Πέθανε σε ηλικία 96 ετών η μορφή του αμερικανικού συνδικαλισμού Ντολόρες Ουέρτα

Η Ντολόρες Ουέρτα που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική της χώρας έπασχε από καρκίνο

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Πέθανε σε ηλικία 96 ετών η μορφή του αμερικανικού συνδικαλισμού Ντολόρες Ουέρτα
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ντολόρες Ουέρτα, εμβληματική μορφή του αμερικανικού συνδικαλισμού και αγωνίστρια για τα δικαιώματα των μεταναστών εργατών, πέθανε σε ηλικία 96 ετών, ενώ έπασχε από καρκίνο.
  • Συνιδρύτρια του συνδικάτου United Farm Workers το 1962, πρωτοστάτησε σε απεργίες και μποϊκοτάζ για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των αγροτών στις ΗΠΑ.
  • Επινόησε το σύνθημα «Si se puede», που αργότερα μετέφρασε ο Μπαράκ Ομπάμα σε «Yes we can» στην προεκλογική του εκστρατεία του 2008.
  • Αποκάλυψε ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον Σίζαρ Τσάβες, με τον οποίο συνεργάστηκε στον συνδικαλιστικό αγώνα, αλλά δεν το είχε αποκαλύψει νωρίτερα για να προστατεύσει την κληρονομιά τους.
  • Συνεχίζοντας τον ακτιβισμό της μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της, καταδίκασε την αντιμεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ και τόνισε ότι ο ρατσισμός παραμένει βασικό πρόβλημα στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα.
Snapshot powered by AI

Η συνδικαλίστρια Ντολόρες Ουέρτα, η οποία άλλαξε τη ζωή χιλιάδων μεταναστών εργατών στις Ηνωμένες Πολιτείες και άφησε ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική της χώρας, πέθανε σε ηλικία 96 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά της.

«Ξέρουμε ότι πολλοί από εσάς, σ' όλο τον κόσμο, συμμερίζεστε το πένθος μας και θα σας κρατάμε ενήμερους για τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε με στόχο την αναγνώριση και τον εορτασμό της εξαιρετικής ζωής της και της κληρονομιάς της», ανακοίνωσαν οι οικείοι της μέσω του Instagram χωρίς να αναφέρουν την αιτία του θανάτου της.

Η Ντολόρες Ουέρτα έπασχε από καρκίνο, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Αυτή η μεξικανικής καταγωγής Αμερικανίδα είναι μια εμβληματική μορφή του αγώνα για τα δικαιώματα του πολίτη. Πέρασε τη ζωή της υπερασπιζόμενη τους εργάτες γης, που συχνά ήταν μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ήταν αυτή που επινόησε το σύνθημα «Si se puede» στις διαδηλώσεις των αγροτών στην Καλιφόρνια, πριν το μεταφράσει δεκαετίες αργότερα ο Μπαράκ Ομπάμα σε «Yes we can» για να κατακτήσει το 2008 τον Λευκό Οίκο.

Έδωσε μάχη για να αποκτήσουν οι εργάτες γης το δικαίωμα να συνδικαλίζονται και το 1962 ήταν συνιδρύτρια, μαζί με τον Σίζαρ Τσάβες, αυτού που έμελε να γίνει το συνδικάτο United Farm Workers.

Η οργάνωση αυτή, που εξακολουθεί να είναι το αγροτικό συνδικάτο με τη μεγαλύτερη επιρροή στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκλονίσθηκε στις αρχές της χρονιάς από κατηγορίες σε βάρος του Τσάβες για βιασμό, οι οποίες ανάγονταν στη δεκαετία του 1970.

Με την ευκαιρία αυτή, η Ντολόρες Ουέρτα αποκάλυψε ότι ο Τσάβες είχε βιάσει κι εκείνη, αλλά δεν είχε πει τίποτε, ακόμη και μετά το θάνατό του το 1993, φοβούμενη μην καταστρέψει την κληρονομιά των συνδικαλιστικών αγώνων τους.

Θεαματικές πορείες

Η Ντολόρες Ουέρτα και ο Σίζαρ Τσάβες είχαν οργανώσει την εποχή εκείνη απεργίες, θεαματικές πορείες προς το κοινοβούλιο της Καλιφόρνιας και ένα εθνικό μποϊκοτάζ των επιτραπέζιων σταφυλιών για να διαμαρτυρηθούν εναντίον των κακών συνθηκών δουλειάς των εργατών που έκαναν τον τρύγο, κυρίως την έκθεσή τους στα φυτοφάρμακα.

Αυτή η μητέρα 11 παιδιών από τρεις διαφορετικούς πατέρες συμμετείχε επίσης στη μάχη για το δικαίωμα στην άμβλωση στο πλευρό της Άντζελα Ντέιβις ή της Γκλόρια Στάινεμ.

Είχε συλληφθεί πάνω από είκοσι φορές, είχε ξυλοκοπηθεί και τραυματισθεί σοβαρά από την αστυνομία στη διάρκεια διαδήλωσης το 1988 στο Σαν Φρανσίσκο και είκοσι χρόνια νωρίτερα είχε βρεθεί στο βήμα του ομιλητή δίπλα στον Ρόμπερτ Κένεντι λίγα λεπτά πριν από τη δολοφονία του.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ έδωσε σήμερα εντολή οι σημαίες της πολιτείας να κυματίζουν μεσίστιες.

«Η Ντολόρες αντιπροσώπευε ό,τι καλύτερο υπάρχει μέσα μας», τόνισε ο δημοκρατικός κυβερνήτης σε ανακοίνωσή του που εκδόθηκε στα αγγλικά και στα ισπανικά. «Η Καλιφόρνια -και οι Ηνωμένες Πολιτείες- δεν θα ήταν αυτό που είμαστε σήμερα χωρίς την αποφασιστικότητά της, χωρίς το πάθος της για το δίκαιο και τη δικαιοσύνη και χωρίς τη δέσμευσή της έναντι αυτών, ανδρών και γυναικών, που είναι ξεχασμένοι και παραμερισμένοι».

«Η κληρονομιά της δεν βρίσκεται μόνο σ' αυτό που κατάφερε, αλλά και στα πρόσωπα που ακολουθούν τα βήματά της (...) και συνεχίζουν να δημιουργούν έναν καλύτερο κόσμο», πρόσθεσε ο Νιούσομ, ο οποίος θεωρείται πιθανός υποψήφιος των δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Η Νάνσι Πελόζι, πρώην επικεφαλής των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, υπογράμμισε πως η συνδικαλίστρια «ενέπνευσε γενιές Αμερικανών να πιστεύουν στη δύναμη της συλλογικής δράσης».

Αγωνίστρια μέχρι τέλους

Ακόμα και τα τελευταία χρόνια της, η Ντολόρες Ουέρτα συνέχισε να είναι δραστήρια μέσω του ιδρύματός της που βρίσκεται στο Μπέικερσφιλντ, στην αγροτική καρδιά της Καλιφόρνιας.

Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι στην εξουσία, καλούσε τους σημερινούς ακτιβιστές να προετοιμάσουν τις ενδιάμεσες εκλογές, που θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Τρίτη, ώστε να περάσει το Κογκρέσο στους Δημοκρατικούς.

Η αντιμεταναστευτική επίθεση που διεξάγεται από τον αμερικανό πρόεδρο είναι «απολύτως φρικτή», είχε πει στο Γαλλικό Πρακτορείο τον Ιούλιο 2025.

Για την Ντολόρες Ουέρτα, οι ρατσιστικές τάσεις, που είχε αντιμετωπίσει ως νεαρή συνδικαλίστρια, δεν εξαφανίσθηκαν ποτέ.

«Πιστεύω ότι αυτή η αρρώστια, που είναι ο ρατσισμός, είναι αυτό που έχει πραγματικά μολύνει το πολιτικό μας σύστημα», έλεγε. «Ο Τραμπ στην πραγματικότητα εκμεταλλεύεται αυτόν τον ρατσισμό όταν συνεχίζει να βάζει σε κέντρα κράτησης μετανάστες, κυρίως έγχρωμους ανθρώπους».

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Νεαροί χρησιμοποίησαν καρέκλες για να περάσουν πάνω από τους πλημμυρισμένους δρόμους

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 96 ετών η μορφή του αμερικανικού συνδικαλισμού Ντολόρες Ουέρτα

23:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Οι θαλάσσιες ζώνες δεν είναι ένα πεδίο πλειστηριασμού»

23:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για Pizza Fan και «Χωριάτικο»: Ενάμιση χρόνο στο μικροσκόπιο των αρχών οι δύο υποθέσεις

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση σε παρέλαση στην Κρήτη ανάμεσα σε αντιδήμαρχο και ηλικιωμένο

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου αυτοανακηρύσσεται από τις ΗΠΑ πρόεδρος της Βραζιλίας μετά την εκλογική ήττα

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Μεταφορών

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Με πλήθος κόσμου και χειροκροτήματα η παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Φωτιά σε εργοστάσιο μανιταριών στον Κολινδρό -Επί τόπου η Πυροσβεστική

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Το Χωριάτικο: Κλοπές, απειλές και βία στο strip club της Συγγρού – Οι σχέσεις με την αστυνομία και το ανάλογο αντίτιμο

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες επιζώντων - Σκηνές φρίκης - «Mejor no verlo»

22:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 3-1: Ολική επιστροφή για τον «Δικέφαλο του Βορρά»

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Οι δημοσκόποι αποκαλύπτουν τι πραγματικά συνέβη τη νύχτα των εκλογών - Οι μεγάλες αποκλίσεις

22:06ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Ένταση Αμερικανών και Κουβανών αξιωματούχων - «Είστε ψεύτης» - «Κάνε πίσω, εδώ δεν είναι Αβάνα»

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών για να ενισχυθούν τα νοικοκυριά στον νέο προϋπολογισμό

21:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπεσίκτας - Ολυμπιακός 73-81: Επιστροφή στις νίκες παρά τα προβλήματά του

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερις νεκροί στη Γάζα από ισραηλινά πυρά

21:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ-Τουρκία: Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με Τραμπ - Παίζει το χαρτί της Μέκκας

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τροχαίο με σφοδρή μετωπική σύγκρουση οχημάτων στον χείμαρρο Παναγίτσα

21:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Η πρόγνωση για το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Έρχεται νέο χαμηλό βαρομετρικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Η πρόγνωση για το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Έρχεται νέο χαμηλό βαρομετρικό

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικές εξελίξεις αρχές Νοεμβρίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο πρώτος ξένος ηγέτης που συνεχάρη τον Νετανιάχου για τη «νίκη» του στις εκλογές

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος είχε το ταξίδι ζωής μίας 24χρονης Γαλλίδας vlogger στη Νικαράγουα

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Μαθητές αψήφησαν την απαγόρευση και έκαναν παρέλαση

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες επιζώντων - Σκηνές φρίκης - «Mejor no verlo»

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πύργο: Το Σάββατο πάντρεψε την κόρη της και την Τρίτη σκοτώθηκε σε τροχαίο

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση σε παρέλαση στην Κρήτη ανάμεσα σε αντιδήμαρχο και ηλικιωμένο

21:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ-Τουρκία: Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με Τραμπ - Παίζει το χαρτί της Μέκκας

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου αυτοανακηρύσσεται από τις ΗΠΑ πρόεδρος της Βραζιλίας μετά την εκλογική ήττα

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο επίκεντρο της Αστυνομίας ινστιτούτο μασάζ μετά από καταγγελία νεαρής

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Το Χωριάτικο: Κλοπές, απειλές και βία στο strip club της Συγγρού – Οι σχέσεις με την αστυνομία και το ανάλογο αντίτιμο

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Γέφυρα Βοέικοφ απειλεί με ψύχος την Ελλάδα - Το σπάνιο φαινόμενο του Νοεμβρίου

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πρόταση στην Αίγυπτο για συμφωνία ΑΟΖ - Βάζει σε πλειστηριασμό την Ανατολική Μεσόγειο

18:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές που χτυπάει η κακοκαιρία - Πού προβλέπονται πλημμυρικά φαινόμενα - Πού χιονίζει

19:32WHAT THE FACT

Νόμιζε ότι ο έντονος βήχας ήταν από κορωνοϊό – Η σοκαριστική διάγνωση στα 34 της

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Κατσιμήτρος, Δαβάκης, Βραχνός: η τραγική μοίρα τριών ηρώων του 1940

22:06ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Ένταση Αμερικανών και Κουβανών αξιωματούχων - «Είστε ψεύτης» - «Κάνε πίσω, εδώ δεν είναι Αβάνα»

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Οι δημοσκόποι αποκαλύπτουν τι πραγματικά συνέβη τη νύχτα των εκλογών - Οι μεγάλες αποκλίσεις

23:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για Pizza Fan και «Χωριάτικο»: Ενάμιση χρόνο στο μικροσκόπιο των αρχών οι δύο υποθέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ