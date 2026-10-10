Δυτική Όχθη: Αναβάλλονται οι εκλογές του Νοεμβρίου - Τον Σεπτέμβριο του 2027 οι κάλπες

Snapshot Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούτ Αμπάς, ανέβαλε τις κοινοβουλευτικές εκλογές που ήταν προγραμματισμένες για τις 28 Νοεμβρίου 2026.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 11 Σεπτεμβρίου 2027, σύμφωνα με διάταγμα που μεταδόθηκε από το παλαιστινιακό πρακτορείο WAFA.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ κατηγόρησε τον Μαχμούτ Αμπάς για εξαπάτηση της διεθνούς κοινότητας με την αναβολή των εκλογών.

Η διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών αποτελεί μέρος των μεταρρυθμίσεων που ζητά η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι παλαιστινιακές αρχές ανέφεραν ότι οι εκλογικοί αξιωματούχοι δεν έλαβαν άδεια από το Ισραήλ για πρόσβαση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας. Snapshot powered by AI

Αναβάλλονται οι εκλογές στα παλαιστινιακά εδάφη για περίπου έναν ολόκληρο χρόνο. Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούτ Αμπάς εξέδωσε σήμερα ένα διάταγμα, το οποίο αναβάλλει τις κοινοβουλευτικές εκλογές που είχαν προγραμματιστεί για την 28η Νοεμβρίου του 2026.

Στο διάταγμα καθορίζεται ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2027, μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Χθες ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ αντέδρασε έντονα στις πληροφορίες ότι θα ανακοινωνόταν η αναβολή. «Ο Μαχμούντ Αμπάς εξαπατά τη διεθνή κοινότητα ακυρώνοντας ακόμη μια φορά τις εκλογές που έχουν προαναγγελθεί», είπε ο Γκίντεον Σάαρ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ. «Περνούν τον καιρό τους εξαπατώντας τους άλλους. Υπάρχουν συνέπειες; Όχι γι αυτή τη διεφθαρμένη (Παλαιστινιακή Αρχή)», δήλωσε.

Η διεξαγωγή αυτών των βουλευτικών εκλογών περιλαμβάνεται στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που ζητεί η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προσφέρει οικονομική υποστήριξη στην Παλαιστινιακή Αρχή, με έδρα τη Ραμάλα.

Ωστόσο οι παλαιστινιακές αρχές δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι οι εκλογικοί τους αξιωματούχοι δεν έλαβαν άδεια από το Ισραήλ για να έχουν πρόσβαση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και στη Λωρίδα της Γάζας.