Τραγικό τέλος είχε το ταξίδι ζωής μίας 24χρονης Γαλλίδας vlogger στη Νικαράγουα

Το φορτηγάκι της παρασύρθηκε σε ποτάμι με αποτέλεσμα τον πνιγμό της ίδιας και δύο ακόμη ατόμων

Ελένη Ευστρατίου

Τραγικό τέλος είχε το ταξίδι ζωής μίας 24χρονης Γαλλίδας vlogger στη Νικαράγουα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 24χρονη Γαλλίδα vlogger Έμμα Μαρί Λοράν πνίγηκε στη Νικαράγουα όταν το φορτηγάκι που επέβαινε παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ποταμού.
  • Μαζί με τη Λοράν έχασαν τη ζωή τους άλλες δύο γυναίκες, ενώ ο οδηγός κατάφερε να διασωθεί.
  • Το δυστύχημα συνέβη κατά τη διασταύρωση του ποταμού Ναουαλάπα, ο οποίος γίνεται επικίνδυνος σε ισχυρές καταιγίδες.
  • Η Λοράν είχε 43.000 ακόλουθους και περιέγραφε στα ταξιδιωτικά της βίντεο τη ζωή της με το φορτηγάκι σε διάφορες ηπείρους.
  • Η συμπρόεδρος της Νικαράγουας επισήμανε ότι οι ποταμοί μπορεί να φαίνονται ήρεμοι αλλά κρύβουν κινδύνους, ειδικά σε κακοκαιρία.
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Μια επίδοξη influencer ταξιδιών πνίγηκε στις διακοπές των ονείρων της μαζί με άλλες δύο γυναίκες, όταν το φορτηγάκι τους παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ενός ποταμού στη Νικαράγουα.

Η Γαλλίδα vlogger Έμμα Μαρί Λοράν, η οποία αυτοαποκαλούταν στο διαδίκτυο «barefoot BFF», εξερευνούσε τη βόρεια Νικαράγουα με άλλες δύο γυναίκες, όταν τις έπιασε ισχυρή βροχή τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με την εφημερίδα της Νικαράγουα «La Prensa».

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Το Toyota Hilux στο οποίο επέβαιναν βρέθηκε σε δυσκολία όταν η οδηγός και η μόνη επεζήσασα, προσπάθησε να διασχίσει τον ποταμό Ναουαλάπα, ο οποίος είναι συνήθως ήρεμος αλλά μπορεί να γίνει επικίνδυνος σε ισχυρές καταιγίδες.

Το φορτηγάκι παρασύρθηκε από το ορμητικό ρεύμα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους η 24χρονη Λοράν, ο 20χρονος Ελβετός Νοέ Λούσερ και η Νικαραγουανή υπάλληλος ξενοδοχείου Κάρεν Λόπεζ Μοντάνο, σύμφωνα με την «La Prensa». Ο οδηγός Μάρτιν Χεράρδο Γκαρσία Γκιρόν κατάφερε να διασωθεί, όπως δήλωσαν οι αρχές στο μέσο ενημέρωσης.

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«Διέσχισαν έναν ποταμό τη στιγμή που δεν έπρεπε», δήλωσε η Ροσάριο Μουρίγιο, συμπρόεδρος της Νικαράγουας. «Οι ποταμοί είναι παραπλανητικοί. Νομίζεις ότι είναι ήρεμοι και ξαφνικά έρχεται το ρεύμα και έχουμε τραγωδίες όπως αυτή.»

Η Laurent έχασε τη ζωή της μόλις μία εβδομάδα αφότου μοιράστηκε μια ανάρτηση από την Πορτογαλία, στην οποία αναλογιζόταν τη ζωή της. «Πιστεύω ότι οι πιο όμορφοι άνθρωποι, εσωτερικά και εξωτερικά, είναι εκείνοι που ξέρουν να θαυμάζουν τον κόσμο γύρω τους», έγραψε στα γαλλικά.

https://www.instagram.com/p/Ddwzn2auYk6/

Η βλόγκερ, η οποία είχε 43.000 ακόλουθους και περιγράφει τον εαυτό της ως κάποιον που ζει ανάμεσα σε δύο βαλίτσες, είχε καταγράψει τα ταξίδια της και τις περιπέτειές της στη ζωή με το φορτηγάκι – εξερευνώντας την Ευρώπη, την Αφρική και την Καραϊβική.

Στις 26 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να ξυπνάει στο πίσω μέρος ενός βαν και έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Ο στόχος στη ζωή: να βρεις κάποιον που προτιμά αυτό από ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων».

https://www.instagram.com/p/DdWieb_sHhr/

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