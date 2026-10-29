Θρίλερ στο Μπαγκλαντές: Νεκρός σε ποτάμι ο αξιωματικός που βιντεοσκόπησε την απόδραση της Χασίνα

Snapshot Ο πρώην υποσμηναγός Ταχσίφ Σούρι, που βιντεοσκόπησε την απόδραση της πρώην πρωθυπουργού Sheikh Hasina, βρέθηκε νεκρός στον ποταμό Τουράγκ μία μέρα μετά την εξαφάνισή του.

Η Sheikh Hasina καταδικάστηκε σε θάνατο το 2025 από το Διεθνές Δικαστήριο Εγκλημάτων του Μπαγκλαντές για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και ζει στην Ινδία από τον Αύγουστο του 2024.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τον Σούρι μέσω του κινητού και του ρολογιού του, ενώ η αιτία θανάτου αναμένεται να προσδιοριστεί μετά τη νεκροψία.

Η ξαδέλφη του Σούρι κατήγγειλε ψυχολογική παρενόχληση και παρακολούθηση του υπολοχαγού από μυστικές υπηρεσίες λόγω της κοινοποίησης του βίντεο της απόδρασης της Hasina. Snapshot powered by AI

Νεκρός στον ποταμό Τουράγκ, βρέθηκε μία ημέρα μετά τη δήλωση εξαφάνισής του ο πρώην υποσμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας του Μπαγκλαντές Ταχσίφ Σούρι, ο οποίος τράβηξε το θολό βίντεο με την απόδραση της πρώην πρωθυπουργού της χώρας με ελικόπτερο.

Ο υπολοχαγός Σούρι είχε καταγράψει τη φυγή της πρώην πρωθυπουργό Σέιχ Χασίνα με ελικόπτερο στις 5 Αυγούστου 2024.

Αργότερα, τον Νοέμβριο του 2025, το Διεθνές Δικαστήριο Εγκλημάτων (ICT) του Μπαγκλαντές καταδίκασε σε θάνατο την ανατραπείσα πρωθυπουργό, καθώς την έκρινε ένοχη για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Το δικαστήριο σημείωσε ότι διέταξε δολοφονίες και ανέφερε επίσης ότι υποκίνησε τη βία κατά τη διάρκεια της εξέγερσης στη χώρα το 2024. Από τότε που έφυγε από τη χώρα στις 5 Αυγούστου 2024, η 78χρονη ζει στην Ινδία.

Τα λείψανα του πρώην αξιωματικού ανασύρθηκαν από τον ποταμό μετά από πληροφορίες που ελήφθησαν μέσω της εθνικής γραμμής βοήθειας έκτακτης ανάγκης 999. μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο για νεκροψία, προκειμένου να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του.

Η αστυνομία εξακρίβωσε την ταυτότητά από το κινητό του τηλέφωνο και το ρολόι χειρός του.

Τα ειδησεογραφικά πρακτορεία του Μπαγκλαντές ανέφεραν την ξαδέλφη του υπολοχαγού Σούρι, Moshfeka Jahan, του οποίου η ανάρτηση στο Facebook έχει γίνει viral: «Ο αδερφός μου σκοτώθηκε. Το έγκλημά του ήταν απλώς η κοινοποίηση του βίντεο απόδρασης της Χασίνα, που καταγράφηκε από έναν συνάδελφο; Αναγκάστηκε να συνταξιοδοτηθεί, παρενοχλήθηκε ψυχικά και φέρεται να ακολουθήθηκε από πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών. Ήταν ο πατριωτισμός του έγκλημά του;»

Former Bangladesh Air Force Flight Lieutenant Tahsif Souri, who filmed the blurry video of Sheikh Hasina being evacuated on a chopper, was found dead in the Turag River. His body was recovered by the River Police from the Tongi Bandar Ghat area yesterday, a day after he was reported missing. #SheikhHasina #Bangladesh #TuragRiver #TahsifSouri — News18 (@CNNnews18) October 29, 2026

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