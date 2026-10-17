Τρόμος στη Ρωσία: Λύκοι στα περίχωρα της Μόσχας - Αναφορές για επιθέσεις σε κατοίκους

Οι λύκοι πλησιάζουν τις κατοικημένες περιοχές αναζητώντας εύκολη λεία

Δημήτρης Δρίζος

Τρόμος στη Ρωσία: Λύκοι στα περίχωρα της Μόσχας - Αναφορές για επιθέσεις σε κατοίκους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στη Ρωσία καταγράφεται αύξηση εμφανίσεων λύκων σε κατοικημένες περιοχές, με πολλαπλές αναφορές ειδικά γύρω από τη Μόσχα και άλλες περιφέρειες.
  • Οι λύκοι πλησιάζουν τα χωριά και τις πόλεις αναζητώντας εύκολη λεία, ενώ εκπαιδεύουν τα νεαρά μέλη τους στο κυνήγι κοντά σε ανθρώπινες κατοικίες.
  • Έχουν σημειωθεί επιθέσεις λύκων σε ανθρώπους και ζώα, με ένα περιστατικό στην Υπερβαϊκαλία όπου άνδρας τραυματίστηκε και αμύνθηκε με μαχαίρι.
  • Οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να φυλάσσουν τα κατοικίδιά τους σε κλειστούς χώρους και να ασφαλίζουν τα απορρίμματα τροφίμων για να μην προσελκύουν λύκους.
  • Δεν έχει επιβεβαιωθεί αύξηση του πληθυσμού λύκων, καθώς οι μετακινήσεις και η εκπαίδευση των νεαρών ζώων επηρεάζουν την εμφάνισή τους σε νέες περιοχές.
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Κάτοικοι στη Ρωσία βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν εφιάλτη, καθώς πεινασμένοι λύκοι εισβάλλουν σε κατοικημένες περιοχές και πλησιάζουν επικίνδυνα τους ανθρώπους. Τα άγρια ζώα έχουν εντοπιστεί να παραμονεύουν κοντά σε σπίτια σε πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας πανικό, την ώρα που ειδικοί προειδοποιούν για αυξανόμενη «απειλή για τους ανθρώπους».

Η ανησυχία έχει κορυφωθεί μετά τις αναφορές για τουλάχιστον δέκα εμφανίσεις λύκων στην περιοχή της Μόσχας από την αρχή του φθινοπώρου. Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο Life.ru, οι εμφανίσεις καταγράφηκαν στις περιοχές Ταλντόμ, Ντμίτροφ, Σερπούχοφ και Σατούρα.

Ο Τιμούρ Ουσμάνοφ, μέλος της Πανρωσικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, επιβεβαίωσε ότι έχει σημειωθεί ανησυχητική αύξηση των τηλεφωνημάτων από κατοίκους που αναφέρουν την παρουσία λύκων.

Ανάλογα περιστατικά έχουν καταγραφεί επίσης στις περιφέρειες του Λένινγκραντ, της Τιουμέν, του Σβερντλόφσκ και της Υπερβαϊκαλίας.

Σε ένα ιδιαίτερα τρομακτικό περιστατικό στην Υπερβαϊκαλία, ένας λύκος επιτέθηκε σε άνδρα ακριβώς έξω από την πόρτα του σπιτιού του και τον δάγκωσε στο χέρι. Ο άνδρας κατάφερε να παλέψει για τη ζωή του και να σκοτώσει το ζώο χρησιμοποιώντας μαχαίρι.

Σε άλλη αναφορά, στην περιοχή Γκάτσινα της περιφέρειας του Λένινγκραντ, μια γυναίκα αναγκάστηκε να τρέξει για να σωθεί, όταν ένας λύκος άρχισε να την ακολουθεί ενώ είχε βγει βόλτα με τον σκύλο της.

Την ίδια ώρα, στην περιοχή Κουμπάν, αγέλες λύκων εισέβαλαν στην περιοχή Σταρομίνσκι και επιτέθηκαν σε ζώα εκτροφής. Παράλληλα, αρκετοί λύκοι εντοπίστηκαν να περιφέρονται κοντά σε κατοικίες στην πόλη Αραμίλ, στην περιφέρεια του Σβερντλόφσκ.

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Οι λύκοι πλησιάζουν τις κατοικημένες περιοχές αναζητώντας εύκολη λεία

Ειδικοί στην άγρια πανίδα εκτιμούν ότι τα ζώα εισέρχονται όλο και συχνότερα σε κατοικημένες περιοχές αναζητώντας εύκολη τροφή, καθώς έχουν μάθει ότι οι ανθρώπινοι οικισμοί προσφέρουν ευκαιρίες για εύκολο κυνήγι.

Η Επιτροπή Άγριας Πανίδας της Περιφέρειας του Λένινγκραντ εξήγησε ότι οι ενήλικοι λύκοι εκπαιδεύουν ενεργά τα νεαρά μέλη της αγέλης τους στο κυνήγι, οδηγώντας τα όλο και πιο κοντά σε κατοικημένους δρόμους.

Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων προειδοποιούνται πλέον να κρατούν τα ζώα τους σε ασφαλείς, κλειστούς χώρους. Οι σκύλοι που παραμένουν δεμένοι με λουρί σε εξωτερικούς χώρους θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτοι απέναντι στους λύκους.

Παράλληλα, οι κάτοικοι καλούνται να φροντίζουν ώστε τα απορρίμματα τροφίμων να είναι καλά ασφαλισμένα, καθώς τα σκουπίδια που παραμένουν εκτεθειμένα εξοικειώνουν τα άγρια ζώα με την ανθρώπινη παρουσία.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί έκρηξη του πληθυσμού των λύκων

Παρά την αύξηση των περιστατικών κατά τα οποία λύκοι πλησιάζουν ανθρώπους και κατοικίες, οι αρμόδιες αρχές για την άγρια πανίδα επισημαίνουν ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν η χώρα αντιμετωπίζει μια γενικευμένη έκρηξη του πληθυσμού τους.

Όπως εξηγούν, οι μετακινήσεις των θηραμάτων και οι εποχικές συνήθειες των λύκων, μεταξύ των οποίων και η εκπαίδευση των νεαρών ζώων στο κυνήγι, μπορούν να οδηγήσουν σε μεταβολές στις περιοχές όπου εμφανίζονται.

Οι επίσημες οδηγίες προς τους πολίτες που έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με έναν λύκο είναι να μην τρέξουν και να μην του γυρίσουν την πλάτη. Αντίθετα, συνιστάται να απομακρύνονται αργά, να υψώνουν τη φωνή τους και, σε περίπτωση επιθετικής επίθεσης, να χρησιμοποιούν τσάντες ή αιχμηρά αντικείμενα για να αμυνθούν.

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