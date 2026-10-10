Τουρκία: Νέες εξελίξεις για το «χρυσό» ζευγάρι - Στα 45 εκατ. ευρώ τα κατασχεμένα χρήματα

Snapshot Οι τουρκικές αρχές κατάσχεσαν 2,475 δισεκαμμύρια τουρκικές λίρες (45 εκατ. ευρώ) σε έρευνες που σχετίζονται με πολυτελή γάμο.

Συνελήφθησαν 10 ύποπτοι, εκ των οποίων 8 κρατούνται, στο πλαίσιο έρευνας για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Η έρευνα εστιάζει στον οργανισμό που θεωρείται ότι διευθύνει ο Μεχμέτ Φατίχ Ταντσάλαν, γνωστός ως «Καρά Χαϊντάρ από το Βαν», γαμπρός του γάμου.

Η επιχείρηση διευρύνθηκε μετά από καταγγελία για παράνομη εισαγωγή και μεταφορά χρημάτων εντός της Τουρκίας.

Ο συλληφθείς Χακί Ντ. κατέθεσε ότι συμμετείχε στη μεταφορά και διακίνηση παράνομων χρημάτων και εισέπραττε χρήματα παρουσιάζοντας μεγάλα ποσά σε ξένο νόμισμα. Snapshot powered by AI

Στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας στην Τουρκία με αφορμή τον πολυτελή γάμου ενός ζευγαριού που έκανε αίσθηση στο διαδίκτυο, οι αρχές βρήκαν ένα νέο χρηματοκιβώτιο στην Αττάλεια!

Κατασχέθηκαν 1 δισεκατομμύριο 541 εκατομμύρια 395 χιλιάδες τουρκικές λίρες σε έναν χώρο εργασίας στην Αττάλεια. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας σειράς επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε 5 επαρχίες με επίκεντρο την Αγκύρα, συνελήφθησαν 10 ύποπτοι, εκ των οποίων οι 8 τέθηκαν υπό κράτηση.

Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει η Εισαγγελία της Αγκύρας σχετικά με το αδίκημα της «νομιμοποίησης περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα», επεκτάθηκαν οι επιχειρήσεις εναντίον του οργανισμού που θεωρείται ότι διευθύνει ο Μεχμέτ Φατίχ Ταντσάλαν, γνωστός στο ευρύ κοινό με το παρατσούκλι «Καρά Χαϊντάρ από το Βαν», ο γαμπρός στον υπερπολυτελή γάμο.

Η επιχείρηση διευρύνθηκε μετά από καταγγελία ενός προσφεύγοντος στην Εισαγγελία, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι χρήματα ασαφούς προέλευσης εισήχθησαν στη χώρα με παράνομες μεθόδους και μεταφέρθηκαν εντός της χώρας. Στην κατάθεσή του, ο Χακί Ντ. ο οποίος επίσης συνελήφθη, ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε στις δραστηριότητες μεταφοράς εντός της χώρας των χρημάτων που, σύμφωνα με τον Ταντσάλαν, είχαν εισαχθεί από το εξωτερικό με παράνομες μεθόδους, ότι δημιουργούσε την εντύπωση ότι πραγματοποιούσε μεταφορές χρημάτων επιδεικνύοντας σε διάφορα άτομα μεγάλα ποσά σε ξένο νόμισμα και ότι με αυτόν τον τρόπο εισέπραττε χρήματα από τα άτομα αυτά.

Ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τον προσδιορισμό της προέλευσης, της νομιμότητας και της σύνδεσης των κατασχεθέντων χρημάτων με το αδίκημα, το συνολικό ποσό των χρημάτων που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας έφτασε τα 2 δισεκατομμύρια 475 εκατομμύρια 395 χιλιάδες TL. (45 εκατ ευρώ).