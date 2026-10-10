Μεγάλη φωτιά σε νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη - Βίντεο
Εχει ξεκινήσει η εκκένωση των ασθενών από το νοσοκομείο
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Πυρκαγιά ξέσπασε στο νοσοκομείο Εκπαίδευσης και Έρευνας Ανώτατης Εξειδίκευσης Koşuyolu στην Κωνσταντινούπολη.
Πυροσβέστες και άλλες αρμόδιες ομάδες έσπευσαν στο σημείο μετά την αναφορά. Εν τω μεταξύ, έχει ξεκινήσει η εκκένωση των ασθενών από το νοσοκομείο.
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