To super El Nino είναι εδώ: Πλημμύρισαν οι καταρράκτες του Ιγκουασού στην Αργεντινή

Η μανία της φύσης αποτυπώνεται με τον πιο εμφατικό τρόπο

Δημήτρης Δρίζος

To super El Nino είναι εδώ: Πλημμύρισαν οι καταρράκτες του Ιγκουασού στην Αργεντινή
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι αρχές της Αργεντινής έκλεισαν προσωρινά την πρόσβαση στους καταρράκτες Ιγκουασού λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και ανόδου της στάθμης του ποταμού πάνω από 12.000 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο.
  • Η περιοχή άνοιξε ξανά για τουρίστες μετά τη σταδιακή μείωση της ροής του ποταμού, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρχών την επόμενη ημέρα.
  • Το φαινόμενο El Niño της περιόδου 2026-2027 εκτιμάται ότι είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ και προκαλεί σημαντικές καιρικές μεταβολές και βροχοπτώσεις.
  • Η υπερθέρμανση του πλανήτη θεωρείται ότι ενισχύει την ένταση των φαινομένων El Niño, επηρεάζοντας τις παγκόσμιες κλιματικές συνθήκες.
  • Οι καταρράκτες Ιγκουασού είναι ένα από τα μεγαλύτερα και εντυπωσιακότερα συστήματα καταρρακτών στον κόσμο και βρίσκονται στα σύνορα Αργεντινής-Βραζιλίας, με μήκος περίπου 2.700 μέτρων.
Snapshot powered by AI

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, που τροφοδοτούνται από ένα υπερενισχυμένο φαινόμενο El Niño, ανάγκασαν προσωρινά τις αρχές της Αργεντινής να κλείσουν την πρόσβαση των τουριστών στους περίφημους καταρράκτες Ιγκουασού, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι η ταχεία άνοδος της στάθμης των υδάτων θα προκαλούσε υπερχείλιση του ποταμού.

Οι υπεύθυνοι του εθνικού πάρκου έλαβαν το προληπτικό μέτρο τη Δευτέρα, όταν η παροχή του ποταμού Ιγκουασού ξεπέρασε τα 12.000 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή ήταν περισσότερο από έξι φορές υψηλότερη σε σχέση με τον μέσο όρο.

Αργότερα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η περιοχή θα άνοιγε ξανά για τους τουρίστες την Τρίτη, επικαλούμενες τη «σταδιακή μείωση» της ροής του ποταμού.

Ο Χοσέ Μαρία Ερβάς, διευθυντής του εθνικού πάρκου Ιγκουασού, δήλωσε ότι η πρόσβαση έκλεισε επειδή «βρέχει ασταμάτητα» και η ποσότητα του νερού που απελευθερώνεται από τα φράγματα ανάντη του ποταμού Ιγκουασού δεν μειωνόταν, σύμφωνα με τους Buenos Aires Times.

Οι καταρράκτες Ιγκουασού, που έχουν αναγνωριστεί από την UNESCO ως ένα από τα μεγαλύτερα και εντυπωσιακότερα συστήματα καταρρακτών στον κόσμο, βρίσκονται στα σύνορα της Αργεντινής με τη Βραζιλία και εκτείνονται σε μήκος περίπου 2.700 μέτρων.

Το 2023 και το 2024, οι αρχές της Αργεντινής είχαν κλείσει το τμήμα του πάρκου που βρίσκεται στην πλευρά της χώρας τους, εξαιτίας πλημμυρών που προκλήθηκαν από προηγούμενο κύκλο El Niño.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το El Niño της περιόδου 2026-2027, το οποίο προκαλεί παγκόσμιες μεταβολές στους ανέμους και τις βροχοπτώσεις, καθώς και απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες, θα είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Οι επιστήμονες θεωρούν πλέον επίσης ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη, η οποία προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, ενισχύει την ένταση των φαινομένων El Niño.

Το El Niño ξεκινά στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό, όπου οι αλλαγές στους ανέμους επιτρέπουν σε τεράστιες ποσότητες θερμότητας να απελευθερωθούν από τους ωκεανούς και να θερμάνουν την ατμόσφαιρα.

Το φαινόμενο ενισχύεται κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου στο βόρειο ημισφαίριο και κορυφώνεται τον Δεκέμβριο, ωστόσο οι επιπτώσεις του συνεχίζονται και κατά το επόμενο έτος.

Τον περασμένο μήνα, οι παράκτιες περιοχές της Αργεντινής κατέγραψαν βροχοπτώσεις υψηλότερες από τα συνηθισμένα επίπεδα, οι οποίες ήταν «παρόμοιες με εκείνες που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια ισχυρών επεισοδίων El Niño», σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Πήδηξε από τον 11ο όροφο - Έπεσε πάνω σε περαστική και τη σκότωσε, ο ίδιος επέζησε

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Από την Αθήνα στις ΗΠΑ και ξανά στην Ελλάδα: Η επανένωση της Μπάρμπαρα Μπράουν με τη βιολογική οικογένειά της έπειτα από 65 χρόνια

08:36LIFESTYLE

Τζέσικα Μπίελ: Έδειξε την προπόνησή της πριν από την παράσταση και έγινε viral η...αγκαλιά του γιου της

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε λούνα παρκ της Τζόρτζια: Επιβάτης έπεσε από το τρενάκι «Γολιάθ» - Αρκετοί τραυματίες

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Νευροκόπι: Αρκούδες κατασπάραξαν πάνω από 200 πρόβατα - «Έχουν τον θάνατο για παιχνίδι»

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Από τον περασμένο Φεβρουάριο προσπαθούσε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της - Ούρλιαζε για βοήθεια τη στιγμή της σύλληψής της

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Η άγρια δολοφονία της μητέρας της Μαίρης Λίντα στο Μπουρνάζι - Την χτύπησαν και την έκαψαν ζωντανή

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (13/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mate Rimac: Οι Ευρωπαίοι δεν πρέπει να αντιγράφουν τους Κινέζους

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Τι ισχύει με την ανανέωση και ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπακωνσταντίνου - Ideal: «Ψήνει» νέο deal σε ορίζοντα 6μήνου - Στόχος το 1 δισ. έσοδα στην 5ετία

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων ΙΔ΄: Στο νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση στον πνεύμονα – Πόσες ημέρες θα νοσηλευτεί

07:38ΚΟΣΜΟΣ

To super El Nino είναι εδώ: Πλημμύρισαν οι καταρράκτες του Ιγκουασού στην Αργεντινή

07:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ξεκινά η συζήτηση για το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα

07:36ΜΑΝΤΕΙΟ

Ξεχείλιζαν από λεπτότητα οι Πέρσες στον Μαραθώνα, καμία λεπτότητα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία

07:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μύλος»... ξανά η Κεντροαριστερά: Στα «μαχαίρια» ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ - Μεταστροφή Τσίπρα βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ - Ανοίγουν διάλογο «οι μικροί»

07:32ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος παχέος εντέρου: Συμπτώματα, πρώιμα σημάδια και πότε απαιτείται κολονοσκόπηση

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Σχολικά γεύματα: Ξεκινά η διανομή τους για μαθητές - Πού θα βρουν οι γονείς τα σχολεία

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Σήμερα η παρουσίαση της πρότασης νόμου για το ιδιωτικό χρέος

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τι αλλάζει φέτος - Αντίστροφη μέτρηση για τη διάθεση του πετρελαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Τι ισχύει με την ανανέωση και ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Παγκράτι: Νεκρός 35χρονος αναβάτης μηχανής σε τροχαίο - Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Η άγρια δολοφονία της μητέρας της Μαίρης Λίντα στο Μπουρνάζι - Την χτύπησαν και την έκαψαν ζωντανή

07:38ΚΟΣΜΟΣ

To super El Nino είναι εδώ: Πλημμύρισαν οι καταρράκτες του Ιγκουασού στην Αργεντινή

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλη προσοχή για 48 ώρες – Σφοδρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές – Πότε θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα στην Αττική

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Νευροκόπι: Αρκούδες κατασπάραξαν πάνω από 200 πρόβατα - «Έχουν τον θάνατο για παιχνίδι»

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR: Πρώτη επικίνδυνη έξοδος στην επιστροφή Ζοτς - Η ώρα και το κανάλι

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε λούνα παρκ της Τζόρτζια: Επιβάτης έπεσε από το τρενάκι «Γολιάθ» - Αρκετοί τραυματίες

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Γκίλφοϊλ: Στο τραπέζι η απομάκρυνσή της – «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι»

15:49LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι νικητές και τα μονοψήφια στην πρωινή ζώνη της Κυριακής

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Από τον περασμένο Φεβρουάριο προσπαθούσε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της - Ούρλιαζε για βοήθεια τη στιγμή της σύλληψής της

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόση βροχή θα πέσει τις επόμενες 48 ώρες - Απόλυτη συμφωνία ECMWF και ICON

07:06ΕΛΛΑΔΑ

«Πώς θα κρατούσε τέτοιος άνθρωπος το μωρό μου;» Σοκαρισμένες γυναίκες που τις παρακολουθούσε ο γυναικολόγος που προφυλακίστηκε για πορνογραφία ανηλίκων

06:52LIFESTYLE

Τα μουσικά τάλεντ σόου που άφησαν εποχή

07:12ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω να γίνεις ο ήρωας του σπιτιού»: Επιτήδειοι που έκαναν τηλεφωνικές απάτες εξαπάτησαν μέχρι και παιδί – Στα 800.000€ η λεία τους, εξοργιστικοί διάλογοι

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τι αλλάζει φέτος - Αντίστροφη μέτρηση για τη διάθεση του πετρελαίου

16:31LIFESTYLE

«Μόνο η φωνή τον θυμίζει»: Η ανανεωμένη εμφάνιση και το βίντεο του Λευτέρη Πανταζή προκάλεσαν σχόλια

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 4χρονης σε παιδικό σταθμό - Τι δήλωσε η μητέρα

03:36ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ξεκίνησε η κακοκαιρία – Αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ