Microsoft: Πρόταση για εθελούσια αποχώρηση σε 60.000 εργαζομένους - Επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων

Περισσότερες από 15.000 θέσεις εργασίας στην εταιρεία έχουν χαθεί εντός του 2025

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Microsoft: Πρόταση για εθελούσια αποχώρηση σε 60.000 εργαζομένους - Επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Microsoft προτείνει πρόγραμμα εθεσιας αποχώσης για περίπου .000 εργαζόμενους στιςΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο και Ινδία, εξαιρώντας υπαλλήλους σε κέντρα δεδομένων, πωλήσεις και μάρκετινγκ.
  • Μέσα στο 2025, η εταιρεία έχει ήδη καταργήσει πάνω από 15.000 θέσεις εργασίας και μείωσε το εργατικό δυναμικό της κατά 5.000 άτομα έως τις 30 Ιουνίου.
  • Οι αποζημιώσεις για όσους δεχτούν την εθελούσια έξοδο θα είναι ισότιμες με συμβατικές απολύσεις, σύμφωνα με τη διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Η Microsoft επενδύει σημαντικά σε κέντρα δεδομένων και μικροκυκλώματα για τεχνητή νοημοσύνη, με δαπάνες 41 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο το δεύτερο τρίμηνο του 2025.
  • Ο όμιλος αναμένει ότι οι επενδύσεις για το τρίτο τρίμηνο του 2025 θα ξεπεράσουν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια.
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Περίπου 60.000 εργαζόμενοι της Microsoft σε τέσσερις χώρες κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους, λόγω νέου σχεδίου της εταιρείας για το εργατικό δυναμικό.

Όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Microsoft έχει προτείνει σχέδιο εθελούσιας εξόδους σε εργαζομένους στις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ινδία. Πρόκειται για συγκεκριμένες θέσεις που φτάνουν μέχρι και το αξίωμα του προέδρου, ενώ εξαιρούνται υπάλληλοι στα κέντρα δεδομένων, στις πωλήσεις και στο μάρκετινγκ.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα δοθούν όλες οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις με όρους αντίστοιχους μιας συμβατικής απόλυσης σε όσους δεχτούν την προσφορά που αντιπροσωπεύει «έναν άλλον τρόπο προσαρμογής του εργατικού δυναμικού τους στις εξελισσόμενες ανάγκες», έγραψε η διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Έιμι Κόλμαν.

Μείωση χιλιάδων θέσεων εργασίας λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης

Η εταιρεία με έδρα το Ρέντμοντ (πολιτεία Ουάσινγκτον), η οποία απασχολούσε 223.000 εργαζομένους στα τέλη Ιουνίου, είχε προτείνει τον Απρίλιο ένα πρώτο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης σε περίπου 8.750 εργαζομένους στις ΗΠΑ.

Το πρώτο πρόγραμμα που απευθυνόταν αποκλειστικά σε εργαζομένους των οποίων η ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας στην εταιρεία ανέρχονταν συνολικά σε τουλάχιστον 70 έτη, έγινε αποδεκτό από περίπου το ένα τρίτο των υπαλλήλων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις, είχε ανακοινώσει ο όμιλος τον Ιούλιο, προσθέτοντας ότι «οι θέσεις αυτές δεν αντικαθίστανται από την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Η Microsoft είχε ανακοινώσει επιβάρυνση ύψους 900 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδεόταν με το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Παράλληλα, ο όμιλος κατήργησε περίπου 4.800 θέσεις εργασίας στις αρχές Ιουλίου, αριθμός που αντιστοιχεί στο 2,1% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού του, έπειτα από την κατάργηση περισσότερων από 15.000 θέσεων το 2025.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή του, ο αριθμός των εργαζομένων του μειώθηκε κατά 5.000 μέσα σε ένα έτος, έως τις 30 Ιουνίου, για πρώτη φορά από το 2016. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία διέθεσε 41 δισεκατομμύρια δολάρια για επενδύσεις μόνο κατά το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, κυρίως για κέντρα δεδομένων και τα απαραίτητα μικροκυκλώματα για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο όμιλος, ο οποίος πρόκειται να ανακοινώσει την Τετάρτη τα οικονομικά αποτελέσματά του για το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, προέβλεπε ότι οι επενδύσεις του κατά την περίοδο αυτή θα ξεπερνούσαν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

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