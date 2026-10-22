Ζελένσκι: Δεν έχουμε λάβει ακόμη πρόσκληση για την G20

Snapshot Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι η ταχύ του Starlink δεν αποκατασταθεί στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες στη σύνοδο της G20, αλλά δεν έχει λάβει πρόσκληση.

Ο Ζελένσκι επιθυμεί να συζητήσει το θέμα του Starlink με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σύντομα.

Ο στόχος είναι να εξαναγκαστεί η Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο μέσω διαπραγματεύσεων και μεσολάβησης.

Αναμένει μια πιθανή συνάντηση στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε απόψε ότι η ταχύτητα του Starlink δεν έχει αποκατασταθεί στη χώρα, προσθέτοντας ότι ελπίζει να συζητήσει το θέμα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εντός των επόμενων ημερών.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες κατά τη σύνοδο της G20 που θα φιλοξενηθεί στις ΗΠΑ, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει κάποια πρόσκληση. «Διακυβεύεται σαφώς ένα ζήτημα - να εξαναγκαστεί η Ρωσία να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο.

«Είναι δυνατόν, με τη μεσολάβηση του προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ και των εταίρων μας. Νομίζω ότι όλα είναι δυνατά και μπορούμε να υπολογίζουμε σε μια συνάντηση στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20», κατέληξε.