θύματα κολυμβητές και δύτες.

Η Αυστραλία καταγράφει κατά μέσο όρο δύο έως τρεις θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών ετησίως από το 2000, σύμφωνα με την Αυστραλιανή Βάση Δεδομένων για Περιστατικά με Καρχαρίες. Snapshot powered by AI

Καθώς ο Μελ Ισμαήλ, πυροσβέστης και σέρφερ από τη Δυτική Αυστραλία, βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν καρχαρία, ο οποίος του επιτέθηκε, παρατήρησε κάτι περίεργο.

«Είδα το μάτι του… ένα μεγάλο μαύρο μάτι», είπε. «Μου έκλεισε το μάτι – τουλάχιστον έτσι πιστεύω προσωπικά – και μετά μου έκοψε το πόδι. Προσπαθούσα να βάλω τα δάχτυλά μου στο μάτι του, ενώ με έσερνε», θυμήθηκε.

Όταν ο καρχαρίας απομακρύνθηκε, ο Ισμαήλ κατάφερε να επιστρέψει με δυσκολία στην ακτή, όπως δήλωσε ο ίδιος σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο ABC Australia, κατά την οποία μίλησε για πρώτη φορά για την επίθεση που δέχθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου.

Ο Μελ έχασε το δεξί του πόδι από τη επίθεση.

«Αρχικά νόμιζα ότι με χτύπησε ένα δελφίνι»

Όλα συνέβησαν στην παραλία Glenfield Beach, κοντά στο Γκέραλντον, όπου ο Ισμαήλ έκανε σερφ. Όπως θυμάται ο ίδιος, σταμάτησε για λίγο να ξεκουραστεί, όταν δέχτηκε την επίθεση.

«Αρχικά νόμιζα ότι με χτύπησε ένα δελφίνι. Και ξαφνικά, μπαμ. Κάτι με άρπαξε και με τράβηξε κάτω από το νερό. Και ήξερα ότι ήταν καρχαρίας», είπε στο ABC Australia.

Και συνέχισε: «Έφτασα σε ένα σημείο όπου είδα το μάτι του… ένα μεγάλο μαύρο μάτι. Μου έκλεισε το μάτι, τουλάχιστον έτσι πιστεύω, και μετά μου έκοψε το πόδι», είπε ο Αυστραλός σέρφερ.

Πολλοί καρχαρίες, συμπεριλαμβανομένου του λευκού καρχαρία και του καρχαρία μάκο, δεν έχουν βλέφαρα, αλλά όταν επιτίθενται, γυρίζουν τους βολβούς των ματιών τους προς τα πίσω ως μέτρο προστασίας. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει το είδος του καρχαρία που επιτέθηκε στον Ισμαήλ.

Παλεύοντας για να σωθεί, ο Ισμαήλ τράβηξε τη σανίδα του από το λουρί που ήταν δεμένο στο πόδι του. «Ένιωθα ένα μούδιασμα, μια αίσθηση σαν να λείπει κάτι», είπε. «Σκέφτηκα ότι θα επιστρέψει ξανά, άρα πρέπει να φύγω από εδώ», δήλωσε στο ABC.

Έτσι, ανέβηκε στην σανίδα του και ένα κύμα τον «έσπρωξε» περίπου 20 μέτρα πιο κοντά στην ακτή, όπου και αντίκρισε έναν φίλο του, τον επίσης σέρφερ, που ερχόταν για να τον βοηθήσει.

«Το πρώτο πράγμα που με ρώτησε ο φίλος μου ήταν: “Πού είναι ο καρχαρίας;”», θυμάται ο Ισμαήλ. «Εγώ απάντησα: “Δεν ξέρω. Έχω άλλα προβλήματα για να ασχοληθώ”».

Με τη βοήθειά του φίλου του, ο Ισμαήλ βγήκε στην ακτή και ένας περαστικός του τοποθέτησε ένα αυτοσχέδιο τουρνικέ για να περιορίσει την αιμορραγία, ενώ ένας άλλος ειδοποίησε το ασθενοφόρο. Δύο έφηβοι βοήθησαν τον Ισμαήλ να ανέβει στο όχημα του φίλου του και τον μετέφεραν κατά μήκος της παραλίας για να φτάσουν στο ασθενοφόρο πιο γρήγορα.

«Μαζί μου ήταν πολύς κόσμος που προσπαθούσε να με κάνει να γελάσω και να παραμείνω θετικός, γεγονός που με κράτησε ζωντανό», είπε ο Ισμαήλ. «Άρχισα να νιώθω ότι θα τα καταφέρω».

Τελικά, οι γιατροί κατάφεραν να σώσουν την ζωή του Ισμαήλ. Πλέον, αναρρώνει και επιθυμεί να επιστρέψει και πάλι στην θάλασσα, παρά τον σοβαρό ακρωτηριασμό του.

Ο Μελ Ισμαήλ

Πέντε θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών στην Αυστραλία φέτος

Φέτος έχουν σημειωθεί πέντε θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών στην Αυστραλία.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, ο 63χρονος κολυμβητής Γκρεγκ Ο’Νιλ έχασε την ζωή του αφού του επιτέθηκε ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας στα ανοιχτά της παραλίας Σορέντο, περίπου 400 χιλιόμετρα νότια του Τζέραλντον, όπου σημειώθηκε η επίθεση στον Ισμαήλ.

Τον Μάιο και τον Ιούνιο, τρεις δύτες σκοτώθηκαν αφού δέχτηκαν επίθεση από καρχαρίες στα ανοιχτά των αυστραλιανών ακτών σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων. Τον Ιανουάριο, ένα 12χρονο αγόρι πέθανε στο νοσοκομείο λίγες ημέρες αφότου δέχτηκε επίθεση από έναν καρχαρία ταύρο στο λιμάνι του Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με την Αυστραλιανή Βάση Δεδομένων για Περιστατικά με Καρχαρίες, στην Αυστραλία καταγράφονται κατά μέσο όρο δύο έως τρεις θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών ετησίως από το 2000.