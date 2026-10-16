Hurriyet για καλώδιο GSI: Στο χέρι της Γαλλίας να αποτρέψει την κρίση με την Ελλάδα

Η Άγκυρα επιμένει ότι για οποιαδήποτε έρευνα σε θαλάσσιες περιοχές που θεωρεί της ανήκουν θα πρέπει η ίδια να ερωτηθεί και να παράσχει άδεια

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Hurriyet για καλώδιο GSI: Στο χέρι της Γαλλίας να αποτρέψει την κρίση με την Ελλάδα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Τουρκία απαιτεί ναμερώνεται και να δίνει άδεια για έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές που θεωρεί δικές της, συμπεριλαμβανομένης της υφαλοκρηπίδας της ανατολικής Μεσογείου.
  • Η γαλλική εταιρεία Meridiam απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο στο έργο του καλωδίου GSI, και η στάση της Γαλλίας θα καθορίσει την εξέλιξη της κρίσης μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας.
  • Η Τουρκία ζητά προηγούμενο γραπτό συντονισμό για δραστηριότητες στον θαλάσσιο πυθμένα που εμπίπτουν στην υφαλοκρηπίδα της, ενώ η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει αυτές τις απαιτήσεις.
  • Υπάρχει ανησυχία ότι η συνέχιση των ερευνών από την Ελλάδα μπορεί να επιδεινώσει τις εντάσεις και με τη Λιβύη γύρω από τα δικαιώματα υδρογονανθράκων.
  • Οι τουρκικές αρχές επισημαίνουν ότι δεν θα επιτρέψουν μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες στην υφαλοκρηπίδα τους, βάσει των συμφωνιών με την ΤΔΒΚ και τη Λιβύη που κοινοποιήθηκαν στον ΟΗΕ.
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Την εκκίνηση της διαδικασίας αδειοδότησης για την επανέναρξη των ερευνών ανοιχτά της Κρήτης για το καλώδιο GSI παρακολουθούν στενά τα ΜΜΕ της Τουρκίας.

Στα ρεπορτάζ επαναλαμβάνεται η πάγια θέση της Άγκυρας ότι για οποιαδήποτε έρευνα σε θαλάσσιες περιοχές που θεωρεί δικές της θα πρέπει να ενημερωθεί και να παράσχει άδεια. Η τουρκική εφημερίδα Hurriyet σε ρεπορτάζ με τίτλο «Έρευνες για το καλώδιο στην ανατολική Μεσόγειο! Θα εμποδίσει η γαλλική εταιρεία την κρίση;» αναφέρει ότι οι έρευνες για το καλώδιο έχουν μπει σε κρίσιμη φάση.

«Μετά την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου στο έργο από τη γαλλική εταιρεία Meridiam, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον προς το Παρίσι. Το πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία και αν θα προκύψει νέα ένταση μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας εξαρτάται από το αν η Γαλλία θα προειδοποιήσει εκ των προτέρων διπλωματικά την Άγκυρα», σχολιάζει η εφημερίδα.

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«Η Άγκυρα απαιτεί προηγούμενο γραπτό συντονισμό και να παρέχει την συγκατάθεση της για τη διεξαγωγή ερευνών στον θαλάσσιο πυθμένα στο τμήμα του καλωδίου που, όπως ισχυρίζεται, διέρχεται από την υφαλοκρηπίδα της. Η Αθήνα, ωστόσο, δεν θεωρεί δικαιολογημένες τις αντιρρήσεις της Τουρκίας», τονίζει η Hurriyet.

Παράλληλα η εφημερίδα υποστηρίζει ότι η διαδρομή που θα ακολουθεί το γαλλικό σκάφος για τις έρευνες βρίσκεται και σε περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και γι’ αυτό «είναι σημαντικό η Γαλλία να ενημερώσει εκ των προτέρων την Τουρκία με διπλωματική νότα ή να επιδιώξει συντονισμό».

«Το αν το Παρίσι θα προβεί σε ενέργεια σύμφωνα με τις προσδοκίες της Άγκυρας θα γίνει σαφές τις επόμενες ημέρες. Η στάση της Γαλλίας θα είναι καθοριστική όχι μόνο για το μέλλον του έργου, αλλά και για την πορεία της διαμάχης σχετικά με τη θαλάσσια δικαιοδοσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Πριν από δύο χρόνια, τουρκικά και ελληνικά πολεμικά πλοία ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο στην Ανατολική Μεσόγειο, και πάλι λόγω ενός έργου για το καλώδιο», σχολιάζει η εφημερίδα.

Επιπλέον αναφέρεται και στο θέμα της Λιβύης και κάνει λόγο για εντάσεις Αθήνας – Τρίπολης για τις έρευνες υδρογονανθράκων γύρω από την Κρήτη και σημειώνει ότι η συνέχιση των ενεργειών από ελληνικής πλευράς «ενδέχεται να οξύνει περαιτέρω τη διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών».

Το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu αναφέρεται στις πληροφορίες στα ελληνικά ΜΜΕ ότι η Nexans ζήτησε άδεια ερευνών από τις ελληνικές αρχές και σημειώνει το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο αναμένεται να ξεκινήσουν οι έρευνες.

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Ωστόσο υπενθυμίζει τη δήλωση που έκανε την 1η Οκτωβρίου ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υποναύαρχος Ζέκι Ακτούρκ, που υπογράμμισε ότι σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, οποιαδήποτε δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων ή αγωγών ή επιστημονικής έρευνας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με την Τουρκία, ως παράκτια χώρα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, «ο Ακτούρκ δήλωσε ότι η Τουρκία, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των εξουσιών της που απορρέουν από το καθεστώς της ως παράκτιου κράτους στην υφαλοκρηπίδα —το οποίο διαμορφώθηκε από τις Συμφωνίες Θαλάσσιας Οριοθέτησης που συνήψε με την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) και τη Λιβύη στην Ανατολική Μεσόγειο και κοινοποίησε στα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) στις 18 Μαρτίου 2020— δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα». Την ίδια είδηση αναδημοσιεύει και η τουρκική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Haberler.

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