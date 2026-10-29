Νέο χάος στη Βουλή της Αλβανίας: Βουλευτές άναψαν καπνογόνα και διέκοψαν συνεδρίαση - Δείτε βίντεο

Ένταση στο αλβανικό κοινοβούλιο στον απόηχο εβδομάδων βίαιων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων όπου πρωτοστατούν οι φοιτητές, οι οποίοι ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Νέο χάος στη Βουλή της Αλβανίας: Βουλευτές άναψαν καπνογόνα και διέκοψαν συνεδρίαση - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Βουλευτές της αντιπολίτευσης στην Αλβανία διέκοψαν τη συνεδρίαση της Βουλής ανάβοντας καπνογόνα και εμποδίζοντας την ψηφοφορία για νομοσχέδιο της Κεντρικής Τράπεζας.
  • Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία, πρωτοστατούμενες από φοιτητές, ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα λόγω κυβερνητικής διαφθοράς, ανεργίας και χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης.
  • Οι κινητοποιήσεις έχουν προκαλέσει βίαιες ενέργειες, όπως πυρπολήσεις, καταστροφές και συγκρούσεις με την αστυνομία, και έχουν εξαπλωθεί σε πολλές πόλεις της χώρας.
  • Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα ανακοίνωσε μέτρα περιορισμού της βίας, συμπεριλαμβανομένων προστίμων για συμμετοχή σε βίαιες διαδηλώσεις, και κάλεσε σε διάλογο τους φοιτητές, ενώ παρουσίασε νέα οικονομικά μέτρα για την ανακούφιση των φτωχών.
  • Η πολιτική και κοινωνική κρίση αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον Ράμα από την έναρξη της διακυβέρνησής του το 2013.
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Χάος επικράτησε για μία ακόμη φορά στη συνεδρίαση της Βουλής στην Αλβανία κατά τη διάρκεια συνεδρίασης.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης διέκοψαν τη σημερινή συνεδρίαση του αλβανικού κοινοβουλίου, ανάβοντας φωτοβολίδες, στον απόηχο εβδομάδων βίαιων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων όπου πρωτοστατούν οι φοιτητές, οι οποίοι ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Μέλη του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος εμπόδισαν την πρόσβαση στο βήμα της Βουλής τη στιγμή που βρισκόταν σε εξέλιξη η ψηφοφορία για ένα νομοσχέδιο που αφορούσε την Κεντρική Τράπεζα.

«Αυτοί (οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας) είναι εγκληματίες και τους αξίζουν να τους ρίξουν δακρυγόνα, σφαίρες από καουτσούκ, να έχουν σπασμένα κρανία και σπασμένα κόκαλα — όχι στους νέους», δήλωσε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Σαλί Μπερίσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, προτού του κόψουν τον ήχο στο μικρόφωνο.

Άλλα μέλη της αντιπολίτευσης τον περιστοίχισαν κατά τη διάρκεια της ομιλίας, κρατώντας φωτογραφίες διαδηλωτών που είχαν τραυματιστεί από σφαίρες καουτσούκ. Ορισμένοι κρατούσαν ψηλά μπλε φωτοβολίδες — το χρώμα του κόμματός τους.

Δείτε βίντεο από το εσωτερικό της αλβανικής Βουλής:

Στις διαδηλώσεις, που τροφοδοτούνται από την οργή για την κυβερνητική διαφθορά, πρωτοστατούν οι φοιτητές που καταγγέλλουν την έλλειψη θέσεων εργασίας και το χαμηλό επίπεδο της εκπαίδευσης. Οι κινητοποιήσεις έχουν επεκταθεί στο κέντρο των Τιράνων από τα μέσα Οκτωβρίου, ενώ έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες πόλεις.

Διαδηλωτές που ζητούν την παραίτηση του Ράμα έχουν πυρπολήσει σε κυβερνητικά κτίρια και τράπεζες, έχουν σπάσει βιτρίνες καταστημάτων και έχουν ξηλώσει πλάκες πεζοδρομίων για να τις εκτοξεύσουν εναντίον της αστυνομίας.

Η αναταραχή ακολουθεί τις κατά κύριο λόγο ειρηνικές διαδηλώσεις το καλοκαίρι εναντίον της κατασκευής πολυτελούς παραθαλάσσιου θερέτρου της οικογενείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτό το κοινωνικό και πολιτικό κλίμα αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι σήμερα για τον Ράμα, ο οποίος κυβερνά από το 2013 και κέρδισε τέταρτη θητεία πέρυσι.

Την Κυριακή, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα μέτρα για τον περιορισμό της βίας, συμπεριλαμβανομένων προστίμων ύψους 500.000 λεκ (6.200 δολαρίων) για όποιον συμμετέχει σε διαδήλωση που εκτρέπεται σε βία, ακόμη και αν το άτομο δεν διαπράττει προσωπικά βίαιες πράξεις.

Αυτή την εβδομάδα οι διαδηλώσεις ήταν κατά κύριο λόγο ειρηνικές, ενώ μια ακόμη έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο.

Ο Ράμα κάλεσε εκ νέου τους φοιτητές σε διάλογο και παρουσίασε νέα οικονομικά μέτρα, όπως φθηνότερα καύσιμα και ενίσχυση των φτωχών οικογενειών, σε μια προσπάθεια να σταματήσει τη βία στους δρόμους.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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