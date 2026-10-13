To super El Nino είναι εδώ: Πλημμύρισαν οι καταρράκτες του Ιγκουασού στην Αργεντινή
Η μανία της φύσης αποτυπώνεται με τον πιο εμφατικό τρόπο
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- Οι αρχές της Αργεντινής έκλεισαν προσωρινά την πρόσβαση στους καταρράκτες Ιγκουασού λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και ανόδου της στάθμης του ποταμού πάνω από 12.000 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο.
- Η περιοχή άνοιξε ξανά για τουρίστες μετά τη σταδιακή μείωση της ροής του ποταμού, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρχών την επόμενη ημέρα.
- Το φαινόμενο El Niño της περιόδου 2026-2027 εκτιμάται ότι είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ και προκαλεί σημαντικές καιρικές μεταβολές και βροχοπτώσεις.
- Η υπερθέρμανση του πλανήτη θεωρείται ότι ενισχύει την ένταση των φαινομένων El Niño, επηρεάζοντας τις παγκόσμιες κλιματικές συνθήκες.
- Οι καταρράκτες Ιγκουασού είναι ένα από τα μεγαλύτερα και εντυπωσιακότερα συστήματα καταρρακτών στον κόσμο και βρίσκονται στα σύνορα Αργεντινής-Βραζιλίας, με μήκος περίπου 2.700 μέτρων.
Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, που τροφοδοτούνται από ένα υπερενισχυμένο φαινόμενο El Niño, ανάγκασαν προσωρινά τις αρχές της Αργεντινής να κλείσουν την πρόσβαση των τουριστών στους περίφημους καταρράκτες Ιγκουασού, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι η ταχεία άνοδος της στάθμης των υδάτων θα προκαλούσε υπερχείλιση του ποταμού.
Οι υπεύθυνοι του εθνικού πάρκου έλαβαν το προληπτικό μέτρο τη Δευτέρα, όταν η παροχή του ποταμού Ιγκουασού ξεπέρασε τα 12.000 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή ήταν περισσότερο από έξι φορές υψηλότερη σε σχέση με τον μέσο όρο.
Αργότερα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η περιοχή θα άνοιγε ξανά για τους τουρίστες την Τρίτη, επικαλούμενες τη «σταδιακή μείωση» της ροής του ποταμού.
Ο Χοσέ Μαρία Ερβάς, διευθυντής του εθνικού πάρκου Ιγκουασού, δήλωσε ότι η πρόσβαση έκλεισε επειδή «βρέχει ασταμάτητα» και η ποσότητα του νερού που απελευθερώνεται από τα φράγματα ανάντη του ποταμού Ιγκουασού δεν μειωνόταν, σύμφωνα με τους Buenos Aires Times.
Οι καταρράκτες Ιγκουασού, που έχουν αναγνωριστεί από την UNESCO ως ένα από τα μεγαλύτερα και εντυπωσιακότερα συστήματα καταρρακτών στον κόσμο, βρίσκονται στα σύνορα της Αργεντινής με τη Βραζιλία και εκτείνονται σε μήκος περίπου 2.700 μέτρων.
Το 2023 και το 2024, οι αρχές της Αργεντινής είχαν κλείσει το τμήμα του πάρκου που βρίσκεται στην πλευρά της χώρας τους, εξαιτίας πλημμυρών που προκλήθηκαν από προηγούμενο κύκλο El Niño.
Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το El Niño της περιόδου 2026-2027, το οποίο προκαλεί παγκόσμιες μεταβολές στους ανέμους και τις βροχοπτώσεις, καθώς και απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες, θα είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ.
Οι επιστήμονες θεωρούν πλέον επίσης ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη, η οποία προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, ενισχύει την ένταση των φαινομένων El Niño.
Το El Niño ξεκινά στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό, όπου οι αλλαγές στους ανέμους επιτρέπουν σε τεράστιες ποσότητες θερμότητας να απελευθερωθούν από τους ωκεανούς και να θερμάνουν την ατμόσφαιρα.
Το φαινόμενο ενισχύεται κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου στο βόρειο ημισφαίριο και κορυφώνεται τον Δεκέμβριο, ωστόσο οι επιπτώσεις του συνεχίζονται και κατά το επόμενο έτος.
Τον περασμένο μήνα, οι παράκτιες περιοχές της Αργεντινής κατέγραψαν βροχοπτώσεις υψηλότερες από τα συνηθισμένα επίπεδα, οι οποίες ήταν «παρόμοιες με εκείνες που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια ισχυρών επεισοδίων El Niño», σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.