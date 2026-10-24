Από την αρχαία Περσία στην καρδιά των ΗΠΑ: Το άγαλμα του Κύρου του Μεγάλου ως σύμβολο ειρήνης

Ένα γιγαντιαίο έργο 3,6 τόνων κοσμεί το Pardis Park, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και πολιτισμικής προσέγγισης μεταξύ των λαών

Κυριάκος Κουζούμης

Από την αρχαία Περσία στην καρδιά των ΗΠΑ: Το άγαλμα του Κύρου του Μεγάλου ως σύμβολο ειρήνης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στην Ατλάντα των ΗΠΑ τοποθετήθηκε ένα χάλκινο άγαλμα του Κύρου του Μεγάλου ύψους σχεδόν 9 μέτρων, στο πάρκο Pardis Park.
  • Ο Κύρος θεωρείται πρωτοπόρος στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως τεκμαίρεται από τον «Κύλινδρο του Κύρου».
  • Το άγαλμα παρουσιάζει διαχρονικά μηνύματα ελευθερίας, ειρήνης και δικαιοσύνης και συνδέεται συμβολικά με την ιστορία των δικαιωμάτων στην Αμερική.
  • Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από τον Ροστάμ Ζαφαρί και τον οργανισμό Nimruz, με τη συμμετοχή περισσότερων από 40 ανθρώπων και τον γλύπτη Σταν Μάλινς.
  • Το μνημείο φιλοδοξεί να αναδείξει μια θετική εικόνα για το Ιράν, προβάλλοντας τη βαθιά κουλτούρα και τις αξίες του λαού του.
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Ένα επιβλητικό χάλκινο άγαλμα του Κύρου του Μεγάλου, ύψους σχεδόν 9 μέτρων, τοποθετήθηκε αυτή την εβδομάδα στην Ατλάντα των ΗΠΑ. Αν και η παρουσία ενός αρχαίου Πέρση βασιλιά μπορεί να φαντάζει απρόσμενη για την αμερικανική πόλη, για τους ανθρώπους που εργάστηκαν επί χρόνια για την υλοποίηση του έργου δεν υπάρχει καταλληλότερος τόπος για να τιμηθεί ο ηγέτης που συνέταξε, πριν από 2.500 χρόνια, τη θεωρούμενη ως «πρώτη διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στην ιστορία.

Το άγαλμα, το οποίο δεσπόζει πλέον στο πάρκο Pardis Park, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ιρανικά μνημεία εκτός των συνόρων του Ιράν. Η χάλκινη φιγούρα ζυγίζει περίπου 3,6 τόνους, χωρίς να υπολογίζεται η ασβεστολιθική της βάση, η οποία έχει σχεδιαστεί κατά το πρότυπο του τάφου του Κύρου. Τα επίσημα αποκαλυπτήρια θα πραγματοποιηθούν αυτό το Σάββατο στο πλαίσιο του δωρεάν πολιτιστικού φεστιβάλ «Iran Unveiled», το οποίο διοργανώνεται από το Περσικό Πολιτιστικό Κέντρο της Ατλάντα υπό τη διεύθυνση της Αζαντέ Βατανπούρ.

Ο Κύρος ίδρυσε την Περσική Αυτοκρατορία πριν από περίπου 25 αιώνες, μνημονεύεται όμως λιγότερο για τις κατακτήσεις του και περισσότερο για την πολιτική ανεξιθρησκίας και σεβασμού προς τους υποτελείς λαούς. Ο περίφημος «Κύλινδρος του Κύρου», το πήλινο έκθεμα που φυλάσσεται στο Βρετανικό Μουσείο, θεωρείται πρωτοποριακό κείμενο προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μεταξύ άλλων, ο Πέρσης ηγεμόνας απελευθέρωσε τους Ιουδαίους από τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία επιτρέποντάς τους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, γεγονός που τον κατέστησε τον μοναδικό μη Ιουδαίο που αναγνωρίστηκε ως «μεσσίας» στις γραφές.

Αυτή ακριβώς η παρακαταθήκη ενέπνευσε τον Ροστάμ Ζαφαρί, συνιδρυτή του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Nimruz και πρωτεργάτη του εγχειρήματος, να τοποθετήσει το άγαλμα στην γενέτειρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Όπως δήλωσε ο ίδιος, το μνημείο μεταφέρει ένα διαχρονικό μήνυμα ελευθερίας, ειρήνης, δικαιοσύνης και αρμονικής συνύπαρξης. Η επιλογή της τοποθεσίας ενισχύει τον συμβολισμό, καθώς το Pardis Park φιλοξενεί ήδη μνημεία προσωπικοτήτων των παγκόσμιων δικαιωμάτων, όπως ο Κουβανός ποιητής Χοσέ Μαρτί, ενώ η ίδια η λέξη Pardis σημαίνει «παράδεισος» στα περσικά.

Η πρωτοβουλία συνδέεται επίσης με την αμερικανική ιστορία. Ο Τόμας Τζέφερσον κατείχε δύο αντίτυπα της «Κύρου Παιδείας» και παρότρυνε τα εγγόνια του να μελετήσουν τη διοικητική σοφία του Πέρση βασιλιά, με τον Ζαφαρί να θεωρεί το άγαλμα ως υπενθύμιση των κοινών ιδανικών πάνω στα οποία θεμελιώθηκαν οι δύο πολιτισμοί.

Το έργο φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Σταν Μάλινς και απαίτησε πολυετή προσπάθεια, τη συνδρομή περισσότερων από 40 ανθρώπων και σημαντικές οικονομικές υπερβάσεις. Ο Ζαφαρί, ο οποίος αφιέρωσε το έργο στους παππούδες του, εξέφρασε την ελπίδα ότι το μνημείο θα προσφέρει στους Αμερικανούς μια διαφορετική εικόνα για το Ιράν — αυτή ενός λαού με βαθιά κουλτούρα, που αγαπά την ελευθερία, τη μουσική και τη χαρά.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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