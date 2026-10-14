Λονδίνο: Mέλος της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι κατέρρευσε στον δρόμο από χρήση κοκαΐνης

Η 32χρονη Μάχρα Αλ Ναχιάν ομολόγησε την ενοχή της για παραμέληση ανηλίκου στο Southwark Crown Court, έπειτα από περιστατικό στο δυτικό Λονδίνο όπου εντοπίστηκε αναίσθητη δίπλα σε πολυσύχναστο δρόμο

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Λονδίνο: Mέλος της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι κατέρρευσε στον δρόμο από χρήση κοκαΐνης
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 32χρονη Μάχρα Αλ Ναχιάν, μέλος της βασιλικής οικογένειας του Αμπού Ντάμπι, παραδέχθηκε την ενοχή της για παραμέληση ανηλίκου μετά από περιστατικό όπου βρέθηκε αναίσθητη κοντά σε πολυσύχναστο δρόμο με το τρίχρονο παιδί της χωρίς επίβλεψη.
  • Το παιδί βρέθηκε ξυπόλητο και απροστάτευτο δίπλα σε κίνηση αυτοκινήτων, ενώ ευαισθητοποιημένοι περαστικοί το προστάτευσαν πριν φτάσει η αστυνομία.
  • Η Αλ Ναχιάν βρισκόταν σε κατάσταση εξάντλησης λόγω προηγούμενης χρήσης κοκαΐνης και έχει ήδη ξεκινήσει πρόγραμμα αποτοξίνωσης σε κλινική.
  • Ο δικαστής επέβαλε στην κατηγορούμενη διετή ποινή κοινωνικής εργασίας, πρόστιμο 5.000 λιρών και υποχρέωση παρακολούθησης προγράμματος αποκατάστασης με αυστηρή επιτήρηση.
  • Η υπόθεση τόνισε τον σοβαρό κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα και την ψυχολογική ασφάλεια του παιδιού, που αποσοβήθηκε χάρη στην άμεση παρέμβαση περαστικών.
Snapshot powered by AI

Μπροστά σε ένα εξαιρετικά ανησυχητικό θέαμα βρέθηκαν περαστικοί σε κεντρική οδό του δυτικού Λονδίνου, όταν αντίκρισαν ένα ξυπόλυτο τρίχρονο αγοράκι να περιφέρεται μόνο του κοντά σε διερχόμενα αυτοκίνητα, την ώρα που η γυναίκα που υποτίθεται ότι το επιτηρούσε βρισκόταν σε κατάσταση πλήρους απώλειας αισθήσεων πάνω σε κιγκλιδώματα. Πρόκειται για την 32χρονη Μάχρα Αλ Ναχιάν, μέλος της δυναστείας των εμιράτων του Άμπου Ντάμπι μέσω γάμου.

Η υπόθεση εκδικάστηκε χθες στο Southwark Crown Court, όπου η ίδια παραδέχθηκε την ενοχή της σε μία κατηγορία παραμέλησης παιδιού.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στη δικαστική αίθουσα, το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο. Αυτόπτες μάρτυρες είχαν εντοπίσει την Αλ Ναχιάν ξαπλωμένη σε κάγκελα δίπλα σε έναν εξίσου αναίσθητο άνδρα και έναν κάδο απορριμμάτων. Δίπλα τους στο πεζοδρόμιο βρίσκονταν σκορπισμένα παιδικά παιχνίδια, ανάμεσά τους ένα πατίνι κι ένα αεροπλανάκι. Πολίτης που περνούσε από το σημείο κατέγραψε μάλιστα βίντεο με το σκηνικό. Το νήπιο παρέμεινε χωρίς επίβλεψη μέχρι τη στιγμή που ευαισθητοποιημένοι περαστικοί αποφάσισαν να επέμβουν, προστατεύοντάς το μέχρι την άφιξη της αστυνομίας. Η 32χρονη δεν ανταποκρινόταν σε κανένα ερέθισμα επί τουλάχιστον τριάντα λεπτά.

Η αλλοπρόσαλλη αντίδραση και η επέμβαση των περαστικών

Όταν τελικά συνήλθε, η αντίδρασή της προκάλεσε έντονη έκπληξη στους παρευρισκόμενους. Αντί να αναζητήσει το παιδί, άρχισε να ουρλιάζει με επιθετικό ύφος. «Δεν είναι σφαγείο εδώ πέρα, γιατί νοιάζεστε τόσο πολύ; Γιατί ανησυχείτε τόσο;», φώναζε στους ανθρώπους που προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συνέβαινε.

Ο εισαγγελέας της υπόθεσης, Ρίο Παχλαβανπούρ, περιέγραψε στο δικαστήριο τις κρίσιμες στιγμές πριν αποτραπεί το μοιραίο. Όπως ανέφερε, οι περαστικοί παρατήρησαν το παιδί να είναι εντελώς απροστάτευτο, χωρίς παπούτσια και με το πατίνι του ακριβώς δίπλα στην κινούμενη κυκλοφορία. Πάντως, η κατάσταση παραλίγο να ξεφύγει εντελώς. Σε μία στιγμή το μικρό παιδί άρχισε να τρέχει κατευθείαν προς το δρόμο κυνηγώντας ένα κομμάτι χαρτί που παρασύρθηκε από τον άνεμο, με έναν πολίτη να προλαβαίνει να το συγκρατήσει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Όπως γνωστοποίησε η εφημερίδα The Times, κατά τη σωματική έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στην Αλ Ναχιάν εντοπίστηκαν σύνεργα χρήσης ναρκωτικών ουσιών, χωρίς ωστόσο να βρεθούν στην κατοχή της απαγορευμένες ουσίες.

Η γραμμή της υπεράσπισης και το κέντρο αποτοξίνωσης

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορος Στίβεν Βούλο υποστήριξε ότι η εντολέας του δεν είχε κάνει χρήση ναρκωτικών την ίδια εκείνη ημέρα, αλλά βρισκόταν σε κατάσταση ακραίας εξάντλησης εξαιτίας πολυήμερης κατανάλωσης κοκαΐνης που είχε προηγηθεί.

Ο συνήγορος τόνισε ότι η 32χρονη έχει διακόψει πλήρως τη χρήση από τον Ιούλιο, όταν και εισήχθη στην ιδιωτική κλινική Priory στο Γουόκινγκ του Σάρεϊ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατηγορούμενη δείχνει ειλικρινή μεταμέλεια και ακλόνητη θέληση να υπερνικήσει τον εθισμό της. Το άμεσο πλάνο της περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του τριμηνιαίου προγράμματος απεξάρτησης στα τέλη του τρέχοντος μηνός, ενώ στη συνέχεια σχεδιάζει να νοικιάσει κατοικία στην περιοχή του Γκίλφορντ ώστε να συνεχίσει ως εξωτερική ασθενής, συμμετέχοντας στις συναντήσεις των Ναρκομανών Ανωνύμων. «Έκανε ένα βαρύτατο λάθος εκείνη την ημέρα και το γνωρίζει καλά», δήλωσε χαρακτηριστικά στο ακροατήριο.

Η Αλ Ναχιάν συνδέεται μέσω του γάμου της με τη βασιλική οικογένεια του Άμπου Ντάμπι, μία από τις πλουσιότερες και ισχυρότερες στον πλανήτη, της οποίας η περιουσία υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 250 δισεκατομμύρια στερλίνες, διατηρώντας παγκόσμιο δίκτυο επενδύσεων και τεράστια αποθέματα πετρελαίου. Κατά την ακροαματική διαδικασία έγινε γνωστό ότι η ίδια λαμβάνει μηνιαίο επίδομα ύψους 8.000 λιρών.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Ο δικαστής Τζόνσον επέβαλε στην Αλ Ναχιάν διετή ποινή κοινωνικής εργασίας με υποχρέωση παρακολούθησης προγράμματος αποκατάστασης, πρόστιμο 5.000 λιρών, καθώς και δικαστικά έξοδα 1.000 λιρών.

111851621-16208145-image-a-11791973992627.jpg

Απευθυνόμενος στην κατηγορούμενη κατά την ανακοίνωση της ποινής, στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο που αντιμετώπισε το νήπιο. Επισήμανε πως αφήνοντας ένα ξυπόλυτο παιδί να παίζει στον δρόμο ενώ η ίδια βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών, επέδειξε απόλυτη αδιαφορία για τη σωματική του ακεραιότητα.

Αν δεν υπήρχε η άμεση παρέμβαση των αγνώστων, ο κίνδυνος βαρύτατου τραυματισμού ή ακόμη και θανάτου ήταν άμεσος. Το παιδί θα μπορούσε να είχε χαθεί, να είχε πέσει θύμα αρπαγής ή να είχε υποστεί έντονο ψυχολογικό σοκ βλέποντας δύο ενήλικες αναίσθητους στο πεζοδρόμιο. Η υπόθεση έκλεισε δικαστικά με σαφείς όρους επιτήρησης, θέτοντας ως απόλυτη προϋπόθεση την τήρηση των δεσμεύσεων απεξάρτησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλιείς: Στα 40 λεπτά η επιδότηση πετρελαίου - Νέο πακέτο 15 εκατ. ευρώ για ζημιές στα δίχτυα

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δύο περιοχές του δήμου Ωρωπού - Πού εφαρμόζονται

16:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μετεγκατάσταση: Άνοιξε η πλατφόρμα - Επίδομα 10.000 ευρώ για μετακόμιση στην ακριτική Ελλάδα

16:19LIFESTYLE

«Θρυλική» συνάντηση: Μάικ Ντάγκλας - Άλις Κούπερ αντάλλαξαν... βιβλία

16:13LIFESTYLE

Φως στο Τούνελ: Η ανακοίνωση για την υπόθεση της πρεμιέρας

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Mέλος της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι κατέρρευσε στον δρόμο από πολυήμερη χρήση κοκαΐνης - Πρόσεχε τρίχρονο παιδί

15:58WHAT THE FACT

Ζητείται επαγγελματίας που θα μυρίζει... νησιά: Αμοιβή 2.000€ και δωρεάν διαμονή για 7 ημέρες δουλειάς

15:46ΕΘΝΙΚΑ

Ελληνικά «φτερά» πάνω από την Κύπρο - Δύο F-16 στην άσκηση «ΙΡΙΣ 2026»

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Μακάβριο μπέρδεμα: Η σορός Βρετανού τουρίστα εξαφανίζεται μυστηριωδώς από νεκροτομείο της Κύπρου

15:42WHAT THE FACT

Αμερικανική εταιρεία παρήγαγε 71 εκατ. λίτρα νερού σε τρεις ώρες με drones στην Αλάσκα

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Κατερίνα, η αρκούδα που φιλοξενήθηκε στον «Αρκτούρο» για σχεδόν 30 χρόνια - Η συγκινητική ανάρτηση της οργάνωσης

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Κολομβία αποκαθιστά τους δεσμούς με το Ισραήλ - Ανοίγει πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ

15:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για funds και servicers θα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή

15:15ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Το παρασκήνιο της αποπομπής Γκίλφοϊλ – Τι έκανε τα 24ωρα πριν την απομάκρυνση

15:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: Βίντεο-ντοκουμέντο με τη 41χρονη να ρίχνει ατροπίνη στα τρόφιμα του πρώην συζύγου της

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Η εντυπωσιακή νέα γέφυρα που συνδέει Κίνα - Βόρεια Κορέα: Την Πέμπτη τα εγκαίνια

15:02ΕΥ ΖΗΝ

Η λευκή επίστρωση στα baby καρότα είναι ένδειξη αλλοίωσης;

14:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παππάς για κόντρα ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ: «Αν είχε σκηνοθέτη, θα ήταν ο Μητσοτάκης» - «Απαράδεκτη» η φρασεολογία

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Καταγγελίες Ρούτσι για παρακολουθήσεις και απόπειρα χρηματισμού - «Ακόμα θρηνούμε»

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Άναυδοι οι γιατροί: Φύτρωσε δόντι στο μάτι 16χρονου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:41ΚΟΣΜΟΣ

Άναυδοι οι γιατροί: Φύτρωσε δόντι στο μάτι 16χρονου

13:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Vivartia: Πουλήθηκαν σε Καναδούς Goody's, Everest, Flocafe, La Pasteria και Jackaroo

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Οι αρχές κατέσχεσαν ρομπότ που φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά 16χρονη

13:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αθήνα: Μαθητής εσπερινού σχολείου μαχαιρώθηκε στο σχόλασμα από άλλους μαθητές - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

15:15ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Το παρασκήνιο της αποπομπής Γκίλφοϊλ – Τι έκανε τα 24ωρα πριν την απομάκρυνση

09:30ΚΟΣΜΟΣ

El Niño: Αποσυναρμολογήθηκε η πεζογέφυρα του «Λαιμού του Διαβόλου» στους καταρράκτες Ιγκουασού λόγω έντονων βροχοπτώσεων

14:12ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστηριώδης «ρωσική πανούκλα» πλήττει τρίτη χώρα: «Κερδίζουν» έδαφος οι θεωρίες «βιολογικών όπλων»

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Κατερίνα, η αρκούδα που φιλοξενήθηκε στον «Αρκτούρο» για σχεδόν 30 χρόνια - Η συγκινητική ανάρτηση της οργάνωσης

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στη Ρόδο: Ένας άντρας εντοπίστηκε νεκρός στην παραλία Στεγνά - Μεγάλες καταστροφές

15:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: Βίντεο-ντοκουμέντο με τη 41χρονη να ρίχνει ατροπίνη στα τρόφιμα του πρώην συζύγου της

06:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικοί σεισμοί στον Ατλαντικό – Ειδικός προειδοποιεί «κάτι πολύ μεγάλο» στις ΗΠΑ σύντομα

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία είχε οικονομικά συμφέροντα με εταιρεία που ανακατασκευάζει πετρελαιαγωγό για την παράκαμψη του Ορμούζ

07:18ΕΘΝΙΚΑ

Στη Βουλή το θέμα των Πομάκων: «Όχι στην υποχρεωτικότητα της τουρκικής γλώσσας στην ορεινή Θράκη», ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας

08:51WHAT THE FACT

Ηλιακός άνεμος θα χτυπήσει τη Γη με ταχύτητα άνω των 600 χλμ./δευτερόλεπτο - Τι θα συμβεί

11:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έδωσε μάχη, βγήκε όμως νικητής: Τσέχος προπονητής δεν έριξε ούτε βλέμμα στο ντεκολτέ εντυπωσιακής ρεπόρτερ

10:04ΠΟΛΤΟΣ

Ποιον αφορά η απόλυση Γκίλφοϊλ;

15:58WHAT THE FACT

Ζητείται επαγγελματίας που θα μυρίζει... νησιά: Αμοιβή 2.000€ και δωρεάν διαμονή για 7 ημέρες δουλειάς

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Μαθητής καταπλακώθηκε από παράθυρο μέσα στην τάξη - Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Εύβοια: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση κατοίκων από τα Ψαχνά - Υπερχείλισε ποταμός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ