Το μεταναστευτικό διχάζει τους Ευρωσοσιαλιστές - Πυρά Φρεντέρικσεν κατά Σάντσεθ

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσήλθαν στο γεύμα της δεύτερης ημέρας της συνόδου κορυφής προετοιμασμένοι για σκληρή αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό και την ευρωπαϊκή απάντηση. Ορισμένοι, μάλιστα, έφτασαν με εμφανώς συγκρουσιακή διάθεση.

Το φόντο διαμορφώνει η μαζική είσοδος μεταναστών νωρίτερα φέτος στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική. Η εξέλιξη προκάλεσε επικρίσεις κατά της Μαδρίτης και όξυνε τις εντάσεις με το Μαρόκο. Το μεταναστευτικό αποτελεί το κυρίαρχο πολιτικό ζήτημα που τροφοδοτεί την άνοδο των αντισυστημικών δεξιών κομμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη, και πέρα από αυτήν.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, έσπευσε να αφήσει αιχμές κατά του Ισπανού ομολόγου της, Πέδρο Σάντσεθ, παρότι αμφότεροι ανήκουν στην Κεντροαριστερά. Όπως δήλωσε, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να «εξετάσει» την περίπτωση μιας χώρας που «ουσιαστικά κάνει ακριβώς το αντίθετο από ό,τι κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι».

Η αναφορά αφορούσε την απόφαση του Σάντσεθ να χορηγήσει νόμιμο καθεστώς παραμονής σε μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.

«Κάποιος εισέρχεται παράνομα σε μια χώρα και ξαφνικά του επιτρέπεται να παραμείνει νόμιμα», ανέφερε η Φρεντέρικσεν. «Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη μεταναστευτική πολιτική που υποστηρίζει σήμερα μια ευρεία πλειοψηφία στην Ευρώπη».

Η Δανή πρωθυπουργός δεν σταμάτησε εκεί. Η χώρα της έχει αποκτήσει τη φήμη ότι υιοθετεί σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό. Τώρα, η ίδια ζητεί αυστηρότερες διατυπώσεις στα συμπεράσματα της συνόδου, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα που συνδέονται με τη μετανάστευση έχουν δυσμενή επίδραση στους δείκτες εγκληματικότητας.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός αναμένεται να τοποθετηθεί επί του θέματος αργότερα το απόγευμα. Άλλωστε, η Ισπανία οδεύει σε εκλογές τον επόμενο μήνα και το ακροδεξιό Vox διεξάγει την εκστρατεία του εναντίον του, με κεντρική δέσμευση την απέλαση μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.

Σύγκρουση Μελόνι–Σάντσεθ για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ

Με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ συγκρούστηκε χθες και η Ιταλίδα Τζόρτζια Μελόνι, με αιχμή την απόφαση της Μαδρίτης να νομιμοποιήσει το καθεστώς παραμονής περίπου 500.000 αιτούντων άσυλο, σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους διπλωμάτες και έναν αξιωματούχο της ΕΕ.

Η Μελόνι έθεσε το ζήτημα στον Σάντσεθ κατά τη συνεδρίαση των Ευρωπαίων ηγετών κεκλεισμένων των θυρών στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

Όπως ανέφεραν διπλωμάτες που ενημερώθηκαν για τη συζήτηση, ζήτησε να διεξαχθεί διάλογος για το μεταναστευτικό, ώστε οι ηγέτες να εξετάσουν τις συνέπειες της ισπανικής απόφασης για τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ.

Ο Σάντσεθ απάντησε ότι οι άλλοι ηγέτες δεν θα έπρεπε να ανησυχούν, καθώς οι μετανάστες των οποίων το καθεστώς παραμονής νομιμοποιήθηκε στην Ισπανία προέρχονταν κυρίως από τη Νότια Αμερική και όχι από την Αφρική, σύμφωνα με δύο από τους διπλωμάτες. Οι ίδιοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα των συνομιλιών.

Η θέση της Ισπανίας στο μεταναστευτικό είναι «γνωστή», δήλωσε εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας ότι ο Σάντσεθ την υπερασπίστηκε στη σύνοδο. Η Μαδρίτη είναι «απολύτως πρόθυμη» να συμμετάσχει σε μια συζήτηση για το μεταναστευτικό, πρόσθεσε. Δεν σχολίασε, ωστόσο, την αναφορά στην Αφρική.

Ιταλός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η ανταλλαγή απόψεων «δεν ήταν σύγκρουση», αλλά «απλώς μια συζήτηση μεταξύ ηγετών».

Η διαφωνία εκδηλώθηκε λίγες ημέρες αφότου η ΕΕ ενέκρινε νομοθεσία που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να δημιουργούν κέντρα επιστροφής σε τρίτες χώρες. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η αποχώρηση από την Ένωση όσων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί. Παραμένει ασαφές πόσες κυβερνήσεις θα αξιοποιήσουν τη νέα δυνατότητα. Ωστόσο, 19 από τα 27 κράτη-μέλη συνυπέγραψαν κοινή επιστολή της Δανίας και της Ιταλίας, την οποία αποκάλυψε πρώτο το POLITICO, ζητώντας άμεση δράση για τις απελάσεις.

«Οι χώρες εργάζονται τώρα […] για να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων σε τρίτες χώρες. Θα πρωτοστατήσουμε προσωπικά, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το όραμά μας θα γίνει πράξη», αναφέρεται στην επιστολή που κυκλοφόρησε το πρωί της Παρασκευής.

Η Ισπανία αντιτίθεται στα ευρωπαϊκά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι εγείρουν νομικά και ανθρωπιστικά ζητήματα. Άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία και η Δανία, θεωρούν τα κέντρα βασικό εργαλείο για την αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης και την επιτάχυνση των απομακρύνσεων.

Η αντιπαράθεση της Πέμπτης ακολούθησε την τοποθέτηση του Σάντσεθ ότι η μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας διαφέρει από εκείνη πολλών άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και έχει αποδώσει στη μείωση των παράτυπων αφίξεων από την Αφρική. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι παράτυπες αφίξεις μεταναστών στην Ισπανία μειώθηκαν σημαντικά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Πριν από τη διαφωνία, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν είχε συγχαρεί την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα για τον ηγετικό της ρόλο στην έγκριση, την Τετάρτη, νομοσχεδίου που διευκολύνει την απέλαση μεταναστών των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί στην ΕΕ.

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