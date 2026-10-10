Πανικός σε κηδεία: Η κόρη είδε στο φέρετρο άγνωστη ντυμένη με τα ρούχα της μητέρας της

Η κόρη μήνυσε το Γραφείο Τελετών, και ζητά τα έξοδα κηδείας

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Πανικός σε κηδεία: Η κόρη είδε στο φέρετρο άγνωστη ντυμένη με τα ρούχα της μητέρας της
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μία γυναίκα μήνυσε γραφείο κηδειών επειδή στο φέρετρο της μητέρας της υπήρχε άγνωστη γυναίκα ντυμένη με τα ρούχα της εκλιπούσας.
  • Η κόρη είχε προμηθεύσει συγκεκριμένα ρούχα και αξεσουάρ για την κηδεία, που ήταν σημαντικά για την οικογενειακή μνήμη της μητέρας της.
  • Το γραφείο κηδειών αναγνώρισε το λάθος και δύο ώρες αργότερα έφεραν το σωστό πτώμα με τα σωστά ρούχα.
  • Η γυναίκα υποστηρίζει ότι υπέστη σοβαρή συναισθηματική βλάβη και ζητά επιστροφή των εξόδων κηδείας και επιπλέον αποζημίωση.
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Μήνυση εναντίον ενός γραφείου κηδειών υπέβαλε μία γυναίκα, όταν στην κηδεία της μητέρας της, είδε ότι στο φέρετρο ήταν μία άγνωστη ντυμένη με τα ρούχα της εκλιπούσας.

Η Iris Gordon ανέθεσε έναντι 13,820 δολαρίων την κηδεία της 87χρονης μητέρας της στο Ocean View Funeral Home, στη Νότια Καρολίνα, τον Ιανουάριο, για να σοκαριστεί από αυτό που είδε όταν πήγε να αποτίσει τα σέβη της, σύμφωνα με μήνυση που κατατέθηκε την Πέμπτη.

Η κόρη είχε προμηθεύσει το Γραφείο Τελετών με την ασπρόμαυρη αφρικανική ενδυμασία, το κασκόλ, το καπέλο, την περούκα και τα εσώρουχα της μητέρας της, ανέφεραν τα δικαστικά έγγραφα.

«Για τα μέλη της οικογένειάς της, αυτά τα αντικείμενα παρασχέθηκαν με σκοπό να δημιουργήσουν μια μακροχρόνια τελική εικόνα της Έβανς — που της θυμίζει ντυμένη με τα κυριακάτικα καλύτερά της ενώ τραγουδούσε στη χορωδία της εκκλησίας», ισχυρίστηκε η μήνυση.

Η Έβανς ήταν μια πιστή χριστιανή που αγαπούσε τη μουσική και την εκκλησία.

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Η Γκόρντον και περισσότερα από 20 μέλη της οικογένειας έφτασαν για την αγρυπνία, αλλά όταν πλησίασαν το ανοιχτό φέρετρο διαπίστωσαν με φρίκη ότι το πτώμα που βρισκόταν μέσα ήταν μία «άγνωστη με μαύρη και χρυσή ενδυμασία, κασκόλ, καπέλο και περούκα της Έβανς».

Το Γραφείο Κηδειών φέρεται να αναγνώρισε το λάθος του, όταν η κόρη επικοινώνησε μαζί τους. Δύο ώρες αργότερα εμφανίστηκε ο σωστός νεκρός, με τα σωστά ρούχα, τα οποία προηγουμένως φορούσε άλλος νεκρός.

Η κόρη στη μήνυσή της υποστηρίζει ότι υπέστη «συναισθηματική δυσφορία... διαταραχή μετατραυματικού στρες, άγχος, κατάθλιψη» — και ζητά το κόστος των υπηρεσιών, 13,820 $, συν πρόσθετες απροσδιόριστες ζημιές.

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