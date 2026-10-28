Η Τουρκία επιβεβαιώνει ότι φιλοξένησε συνομιλίες για την επανένωση ανατολικής και δυτικής Λιβύης

Snapshot Η Τουρκία φιλοξένησε συνομιλίες μεταξύ της ανατολικής και δυτικής διοίκησης της Λιβύης με στόχο την επανένωση, χωρίς όμως να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι στιγμής.

Οι συζητήσεις επικεντρώνονται αρχικά στη στρατιωτική ενοποίηση, ενώ η πολιτική ενοποίηση θα εξεταστεί αργότερα.

Η Τουρκία διαδραματίζει ρόλο διαμεσολαβητή και έχει βελτιώσει τις σχέσεις της με την ανατολική Λιβύη, παρά την προηγούμενη εχθρότητα.

Το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης ενέκρινε το παράνομο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, προκαλώντας αντιδράσεις από Ελλάδα, Αίγυπτο, ΕΕ και ΗΠΑ.

Η Ελλάδα και οι σύμμαχοί της τονίζουν ότι το μνημόνιο παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και υπονομεύει την περιφερειακή ασφάλεια και τη διεθνή έννομη τάξη. Snapshot powered by AI

Ανώτερος Τούρκος αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι η Τουρκία φιλοξένησε την περασμένη εβδομάδα συνομιλίες μεταξύ της ανατολικής και της δυτικής διοίκησης της Λιβύης, με απώτερο στόχο την επανένωσή τους. Επιβεβαίωσε έτσι δημοσιεύματα για τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Παρασκευή, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία.

«Οι συζητήσεις έχουν επικεντρωθεί μέχρι στιγμής κυρίως στη στρατιωτική ενοποίηση, ενώ η πολιτική ενοποίηση αναμένεται να εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο», δήλωσε ο αξιωματούχος την Τετάρτη.

Στις συνομιλίες, που πραγματοποιήθηκαν στην Άγκυρα, συμμετείχαν στρατιωτικοί αξιωματούχοι από τις διοικήσεις της ανατολικής και της δυτικής Λιβύης, καθώς και διπλωμάτες, ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι η Τουρκία είχε ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Λιβύη, η οποία μαστίζεται από αστάθεια μετά την ανατροπή του Μουαμάρ Καντάφι το 2011, παραμένει διαιρεμένη ανάμεσα στην αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση της Τρίπολης και μια αντίπαλη διοίκηση στα ανατολικά, η οποία υποστηρίζεται από τον στρατηγό Χαλίφα Χάφταρ.

Η Τουρκία στήριξε σθεναρά την κυβέρνηση της Τρίπολης κατά τη διάρκεια των πολυετών συγκρούσεων στη Λιβύη. Ωστόσο, οι σχέσεις της με τις αρχές της ανατολικής Λιβύης έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, έπειτα από μακρά περίοδο εχθρότητας.

Η Άγκυρα είναι μία από τις λίγες χώρες που έχουν στρατεύματα στη Λιβύη.

Την Παρασκευή, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι έχει έρθει η ώρα να επανενωθούν οι αντίπαλες διοικήσεις της ανατολικής και της δυτικής Λιβύης. Άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει σύντομα σχετική ανακοίνωση, μετά τη συνάντηση υψηλόβαθμων Ευρωπαίων διπλωματών και εκπροσώπων περιφερειακών δυνάμεων που φιλοξένησε στην Κωνσταντινούπολη.

«Έχουμε πλέον φτάσει σε ένα στάδιο στο οποίο οι συνθήκες είναι ώριμες για να διασφαλιστεί οριστικά η επανένωση της ανατολής και της δύσης», δήλωσε ο Φιντάν στους δημοσιογράφους.

«Ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της εθνικής ενοποίησης είναι το πώς οι στρατιωτικές μονάδες, οι οποίες σήμερα ελέγχονται χωριστά από τις δύο πλευρές, θα ενταχθούν κάτω από μια ενιαία ομπρέλα», πρόσθεσε. «Θεού θέλοντος, σύντομα θα ακούσετε πολύ καλά νέα γι’ αυτό από την Τουρκία».

Την περασμένη εβδομάδα, το κοινοβούλιο της Λιβύης που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη ενέκρινε το παράνομο τουρκολιβυκο μνημόνιο, πυροδοτώντας σφοδρές αντιδράσεις από την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την ΕΕ.

«Το εν λόγω μνημόνιο παραμένει άκυρο και ανυπόστατο, αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και δεν μπορεί να αποτελέσει νόμιμη βάση για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών ούτε να παραγάγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, εκφωνώντας κοινή δήλωση εξ ονόματος της Ελλάδας, της Αιγύπτου, της Κύπρου, του Μπαχρέιν, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η δήλωση αφορά την πρόσφατη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να κυρώσει το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο του 2019 για την οριοθέτηση θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο, η οποία, όπως επισημαίνεται, «εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα».Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, η απόφαση αναδεικνύει επίσης μια ευρύτερη πρόκληση για τη διεθνή έννομη τάξη, δηλαδή «την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι αυθαίρετες διμερείς συμφωνίες δεν υπονομεύουν τους καθιερωμένους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου ούτε θίγουν τα δικαιώματα τρίτων κρατών».Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι το Διεθνές Δίκαιο και, ιδίως, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), καθώς και το εθιμικό διεθνές δίκαιο, αποτελούν το νομικό πλαίσιο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Οι κανόνες αυτοί χαρακτηρίζονται «θεμελιώδους σημασίας για τη διασφάλιση της προβλεψιμότητας, της ασφάλειας δικαίου και των ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των κρατών».Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο κατήγγειλε με νέα του δήλωση και το Στέιτ Ντιπαρτμέντ.

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