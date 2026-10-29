Συρία: Πέντε νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές - 4 παιδιά ανάμεσα τους

Snapshot Πέντε άνθρωποι, εκ των οποίων τέσσερα παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τις καταρρακτώδεις βροχές στη βόρεια και ανατολική Συρία.

Πέντε άτομα αγνοούνται και οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται.

Μια γέφυρα στην επαρχία Ράκα κατέρρευσε, διακόπτοντας την οδική σύνδεση με την επαρχία Χαλέπι.

Πλημμύρισαν σπίτια και καταστράφηκαν δρόμοι σε διάφορες περιοχές της χώρας λόγω των ορμητικών νερών. Snapshot powered by AI

Πέντε άνθρωποι, εκ των οποίων τέσσερα παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τις καταρρακτώδεις βροχές και τους χειμάρρους που έπληξαν τη βόρεια και την ανατολική Συρία και άλλοι πέντε άνθρωποι αγνοούνται, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η καταιγίδα, η οποία σαρώνει πολλές περιοχές της χώρας από χθες, προκάλεσε τον θάνατο από πνιγμό τεσσάρων παιδιών στις επαρχίες Ράκα και Ντέιρ Εζόρ, όπως και τον θάνατο ενός άνδρα σε ένα δυστύχημα σε μια γέφυρα στη Ράκα, έγινε γνωστό από το υπουργείο Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης και Καταστροφών.

Πέντε άνθρωποι αγνοούνται, διευκρινίζεται σε ένα δελτίο Τύπου, όπου επισημαίνεται πως οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται.

Όπως μεταδίδει το επίσημο συριακό πρακτορείο Sana, οι χείμαρροι είχαν ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει μία γέφυρα στην επαρχία Ράκα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η οδική σύνδεση με τη γειτονική επαρχία Χαλέπι.

Επιπλέον, σπίτια πλημμύρισαν από τα ορμητικά νερά και δρόμοι καταστράφηκαν σε άλλες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με επίσημα ΜΜΕ και τοπικούς αξιωματούχους.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων