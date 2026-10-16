Μακελειό στο Όρεγκον: Πολίτης πυροβόλησε και σκότωσε τον 16χρονο που άνοιξε πυρ σε δημοτικό σχολείο

Ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά πολίτη, ο οποίος τον καταδίωξε μέχρι το εσωτερικό του σχολικού κτιρίου

Μίλτος Τσεκούρας

Μακελειό στο Όρεγκον: Πολίτης πυροβόλησε και σκότωσε τον 16χρονο που άνοιξε πυρ σε δημοτικό σχολείο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 16χρονος άνοιξε πυρ σε δημοτικό σχολείο στο Μπεντ του Όρεγκον, σκοτώνοντας τρία παιδιά και μία εκπαιδευτικό.
  • Ο δράστης σκοτώθηκε από τα πυρά πολίτη που τον καταδίωξε μέσα στο σχολικό κτίριο.
  • Δύο ακόμη άτομα, ένα παιδί και μία εκπαιδευτικός, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Το σχολείο εκκενώθηκε και όλα τα σχολεία της περιφέρειας Bend-La Pine παρέμειναν κλειστά την επόμενη μέρα.
  • Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης και παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη στους πληγέντες.
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Τρία παιδιά και μία εκπαιδευτικός έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη, όταν ένας 16χρονος άνοιξε πυρ σε δημοτικό σχολείο στο Μπεντ του Όρεγκον. Ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά πολίτη, ο οποίος τον καταδίωξε μέχρι το εσωτερικό του σχολικού κτιρίου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο πολίτης αντέδρασε λίγα μόλις λεπτά μετά την πρώτη κλήση στις αρχές για ένοπλο άνδρα που κρατούσε μακρύκαννο όπλο στο δημοτικό σχολείο Silver Rail Elementary School. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, Sheila Miller, η πρώτη ενημέρωση προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αφορούσε πυροβολισμό εναντίον αυτοκινήτου κοντά στο σχολείο.

Όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπεντ, Mike Krantz, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το βράδυ της Πέμπτης, ο 16χρονος, κάτοικος της πόλης, πυροβόλησε τις κλειδωμένες πόρτες του σχολείου για να εισβάλει στο κτίριο και να εξαπολύσει την επίθεσή του.

Λίγο αργότερα, ένας πολίτης της περιοχής τον καταδίωξε στο εσωτερικό του σχολείου και τον πυροβόλησε. Ο έφηβος έπεσε νεκρός μέσα στο κτίριο, σύμφωνα με τις αρχές.

Από τα πυρά του δράστη σκοτώθηκαν τρία παιδιά ηλικίας 5, 8 και 11 ετών, καθώς και μία εκπαιδευτικός. Ένα ακόμη παιδί, ηλικίας 7 ετών, και μία εκπαιδευτικός 54 ετών διακομίστηκαν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο σχολείο φοιτούν περίπου 400 έως 450 μαθητές, ενώ μετά την ένοπλη επίθεση το κτίριο εκκενώθηκε.

Ο αρχηγός της αστυνομίας δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει εάν ο πολίτης που πυροβόλησε τον δράστη διέθετε άδεια οπλοφορίας. Όπως ανέφερε, αρκετές πτυχές της υπόθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση.

Απαγόρευση οπλοφορίας

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Oregon Public Broadcasting το 2022, η σχολική περιφέρεια Bend-La Pine είχε απαγορεύσει την οπλοφορία σε όλους τους χώρους της, ακόμη και σε άτομα που διέθεταν σχετική άδεια. Ωστόσο, διαφορετική διάταξη της νομοθεσίας του Όρεγκον επιτρέπει την παρουσία νομίμως κατεχόμενων όπλων στους σχολικούς χώρους, εφόσον αυτά είναι άδεια και κλειδωμένα μέσα σε όχημα.

«Είναι κάτι που δεν θα θέλαμε να συμβεί πουθενά, πόσο μάλλον στην όμορφη κοινότητά μας εδώ, στο Μπεντ. Δεν υπάρχουν λόγια που θα μπορούσα να πω και να κάνουν αυτή την κατάσταση καλύτερη», δήλωσε ο Krantz, εκφράζοντας τη θλίψη του για την τραγωδία.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι αρχές εργάζονται για τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας, προκειμένου να διαλευκανθούν όλες οι συνθήκες της επίθεσης.

Όλα τα σχολεία της περιφέρειας Bend-La Pine, καθώς και οι προγραμματισμένες δραστηριότητές τους, θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή. Παράλληλα, θα προσφερθεί υποστήριξη από ειδικούς ψυχικής υγείας σε όσους επηρεάστηκαν από το περιστατικό, όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής της σχολικής περιφέρειας, Steve Cook.

«Δεν έχω λόγια για να περιγράψω όσα αισθάνεται αυτή τη στιγμή η κοινότητά μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια για κανέναν. Είμαστε συντετριμμένοι και συγκλονισμένοι», ανέφερε.

Κλείνοντας, κάλεσε τους γονείς να σταθούν δίπλα στα παιδιά τους και να προσφέρουν στήριξη στους αγαπημένους τους, τονίζοντας την ανάγκη για αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια μετά την τραγωδία.

«Αγκαλιάστε απόψε τα παιδιά σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Αφήστε τους να μιλήσουν, να κλάψουν. Δείξτε τους ότι θα σταθούμε όλοι μαζί και θα φροντίσουμε ο ένας τον άλλον σε αυτή την κοινότητα», είπε.

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