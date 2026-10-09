Μυστήριο στη Βόρεια Ντακότα: 7 φέρετρα με ανθρώπινα λείψανα στο σπίτι του κυβερνήτη

Snapshot Επτά φέρετρα με ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν κοντά στην κατοικία του κυβερνήτη της Βόρειας Ντακότα, Κέλι Άρμστρονγκ, κατά τη διάρκεια εργασιών αναβάθμισης ασφαλείας.

Τα λείψανα ανήκουν σε δύο γυναίκες, δύο άνδρες, δύο εφήβους και ένα μικρό παιδί και προέρχονται από το πρώτο νεκροταφείο του Μπίσμαρκ (1873-1877).

Οι αρχαιολόγοι ολοκλήρωσαν την έρευνά τους στις 14 Σεπτεμβρίου, εντοπίζοντας πάνω από 80 περιοχές ενδιαφέροντος στον χώρο.

Τα λείψανα θα διαχειριστούν από τοπικό γραφείο κηδειών και θα επαναταφούν σε άλλο νεκροταφείο την άνοιξη.

Οι εργασίες αναβάθμισης ασφαλείας κόστισαν 2,35 εκατ. δολάρια, ενώ οι αρχαιολογικές εργασίες επιπλέον 155.000 δολάρια. Snapshot powered by AI

Επτά φέρετρα που περιείχαν ανθρώπινα λείψανα ανακαλύφθηκαν κοντά στην κατοικία του κυβερνήτη της Βόρειας Ντακότα, Κέλι Άρμστρονγκ.

A construction project at the North Dakota governor's residence has uncovered seven coffins containing human remains. The property sits on the former site of the Bismarck cemetery, which was used from roughly 1873 to 1877. Although it was reported in the 1880s that all graves had been moved, archaeologists have now flagged over 80 anomalies using ground-penetrating radar. Read: https://t.co/bXU4ieNfiq — Realtor.com (@realtordotcom) October 8, 2026

Τα φέρετρα και ένα άδειο ξύλινο κουτί βρέθηκαν ενώ εργολάβοι πραγματοποιούσαν εργασίες αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας στην ιδιοκτησία στο Μπίσμαρκ, γεγονός που οδήγησε σε μια διαδικασία αρχαιολογικής ανασκαφής που διήρκεσε μήνες.

Τα λείψανα φαίνεται να ανήκουν σε δύο γυναίκες, δύο άνδρες, δύο εφήβους και ένα μικρό παιδί, όπως ανέφερε το περιοδικό People.

Η συγκλονιστική ανακάλυψη έγινε στην περιοχή που αποτελούσε το πρώτο νεκροταφείο του Μπίσμαρκ από το 1873 έως το 1877, αλλά πολλές από αυτές τις ταφές είχαν μεταφερθεί στη συνέχεια σε γειτονικά νεκροταφεία κατά τη δεκαετία του 1880, σύμφωνα με το Bismarck Monitor.

Ο Μπράντον Σόλμπεργκ, διευθυντής διαχείρισης εγκαταστάσεων του OMB, δήλωσε στο People ότι οι αρχαιολόγοι ολοκλήρωσαν την επιτόπια έρευνα τους στις 14 Σεπτεμβρίου και επισήμαναν πάνω από 80 περιοχές ενδιαφέροντος.

Εν τω μεταξύ, οι αρχές συνεργάζονται με ένα τοπικό γραφείο κηδειών για τη διαχείριση των λειψάνων πριν αυτά επαναταφούν σε άλλο νεκροταφείο την άνοιξη, ανέφερε η εφημερίδα «Monitor».

Τα λείψανα βρέθηκαν αφού εγκρίθηκαν 2,35 εκατομμύρια δολάρια για αναβαθμίσεις ασφαλείας στην κατοικία του κυβερνήτη συμπεριλαμβανομένων επεκτάσεων του φράχτη και του δρόμου πρόσβασης.

Οι αρχαιολογικές εργασίες κόστισαν επιπλέον 155.000 δολάρια, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αξιωματούχων.