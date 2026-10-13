Τραγωδία στην Τουρκία: Παιδιά έλυσαν χειρόφρενο τρακτέρ και καταπλάκωσε 8χρονη

Snapshot Ένα 8χρονο κορίτσι στην Τουρκία καταπλακώθηκε από σταθμευμένο τρακτέρ που κύλησε αφού παιδιά έλυσαν το χειρόφρενο παίζοντας.

Το περιστατικό συνέβη στην επαρχία Μαρντίν στις 9 Οκτωβρίου, όταν η Εμίνε βρισκόταν κοντά στο τρακτέρ σε κλίση.

Παρά την άμεση επέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, το κορίτσι υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Η σορός μεταφέρθηκε για νεκροψία και παραδόθηκε στην οικογένεια της μικρής.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος και την ευθύνη για την παράλειψη ασφάλισης του τρακτέρ. Snapshot powered by AI

Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα με θύμα ένα 8χρονο κορίτσι σημειώθηκε στην Τουρκία, όταν ένα σταθμευμένο τρακτέρ κύλησε και την συνέθλιψε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 9 Οκτωβρίου στην επαρχία Μαρντίν, όταν η 8χονη Εμίνε έπαιζε με φίλους της στο δρόμο. Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, μερικά από τα παιδιά ανέβηκαν πάνω στο τρακτέρ και παίζοντας με τα χειριστήριά του, απελευθέρωσαν το χειρόφρενο.

Το τρακτέρ ήταν παρκαρισμένο σε κλίση και ξεκίνησε να κινείται. Πίσω του στεκόταν η άτυχη 8χρονη η οποία δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει πάνω της.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, ειδοποιήθηκαν από τους γείτονες, ωστόσο, η μικρή Εμίνε υπέστη σοβαρά τραύματα στο φρικτό συτύχημα και διαπιστώθηκε ο θάνατός της επί τόπου.

Η σορός της μικρής μεταφέρθηκε αργότερα στο Νοσοκομείο Εκπαίδευσης και Έρευνας του Μαρντίν για νεκροψία. Στη συνέχεια, η σορός της παραδόθηκε στην οικογένειά της.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στο τρομακτικό ατύχημα. Η έρευνα θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο είχε σταθμευτεί το τρακτέρ και αν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος για την παράλειψη να το ασφαλίσει.

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