To super El Nino είναι εδώ: Πλημμύρισαν οι καταρράκτες του Ιγκουασού στην Αργεντινή

Snapshot Οι αρχές της Αργεντινής έκλεισαν προσωρινά την πρόσβαση στους καταρράκτες Ιγκουασού λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και ανόδου της στάθμης του ποταμού πάνω από 12.000 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο.

Η περιοχή άνοιξε ξανά για τουρίστες μετά τη σταδιακή μείωση της ροής του ποταμού, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρχών την επόμενη ημέρα.

Το φαινόμενο El Niño της περιόδου 2026-2027 εκτιμάται ότι είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ και προκαλεί σημαντικές καιρικές μεταβολές και βροχοπτώσεις.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη θεωρείται ότι ενισχύει την ένταση των φαινομένων El Niño, επηρεάζοντας τις παγκόσμιες κλιματικές συνθήκες.

Οι καταρράκτες Ιγκουασού είναι ένα από τα μεγαλύτερα και εντυπωσιακότερα συστήματα καταρρακτών στον κόσμο και βρίσκονται στα σύνορα Αργεντινής-Βραζιλίας, με μήκος περίπου 2.700 μέτρων. Snapshot powered by AI

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, που τροφοδοτούνται από ένα υπερενισχυμένο φαινόμενο El Niño, ανάγκασαν προσωρινά τις αρχές της Αργεντινής να κλείσουν την πρόσβαση των τουριστών στους περίφημους καταρράκτες Ιγκουασού, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι η ταχεία άνοδος της στάθμης των υδάτων θα προκαλούσε υπερχείλιση του ποταμού.

Οι υπεύθυνοι του εθνικού πάρκου έλαβαν το προληπτικό μέτρο τη Δευτέρα, όταν η παροχή του ποταμού Ιγκουασού ξεπέρασε τα 12.000 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή ήταν περισσότερο από έξι φορές υψηλότερη σε σχέση με τον μέσο όρο.

Αργότερα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η περιοχή θα άνοιγε ξανά για τους τουρίστες την Τρίτη, επικαλούμενες τη «σταδιακή μείωση» της ροής του ποταμού.

Ο Χοσέ Μαρία Ερβάς, διευθυντής του εθνικού πάρκου Ιγκουασού, δήλωσε ότι η πρόσβαση έκλεισε επειδή «βρέχει ασταμάτητα» και η ποσότητα του νερού που απελευθερώνεται από τα φράγματα ανάντη του ποταμού Ιγκουασού δεν μειωνόταν, σύμφωνα με τους Buenos Aires Times.

🇦🇷 Holy hell, Iguazú Falls in South America has turned into an absolute MONSTER. Authorities in Argentina were forced to SHUT DOWN tourist access after torrential rains sent the Iguazú River surging to more than 12,000 CUBIC METERS of water per second. That's nearly NINE TIMES its normal flow, crashing through one of the world's most spectacular waterfall systems on the border of Argentina and Brazil 🤯 Mother Nature is going absolutely INSANE Writer: Sol https://t.co/oZM3yUQ8I0 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 13, 2026

Οι καταρράκτες Ιγκουασού, που έχουν αναγνωριστεί από την UNESCO ως ένα από τα μεγαλύτερα και εντυπωσιακότερα συστήματα καταρρακτών στον κόσμο, βρίσκονται στα σύνορα της Αργεντινής με τη Βραζιλία και εκτείνονται σε μήκος περίπου 2.700 μέτρων.

Το 2023 και το 2024, οι αρχές της Αργεντινής είχαν κλείσει το τμήμα του πάρκου που βρίσκεται στην πλευρά της χώρας τους, εξαιτίας πλημμυρών που προκλήθηκαν από προηγούμενο κύκλο El Niño.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το El Niño της περιόδου 2026-2027, το οποίο προκαλεί παγκόσμιες μεταβολές στους ανέμους και τις βροχοπτώσεις, καθώς και απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες, θα είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Οι επιστήμονες θεωρούν πλέον επίσης ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη, η οποία προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, ενισχύει την ένταση των φαινομένων El Niño.

Το El Niño ξεκινά στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό, όπου οι αλλαγές στους ανέμους επιτρέπουν σε τεράστιες ποσότητες θερμότητας να απελευθερωθούν από τους ωκεανούς και να θερμάνουν την ατμόσφαιρα.

Το φαινόμενο ενισχύεται κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου στο βόρειο ημισφαίριο και κορυφώνεται τον Δεκέμβριο, ωστόσο οι επιπτώσεις του συνεχίζονται και κατά το επόμενο έτος.

🌊 ARGENTINA | CRECIDA EXTRAORDINARIA DEL RÍO IGUAZÚ OBLIGA AL CIERRE PREVENTIVO DE LAS CATARATAS Las intensas precipitaciones provocaron un incremento extraordinario del caudal del río Iguazú, que superó los 12.000 metros cúbicos por segundo, aproximadamente diez veces su caudal habitual. Este lunes 12 de octubre, las autoridades dispusieron el cierre preventivo de los circuitos turísticos del Parque Nacional Iguazú, en Argentina, para proteger la integridad de visitantes y trabajadores. La situación también exige vigilancia en la región de la Triple Frontera, ante el aumento de los niveles de los ríos y las medidas preventivas adoptadas en zonas expuestas. ⚠️ RECOMENDACIONES PREVENTIVAS 🌧️ Mantenerse informado mediante los organismos oficiales de protección civil y meteorología. 🚫 No ingresar a senderos, pasarelas, miradores ni sectores restringidos. 🌊 Evitar acercarse a las riberas, zonas inundadas o lugares con corrientes intensas. 🚗 No intentar cruzar vías anegadas, a pie ni en vehículos. 🏡 Si reside en una zona susceptible a inundaciones, identificar rutas de evacuación y mantener preparada su mochila de emergencia. 📢 Acatar las disposiciones de las autoridades y evitar difundir información no verificada. 💚 La prevención y el respeto a las alertas oficiales son fundamentales para proteger vidas. #Georiesgos #SePreventivo #ESPECIGEST #Argentina #Iguazú #GestiónDeRiesgos #Inundaciones — ESPECIGEST (@ESPECIGEST) October 13, 2026

Τον περασμένο μήνα, οι παράκτιες περιοχές της Αργεντινής κατέγραψαν βροχοπτώσεις υψηλότερες από τα συνηθισμένα επίπεδα, οι οποίες ήταν «παρόμοιες με εκείνες που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια ισχυρών επεισοδίων El Niño», σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

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