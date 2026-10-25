Αφρική: Πέντε αγνοούμενοι μετά τη βύθιση πετρελαϊκής πλατφόρμας στην Γκαμπόν

Πέντε άνθρωποι αγνοούνται μετά τη βύθιση της εξέδρας άντλησης πετρελαίου Prospector 5 στα ανοιχτά της Γκαμπόν

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Αφρική: Πέντε αγνοούμενοι μετά τη βύθιση πετρελαϊκής πλατφόρμας στην Γκαμπόν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Από τους 115 εργαζόμενους στην πλατφόρμα, οι 110 έχουν εντοπιστεί και είναι ασφαλείς.
  • Οι έρευνες διάσωσης συνεχίζονται με τη συνδρομή του πολεμικού ναυτικού της Γκαμπόν και έχει ενεργοποιηθεί επιτροπή αντιμετώπισης κρίσεων.
  • Δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή πετρελαίου μέχρι στιγμής, αλλά η περιοχή θα παρακολουθείται στενά.
  • Διενεργείται τεχνική έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος και οι υπεύθυνοι.
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Πέντε άνθρωποι αγνοούνται στα ανοιχτά της Γκαμπόν μετά τη βύθιση, αργά το βράδυ του Σαββάτου, μιας εξέδρας άντλησης πετρελαίου, ανακοίνωσαν σήμερα η εταιρεία εκμετάλλευσης του κοιτάσματος και το υπουργείο Πετρελαίου της αφρικανικής χώρας.

Τη στιγμή του ναυαγίου, 115 άνθρωποι βρίσκονταν πάνω στην πλατφόρμα, σύμφωνα με την εταιρεία Borr Drilling, η οποία σημείωσε ότι οι 110 από αυτούς εντοπίστηκαν και είναι «σώοι και ασφαλείς». Πέντε εργαζόμενοι όμως παραμένουν αγνοούμενοι.

Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 20.37 του Σαββάτου, τοπική ώρα, στην πλατφόρμα Prospector 5 που βρισκόταν στα ανοιχτά της Μαϊμούμπα, στη νότια Γκαμπόν, όπου γίνονταν προετοιμασίες ενόψει της έναρξης της εξόρυξης.

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται χωρίς διακοπή» με τη βοήθεια και του πολεμικού ναυτικού της Γκαμπόν, είπε ο υπουργός Πετρελαίου Κλοτέρ Κοντζά. Ήδη από σήμερα έχει ενεργοποιηθεί «η επιτροπή αντιμετώπισης κρίσεων», πρόσθεσε.

Ο γενικός διευθυντής της Borr Drilling Μπρούνο Μοράντ είπε ότι προτεραιότητα της εταιρείας είναι να στηρίξει τις έρευνες και να διασφαλίσει την ασφάλεια όλου του προσωπικού.

Η πλατφόρμα Prospector 5 χρησιμοποιείτο στις εργασίες εξόρυξης της νορβηγικής εταιρείας BW Energy, η οποία στον ιστότοπό της περιγράφεται ως «ανεξάρτητη εταιρεία πετρελαίου και αερίου, με επιχειρήσεις στην Γκαμπόν, τη Βραζιλία και τη Ναμίμπια».

Σύμφωνα με τον Κοντζά, δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή πετρελαίου μέχρι στιγμής, ωστόσο η ζώνη θα συνεχίσει να παρακολουθείται τις επόμενες ημέρες. Είπε επίσης ότι διέταξε τη διενέργεια «τεχνικής έρευνας» για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και το ποιος ευθύνεται για αυτό.

«Αυτοί που εργάζονται στη θάλασσα για τη χώρα μας θα πρέπει να μπορούν να το κάνουν με ασφάλεια. Είναι μια απαίτηση που θέτω σε κάθε εταιρεία που είναι παρούσα στα χωρικά ύδατά μας» είπε ο πρόεδρος της Γκαμπόν Μπρις Κλοτέρ Ολίγκι Νγκουέμα.

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