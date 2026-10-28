Ισπανία: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Μεταφορών

Snapshot Οι μηχανοδηγοί της Refne προχωρούν σε 24ωρη απεργία αύριο, Πέμπτη, μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα με τουλάχιστον 68 νεκρούς.

Το συνδικάτο Solidaridad καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Μεταφορών στη Μαδρίτη, ζητώντας την παραίτηση του υπουργού Όσκαρ Πουέντε.

Αυθόρμητες συγκεντρώσεις με κεριά και σιωπηλές διαμαρτυρίες πραγματοποιούνται στο Τολέδο, εκφράζοντας συμπαράσταση στις οικογένειες των θυμάτων.

Φοιτητικοί σύλλογοι σε Μαδρίτη, Τολέδο και Βαλένθια προγραμματίζουν αποχές και συγκεντρώσεις για να ζητήσουν απαντήσεις σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στις μετακινήσεις.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί της Μαδρίτης ανέστειλαν την προγραμματισμένη απεργία τους για να μην επιβαρύνουν το σύστημα υγείας λόγω των τραυματιών του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και κοινωνικής οργής κινείται η Ισπανία σήμερα, 28 Οκτωβρίου, μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 68 ανθρώπους.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει κύμα κινητοποιήσεων που έχουν ξεκινήσει από σήμερα το βράδυ στην Μαδρίτη, ενώ σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι μηχανοδηγοί της Refne, εταιρείας που ενεπλάκη στο δυστύχημα, αύριο Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Το συνδικάτο Solidaridad έχει καλέσει σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Μεταφορών στη Μαδρίτη, ζητώντας την άμεση παραίτηση του υπουργού, Όσκαρ Πουέντε και καταγγέλλοντας την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Παράλληλα, στο Τολέδο, αυθόρμητες συγκεντρώσεις πολιτών με κεριά και σιωπηλές διαμαρτυρίες λαμβάνουν χώρα κοντά στην περιοχή του δυστυχήματος και σε κεντρικά σημεία, εκφράζοντας συμπαράσταση στις οικογένειες των 68 θυμάτων.

Φοιτητικοί σύλλογοι σε Μαδρίτη, Τολέδο και Βαλένθια έχουν προγραμματίσει για αύριο, Πέμπτη, συμβολικές αποχές από τα μαθήματα και συγκεντρώσεις στις πανεπιστημιουπόλεις, ζητώντας απαντήσεις για τα μέτρα ασφαλείας στις μετακινήσεις των πολιτών.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί της πρωτεύουσας ανακοίνωσαν την άμεση αναστολή της προγραμματισμένης απεργίας τους για αύριο, προκειμένου να μην επιβαρύνουν το σύστημα υγείας για τη φροντίδα των δεκάδων τραυματιών.

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