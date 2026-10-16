Φραγκούλης Φράγκος για καλώδιο: Θα απαντήσουμε στην Τουρκία εάν προκαλέσει κρίση όπως το 2024

Snapshot Ο Φραγκούλης Φράγκος καλεί σε άμεσο συντονισμό πολιτικού προσωπικού και Ενόπλων Δυνάμεων για την αντιμετώπιση πιθανής κλιμάκωσης της Τουρκίας στις έρευνες για το καλώδιο GSI.

Η Ελλάδα πρέπει να απαντήσει αποφασιστικά σε πιθανές τουρκικές προκλήσεις, αξιολογώντας πρώτα το είδος και την ένταση τους.

Η αντίδραση της Ελλάδας πρέπει να περιλαμβάνει νομική, διπλωματική, επικοινωνιακή και επιχειρησιακή στρατηγική, με έμφαση στη νομική στήριξη και τη διπλωματική ισχύ.

Η επικοινωνιακή στρατηγική πρέπει να τονίζει ότι πρόκειται για διαφορά μεταξύ τρίτου κράτους και της Ε.Ε., καθώς το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτελείται από τη γαλλική εταιρεία Meridiam.

Ο συντονισμός και η προετοιμασία κανόνων εμπλοκής μεταξύ πολιτικού προσωπικού και Ενόπλων Δυνάμεων είναι απαραίτητοι για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης τουρκικής κλιμάκωσης κατά την έναρξη των ερευνών. Snapshot powered by AI

Σε άμεσο συντονισμό του πολιτικού προσωπικού με τις Ένοπλες Δυνάμεις προκειμένου να προετοιμαστούν για οποιαδήποτε κλιμάκωση επιχειρήσει η Άγκυρα επί του πεδίου αναφορικά με τις έρευνες για το καλώδιο GSI κάλεσε ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ και πρώην υπουργός Άμυνας Φραγκούλης Φράγκος.

«Θα απαντήσουμε εάν φτάσουν τα πράγματα εκεί που πάνε να τα φέρουν στον Ιούλιο και τον Νοέμβριο του 2024. Πώς όμως θα απαντήσουμε; Εάν εμείς περιμένουμε να εμφανιστούν οι πέντε τουρκικές φρεγάτες και να μην έχουμε στείλει τα σκοπούντα πλοία…. διότι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι πάντα υπάρχουν φρεγάτες δικές μας οι οποίες είναι ήδη εν πλω. Δεν περιμένουμε δηλαδή κάτι να φύγει από Σούδα ή από Σαλαμίνα», είπε στο Open ο Φραγκούλης Φράγκος, ο οποίος αναφέρθηκε στην κρίση που προκάλεσε η Τουρκία με πολεμικά πλοία σε Κάσο και Κάρπαθο κατά την διάρκεια των ερευνών του πλοίου Relume για το καλώδιο.

Στο ερώτημα πώς θα πρέπει να απαντήσει η Ελλάδα σε περίπτωση που η Τουρκία προχωρήσει σε προκλήσεις στην περιοχή ο Φράγκος Φραγκούλης τόνισε ότι θα πρέπει αρχικά να αξιολογηθεί τι είδους προκλήσεις θα είναι αυτές.

«Εάν κατ’ αρχήν παραμείνουμε σε δημοσιεύματα όπως υπάρχει ένα χθεσινό δημοσίευμα σε μία ιστοσελίδα που λέει: ‘Κοιτάξτε να δείτε εμείς δεν αλλάζουμε θέσεις’. Υπάρχει μία δήλωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας που λέει ότι εμείς θέλουμε τον συντονισμό και αν δεν ερωτηθούμε θα κάνουμε ξανά την εμφάνισή μας εκεί που πρέπει να γίνει και να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας. Έχουμε δηλαδή μία δήλωση της 1ης Οκτωβρίου πριν καν ξεκινήσει το αίτημα αδειοδότησης από το γαλλικό πλοίο ερεύνης και μία εμφάνιση σταδιακά στα ΜΜΕ. Εδώ δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή την παγίδα. Αν είναι χαμηλής εντάσεως αυτό που θέλουν να κλιμακώσουν αυτοί εμείς απλώς έχουμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα», τόνισε.

Όπως είπε η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί και να συντονίσει τις ενέργειές της σε τέσσερα επίπεδα: το νομικό, το διπλωματικό, το επικοινωνιακό και το επιχειρησιακό. «Έχουμε τη νομική στήριξη που πρέπει να βρούμε πρέπει να καθίσουμε από τώρα να σχεδιάσουμε νομικά πώς θα υποστηρίξουμε αυτό το θέμα. Από την άλλη μεριά έχουμε τη διπλωματία η οποία πώς πρέπει να ενεργήσουμε ώστε να είμαστε ισχυροί όσον αφορά τα διπλωματικά θέματα και στο τέλος είναι να μην πέσουμε στην παγίδα να το βάλουμε ως μία ακόμη διαφορά ελληνο-τουρκικών», είπε ο Φράγκος Φραγκούλης.

«Ερχόμαστε στο επικοινωνιακό. (…) το θέμα πρέπει οπωσδήποτε να συνδεθεί ότι είναι μία διαφορά τρίτου κράτους με την Ε.Ε. Είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με 658 εκατ. από την Ε.Ε. Είναι ένα άλλο μέλος της Ε.Ε. που έχει αναλάβει να κάνει το μεγαλύτερος μέρος της δουλειάς, το οποίο είναι αυτή η γαλλική Meridiam και μάλιστα έχει και το 66% και από την άλλη πλευρά εμείς έτσι πρέπει να το εμφανίσουμε. Και έτσι είναι», υπογράμμισε.

«Είναι τελευταίο το επιχειρησιακό. Για να φτάσουμε στο επιχειρησιακό σημαίνει ότι εμείς ήδη πήραμε την απόφαση και βάζουμε το λιμενικό να συνοδεύσει αυτό το κράτος. Εάν λοιπόν δούμε ότι η Τουρκία πάει να κινηθεί με τον ίδιο τρόπο και να κλιμακώσει και πάλι πρέπει να δούμε την κλιμάκωση. Όταν φτάνεις σε μία κρίση, σε οποιαδήποτε κρίση, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι φτάνω στην κρίση αλλά πώς αποκλιμακώνω και πώς έχω την έξοδο. Πράγμα που δεν έχει κάνει ο πρόεδρος Τραμπ κάτω στον Περσικό. Ξεκίνησε έναν πόλεμο χωρίς να έχει βρει εξόδους από την κρίση», σημείωσε ο επίτιμος αρχηγός του ΓΕΣ.

«Κάποιοι εκτιμούν ότι θα είναι 26 Οκτωβρίου (σ.σ. η αρχή των ερευνών). Γιατί επειδή στις 25 τελειώνει το Oruc Reis τις έρευνες του πάνω στα Κατεχόμενα; Είναι ρητορικό το ερώτημα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι σε απόλυτα στενή συνεργασία το πολιτικό προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών και Αμύνης με τις Ένοπλες Δυνάμεις, να υπάρχουν οι κανόνες εμπλοκής, να υπάρχουν ποιοι από αυτούς αποδεσμεύονται και πώς λειτουργούμε. Εάν τώρα περιμένουμε πότε θα γίνει το ΚΥΣΕΑ, το οποίο λανθασμένα γίνεται στο Μαξίμου όπου μας ακούνε όλοι, δίπλα είναι και η τουρκική πρεσβεία, και δεν γίνεται εκεί που πρέπει να γίνεται στο τρίτο υπόγειο του Πενταγώνου πρέπει αυτά όλα να προσχεδιαστούν και να είμαστε για όλες τις κλιμακώσεις τις οποίες θα ακολουθήσουν οι Τούρκοι», ανέφερε.

Ερωτηθείς εάν η Ελλάδα πράττει ορθά που συνεχίζει τον διάλογο με την Τουρκία ο επίτιμος αρχηγός του ΓΕΣ απάντησε: «Πάντα δεν πρέπει να αποφεύγουμε τον διάλογο. Γνωρίζουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Γνωρίζουμε τις εμμονές τους και η λογική των Τούρκων στηρίζεται σε μία θεωρία του ζήτα εσύ και αν πάρεις μία τρίχα, υπάρχει και μία παροιμία που λένε αυτοί, κέρδος θα είναι. Ξέρουν ότι όλα αυτά τα οποία ζητάνε είναι έωλα και ήδη πιέζουν και τον Χαφτάρ στην Τρίπολη κι αυτός να αποδεχθεί το τουρκο-λιβυκό για να φανεί ότι όλη η Λιβύη είναι μαζί».

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