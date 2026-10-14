Λονδίνο: Mέλος της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι κατέρρευσε στον δρόμο από χρήση κοκαΐνης

Snapshot Η 32χρονη Μάχρα Αλ Ναχιάν, μέλος της βασιλικής οικογένειας του Αμπού Ντάμπι, παραδέχθηκε την ενοχή της για παραμέληση ανηλίκου μετά από περιστατικό όπου βρέθηκε αναίσθητη κοντά σε πολυσύχναστο δρόμο με το τρίχρονο παιδί της χωρίς επίβλεψη.

Το παιδί βρέθηκε ξυπόλητο και απροστάτευτο δίπλα σε κίνηση αυτοκινήτων, ενώ ευαισθητοποιημένοι περαστικοί το προστάτευσαν πριν φτάσει η αστυνομία.

Η Αλ Ναχιάν βρισκόταν σε κατάσταση εξάντλησης λόγω προηγούμενης χρήσης κοκαΐνης και έχει ήδη ξεκινήσει πρόγραμμα αποτοξίνωσης σε κλινική.

Ο δικαστής επέβαλε στην κατηγορούμενη διετή ποινή κοινωνικής εργασίας, πρόστιμο 5.000 λιρών και υποχρέωση παρακολούθησης προγράμματος αποκατάστασης με αυστηρή επιτήρηση.

Η υπόθεση τόνισε τον σοβαρό κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα και την ψυχολογική ασφάλεια του παιδιού, που αποσοβήθηκε χάρη στην άμεση παρέμβαση περαστικών. Snapshot powered by AI

Μπροστά σε ένα εξαιρετικά ανησυχητικό θέαμα βρέθηκαν περαστικοί σε κεντρική οδό του δυτικού Λονδίνου, όταν αντίκρισαν ένα ξυπόλυτο τρίχρονο αγοράκι να περιφέρεται μόνο του κοντά σε διερχόμενα αυτοκίνητα, την ώρα που η γυναίκα που υποτίθεται ότι το επιτηρούσε βρισκόταν σε κατάσταση πλήρους απώλειας αισθήσεων πάνω σε κιγκλιδώματα. Πρόκειται για την 32χρονη Μάχρα Αλ Ναχιάν, μέλος της δυναστείας των εμιράτων του Άμπου Ντάμπι μέσω γάμου.

Η υπόθεση εκδικάστηκε χθες στο Southwark Crown Court, όπου η ίδια παραδέχθηκε την ενοχή της σε μία κατηγορία παραμέλησης παιδιού.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στη δικαστική αίθουσα, το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο. Αυτόπτες μάρτυρες είχαν εντοπίσει την Αλ Ναχιάν ξαπλωμένη σε κάγκελα δίπλα σε έναν εξίσου αναίσθητο άνδρα και έναν κάδο απορριμμάτων. Δίπλα τους στο πεζοδρόμιο βρίσκονταν σκορπισμένα παιδικά παιχνίδια, ανάμεσά τους ένα πατίνι κι ένα αεροπλανάκι. Πολίτης που περνούσε από το σημείο κατέγραψε μάλιστα βίντεο με το σκηνικό. Το νήπιο παρέμεινε χωρίς επίβλεψη μέχρι τη στιγμή που ευαισθητοποιημένοι περαστικοί αποφάσισαν να επέμβουν, προστατεύοντάς το μέχρι την άφιξη της αστυνομίας. Η 32χρονη δεν ανταποκρινόταν σε κανένα ερέθισμα επί τουλάχιστον τριάντα λεπτά.

Η αλλοπρόσαλλη αντίδραση και η επέμβαση των περαστικών

Όταν τελικά συνήλθε, η αντίδρασή της προκάλεσε έντονη έκπληξη στους παρευρισκόμενους. Αντί να αναζητήσει το παιδί, άρχισε να ουρλιάζει με επιθετικό ύφος. «Δεν είναι σφαγείο εδώ πέρα, γιατί νοιάζεστε τόσο πολύ; Γιατί ανησυχείτε τόσο;», φώναζε στους ανθρώπους που προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συνέβαινε.

Ο εισαγγελέας της υπόθεσης, Ρίο Παχλαβανπούρ, περιέγραψε στο δικαστήριο τις κρίσιμες στιγμές πριν αποτραπεί το μοιραίο. Όπως ανέφερε, οι περαστικοί παρατήρησαν το παιδί να είναι εντελώς απροστάτευτο, χωρίς παπούτσια και με το πατίνι του ακριβώς δίπλα στην κινούμενη κυκλοφορία. Πάντως, η κατάσταση παραλίγο να ξεφύγει εντελώς. Σε μία στιγμή το μικρό παιδί άρχισε να τρέχει κατευθείαν προς το δρόμο κυνηγώντας ένα κομμάτι χαρτί που παρασύρθηκε από τον άνεμο, με έναν πολίτη να προλαβαίνει να το συγκρατήσει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Όπως γνωστοποίησε η εφημερίδα The Times, κατά τη σωματική έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στην Αλ Ναχιάν εντοπίστηκαν σύνεργα χρήσης ναρκωτικών ουσιών, χωρίς ωστόσο να βρεθούν στην κατοχή της απαγορευμένες ουσίες.

Η γραμμή της υπεράσπισης και το κέντρο αποτοξίνωσης

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορος Στίβεν Βούλο υποστήριξε ότι η εντολέας του δεν είχε κάνει χρήση ναρκωτικών την ίδια εκείνη ημέρα, αλλά βρισκόταν σε κατάσταση ακραίας εξάντλησης εξαιτίας πολυήμερης κατανάλωσης κοκαΐνης που είχε προηγηθεί.

Ο συνήγορος τόνισε ότι η 32χρονη έχει διακόψει πλήρως τη χρήση από τον Ιούλιο, όταν και εισήχθη στην ιδιωτική κλινική Priory στο Γουόκινγκ του Σάρεϊ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατηγορούμενη δείχνει ειλικρινή μεταμέλεια και ακλόνητη θέληση να υπερνικήσει τον εθισμό της. Το άμεσο πλάνο της περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του τριμηνιαίου προγράμματος απεξάρτησης στα τέλη του τρέχοντος μηνός, ενώ στη συνέχεια σχεδιάζει να νοικιάσει κατοικία στην περιοχή του Γκίλφορντ ώστε να συνεχίσει ως εξωτερική ασθενής, συμμετέχοντας στις συναντήσεις των Ναρκομανών Ανωνύμων. «Έκανε ένα βαρύτατο λάθος εκείνη την ημέρα και το γνωρίζει καλά», δήλωσε χαρακτηριστικά στο ακροατήριο.

Η Αλ Ναχιάν συνδέεται μέσω του γάμου της με τη βασιλική οικογένεια του Άμπου Ντάμπι, μία από τις πλουσιότερες και ισχυρότερες στον πλανήτη, της οποίας η περιουσία υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 250 δισεκατομμύρια στερλίνες, διατηρώντας παγκόσμιο δίκτυο επενδύσεων και τεράστια αποθέματα πετρελαίου. Κατά την ακροαματική διαδικασία έγινε γνωστό ότι η ίδια λαμβάνει μηνιαίο επίδομα ύψους 8.000 λιρών.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Ο δικαστής Τζόνσον επέβαλε στην Αλ Ναχιάν διετή ποινή κοινωνικής εργασίας με υποχρέωση παρακολούθησης προγράμματος αποκατάστασης, πρόστιμο 5.000 λιρών, καθώς και δικαστικά έξοδα 1.000 λιρών.

Απευθυνόμενος στην κατηγορούμενη κατά την ανακοίνωση της ποινής, στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο που αντιμετώπισε το νήπιο. Επισήμανε πως αφήνοντας ένα ξυπόλυτο παιδί να παίζει στον δρόμο ενώ η ίδια βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών, επέδειξε απόλυτη αδιαφορία για τη σωματική του ακεραιότητα.

Αν δεν υπήρχε η άμεση παρέμβαση των αγνώστων, ο κίνδυνος βαρύτατου τραυματισμού ή ακόμη και θανάτου ήταν άμεσος. Το παιδί θα μπορούσε να είχε χαθεί, να είχε πέσει θύμα αρπαγής ή να είχε υποστεί έντονο ψυχολογικό σοκ βλέποντας δύο ενήλικες αναίσθητους στο πεζοδρόμιο. Η υπόθεση έκλεισε δικαστικά με σαφείς όρους επιτήρησης, θέτοντας ως απόλυτη προϋπόθεση την τήρηση των δεσμεύσεων απεξάρτησης.

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