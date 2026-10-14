Χωρίς τέλος οι εκτελέσεις στο Ιράν: Απαγχονίστηκε ορειβάτης ως τρομοκράτης

Snapshot Ο Αλί Σίνα Μοσταφάβι εκτελέστηκε στο Κερμάν με την κατηγορία της «ένοπλης δράσης» και χαρακτηρισμός ως «τρομοκράτης» από το ιρανικό καθεστώς.

Η καταδίκη του βασίστηκε σε εξαναγκαστικές ομολογίες που αποσπάστηκαν υπό βασανιστήρια, χωρίς παρουσία υπεράσπισης ή ανεξάρτητων αποδείξεων.

Ο Μοσταφάβι είχε κατηγορηθεί ότι άνοιξε πυρ στην πλατεία Azadi τον Μάρτιο του 2026 και συμμετείχε σε «Πραξικόπημα του Δεκεμβρίου», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο.

Το νέο κύμα εκτελέσεων, που περιλαμβάνει και διαδηλωτές της εξέγερσης του Δεκεμβρίου, έχει προκαλέσει διεθνείς καταδίκες και αιτήματα για αυξημένη διπλωματική πίεση.

Η Διεθνής Αμνηστία και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ζητούν να σταματήσουν οι εκτελέσεις και να παραπεμφθούν οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Snapshot powered by AI

Ένα πρακτορείο ειδήσεων που συνδέεται με το δικαστικό σώμα ανέφερε την εκτέλεση του Αλί Σίνα Μοσταφάβι στο Κερμάν, με την κατηγορία της «ένοπλης δράσης».

Το πρακτορείο ειδήσεων «Μιζάν», που συνδέεται με το δικαστικό σώμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανακοίνωσε την εκτέλεση του Αλί Σίνα Μοσταφάβι στο Κερμάν, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από το καθεστώς ως «ένοπλος τρομοκράτης» και μέλος του μοναρχικού κινήματος, που είχε πραγματοποιήσει ένοπλη ενέργεια υπέρ του πρίγκιπα Ρεζά Παχλαβί, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Λίγες ώρες πριν από την εκτέλεση, ο λογαριασμός «Prince Reza Pahlavi’s Liaison» είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο εκτέλεσης του ορειβάτη, τονίζοντας ότι η καταδίκη του βασίστηκε σε εξαναγκαστικές ομολογίες που αποσπάστηκαν υπό βασανιστήρια.

Σύμφωνα με την εκδοχή του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων για την υπόθεση, ο Μοσταφάβι άνοιξε πυρ στις 24 Μαρτίου 2026, στην πλατεία Azadi του Κερμάν, τραυματίζοντας έναν πολίτη και ένα μικρό κορίτσι.

Το πρακτορείο ειδήσεων ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Μοσταφάβι συμμετείχε ενεργά στα γεγονότα του Δεκεμβρίου, τα οποία χαρακτήρισε ως «Πραξικόπημα του Δεκεμβρίου», και έστειλε βίντεο και φωτογραφίες σε ξένα δίκτυα.

Η αναφορά του πρακτορείου ειδήσεων δεν περιελάμβανε την υπεράσπιση του Μοσταφάβι ή του δικηγόρου του, ούτε οποιαδήποτε ανεξάρτητα επαληθεύσιμα στοιχεία σχετικά με αυτούς τους ισχυρισμούς.

Λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση της ποινής, πηγές που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα είχαν αναφέρει ότι ο Μοσταφάβι είχε μεταφερθεί σε απομόνωση στη φυλακή του Κερμάν.

Ο Μοσταφάβι γεννημένος το 1966, ήταν επαγγελματίας ορειβάτης. Συνελήφθη στο σπίτι του και δέχτηκε ξυλοδαρμό κατά τη σύλληψή του. Συνελήφθη το πρωί της 5ης Απριλίου.

Ali Sina Mostafavi has summited Mount Everest and then took to the streets to fight for his country's freedom. Now he is at imminent risk of execution after being transferred to solitary confinement. His family has been summoned for their final visit. This young athlete was sentenced to death in a sham court of the Islamic Republic following forced confessions under torture. Be the voice of political prisoners at risk of execution and use all available capacities to save their lives. #LastBreath — Reza Pahlavi Communications (@PahlaviComms) October 13, 2026

Οι κατηγορίες που του αποδόθηκαν ήταν «δήλωση κατά του Θεού», «ενέργειες κατά της εθνικής ασφάλειας» και «συνάθροιση και συνωμοσία».

Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει εκτελέσει μέχρι στιγμής αρκετούς διαδηλωτές που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του περασμένου Δεκεμβρίου, με τους Αλί Ρεζά Σεπάχι και Αλί Ρεζά Ραΐσι να συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο πρόσφατων περιπτώσεων.

Το νέο κύμα εκτελέσεων στο Ιράν έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις.

Η Διεθνής Αμνηστία ζήτησε αύξηση της διπλωματικής πίεσης προς την Ισλαμική Δημοκρατία, ώστε να σταματήσουν οι εκτελέσεις και να παραπεμφθεί η υπόθεση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Προηγουμένως, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ καταδίκασε επίσης σε δήλωσή του τη συνέχιση και την κλιμάκωση των εκτελέσεων στο Ιράν, ιδίως την εκτέλεση κρατουμένων από τις διαδηλώσεις του Δεκεμβρίου.

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