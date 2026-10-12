Βρετανία: Σύνοδος Κορυφής με την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 20 Νοεμβρίου

Snapshot Η Σύνοδος ΚορυφήςΕ-Βρείας προγραμματίστηκε για τις 20 Νοεμβρίου και θα επικεντρωθεί στις εμπορικές και στρατηγικές σχέσεις.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ θα πιέσει για συμφωνία που θα βελτιώνει τις εμπορικές σχέσεις με την ΕΕ.

Οι ηγέτες στοχεύουν στην ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και της συνεργασίας για την ειρήνη και ασφάλεια στην Ευρώπη.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τονίζει την ανάγκη φιλόδοξης συνεργασίας για ασφάλεια, άμυνα και αντιμετώπιση παράνομης μετανάστευσης.

Ο Αντόνιο Κόστα εκφράζει την προσμονή του για τη δεύτερη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου και την ενίσχυση των δεσμών. Snapshot powered by AI

Για τις 20 Νοεμβρίου προγραμματίστηκε η Σύνοδος Κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα έχουν συνάντηση στις Βρυξέλλες με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ.

Πρόκειται για μία συνάντηση που θα καθορίσει τις μελλοντικές σχέσεις των δύο εταίρων, που βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ μετά το Brexit. Οι αξιωματούχοι αναμένεται να συζητήσουν για την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και τη διαμόρφωση κοινής στάσης στη συνεργασία για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη, υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Μπέρναμ: Στόχος η βελτίωση των εμπορικών σχέσεων

Ο Μπέρναμ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Βρετανία θα πρέπει να επανεξετάσει τις επιλογές για τη μελλοντική της σχέση με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της επανένταξης στην Ένωση, από την οποία αποφάσισε να αποχωρήσει πριν από μία δεκαετία.

Σήμερα, Δευτέρα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι και οι δύο πλευρές στοχεύουν στην «ενίσχυση της ανθεκτικότητάς μας, στη βελτίωση της ικανότητάς μας να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις και στην προώθηση της σταθερότητας στην Ευρώπη και πέραν αυτής».

Πρόσθεσε ότι θα ασκήσει πιέσεις για την επίτευξη συμφωνίας με σκοπό τη βελτίωση των εμπορικών σχέσεων με την ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής του επόμενου μήνα και κάλεσε το κοινοβούλιο να τον υποστηρίξει στην οικοδόμηση στενότερων δεσμών με την Ένωση μακροπρόθεσμα.

Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν πολλά να πετύχουν

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δηλώνει ότι «ανυπομονεί πραγματικά» για τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου τον επόμενο μήνα.

«Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν τόσα πολλά να επιτύχουν μαζί», γράφει στο X, μεταξύ των οποίων «η ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνάς μας» και η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

«Ας είμαστε φιλόδοξοι και ας ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών και στις δύο πλευρές της Μάγχης», προσθέτει.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δηλώνει επίσης ότι ανυπομονεί να υποδεχτεί τον Μπέρναμ στις Βρυξέλλες για τη δεύτερη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου.

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