El Niño: Αποσυναρμολογήθηκε η πεζογέφυρα «Λαιμός του Διαβόλου» στους καταρράκτες Ιγκουασού

Οι αρχές της Βραζιλίας αποσυναρμολόγησαν προληπτικά την πεζογέφυρα που οδηγεί στον εντυπωσιακό «Λαιμό του Διαβόλου» στους καταρράκτες Ιγκουασού της Βραζιλίας, προκειμένου να αποφευχθεί η καταστροφή της από την ταχεία άνοδο της στάθμης των υδάτων.

Έντονες βροχοπτώσεις που προκλήθηκαν από το φαινόμενο El Niño, ανάγκασαν τους υπεύθυνους του εθνικού πάρκου να λάβουν το προληπτικό αυτό μέτρο, όταν η παροχή του ποταμού Ιγκουασού ξεπέρασε τα 12.000 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή ήταν περισσότερο από οκτώ φορές υψηλότερη σε σχέση με τον μέσο όρο.

Βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας δείχνει υπεύθυνους του πάρκου να αφαιρούν προστατευτικά κιγκλιδώματα και τμήματα της δομής, καθώς στέκονται πάνω από τα ορμητικά νερά του ποταμού.

Δείτε το βίντεο:

Οι καταρράκτες Ιγκουασού, που έχουν αναγνωριστεί από την UNESCO ως ένα από τα μεγαλύτερα και εντυπωσιακότερα συστήματα καταρρακτών στον κόσμο, βρίσκονται στα σύνορα της Αργεντινής με τη Βραζιλία και εκτείνονται σε μήκος περίπου 2.700 μέτρων.

Το 2023 και το 2024, οι αρχές της Αργεντινής είχαν κλείσει το τμήμα του πάρκου που βρίσκεται στην πλευρά της χώρας τους, εξαιτίας πλημμυρών που προκλήθηκαν από προηγούμενο κύκλο El Niño.

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