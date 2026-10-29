Άλπεις: Βρήκαν βαρέλι μπίρας του 1978 θαμμένο στον πάγο -Το άνοιξαν και δεν πίστευαν στα μάτια τους

Μια απρόσμενη ανακάλυψη στις Άλπεις έφερε στο φως ένα βαρέλι μπίρας που είχε εξαφανιστεί πριν από σχεδόν μισό αιώνα. Το βαρέλι παρέμεινε εγκλωβισμένο στους πάγους από το 1978

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Άλπεις: Βρήκαν βαρέλι μπίρας του 1978 θαμμένο στον πάγο -Το άνοιξαν και δεν πίστευαν στα μάτια τους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στις Άλπεις εντοπίστηκε βαρέλι μπίρας του 1978 που είχε εγκλωβιστεί στον πάγο για σχεδόν 50 χρόνια.
  • Το βαρέλι βρέθηκε σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων κοντά στο ορεινό καταφύγιο Σάσο Νέρο.
  • Το βαρέλι είχε πέσει σε σχισμή παγετώνα κατά τη μεταφορά προμηθειών με ελικόπτερο τη δεκαετία του 1970.
  • Η μπίρα μέσα στο βαρέλι διατηρήθηκε σε κατάσταση πειραματισμού λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών του παγετώνα.
  • Η γευσιγνωσία έδειξε ότι η μπίρα ήταν ακόμα πόσιμη μετά από σχεδόν μισό αιώνα εγκλωβισμού στον πάγο.
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Μια ασυνήθιστη ιστορία εκτυλίχθηκε στις Άλπεις του Τσίλερταλ, στα σύνορα Αυστρίας και Νοτίου Τιρόλου, όταν ένα βαρέλι μπίρας που είχε χαθεί τη δεκαετία του 1970 εντοπίστηκε σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων, έπειτα από σχεδόν μισό αιώνα εγκλωβισμένο στους πάγους.

https://www.instagram.com/reel/DfEQ9D_G-c0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Την ανακάλυψη γνωστοποίησε η Harpf, ιστορική εταιρεία εμπορίας ποτών με περισσότερα από 140 χρόνια δραστηριότητας, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τον εντοπισμό και την ανάσυρση του βαρελιού.

Πρωταγωνιστής της ανακάλυψης ήταν ο Ντάνιελ, εργαζόμενος της εταιρείας, ο οποίος εντόπισε το μεταλλικό δοχείο κάτω από το ορεινό καταφύγιο Σάσο Νέρο, σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων.

Πώς χάθηκε το βαρέλι το 1978

Η ιστορία του βαρελιού ξεκινά τη δεκαετία του 1970, όταν πραγματοποιούνταν μεταφορά προμηθειών με ελικόπτερο σε ορεινή περιοχή των Άλπεων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το βαρέλι έπεσε σε μια βαθιά σχισμή του παγετώνα και εξαφανίστηκε κάτω από τον πάγο.

Για δεκαετίες παρέμεινε θαμμένο, μέχρι που φέτος εμφανίστηκε ξανά στην επιφάνεια.

Παρά τις φθορές και τα χτυπήματα που είχε υποστεί, το μεταλλικό δοχείο διατηρούσε τη χαρακτηριστική του μορφή.

Η ανάσυρσή του, ωστόσο, δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Χρειάστηκαν προσεκτικοί χειρισμοί και η χρήση ειδικού καροτσιού μεταφοράς, προκειμένου να κατέβει με ασφάλεια από το βουνό.

Η μεγάλη έκπληξη όταν άνοιξαν το βαρέλι

Η μεγαλύτερη έκπληξη ήρθε όταν οι εργαζόμενοι της εταιρείας αποφάσισαν να ανοίξουν το βαρέλι και να εξετάσουν το περιεχόμενό του.

Σύμφωνα με την Harpf, οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες του παγετώνα φαίνεται ότι είχαν διατηρήσει την μπίρα σε κατάσταση που επέτρεπε τη δοκιμή της, παρά τις σχεδόν πέντε δεκαετίες που είχαν περάσει.

Μια μικρή ομάδα εργαζομένων, φίλων της μπίρας και περίεργων επισκεπτών συγκεντρώθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας για να ανοίξει το βαρέλι και να δοκιμάσει το περιεχόμενό του.

Μια χάραξη πάνω στο μέταλλο επέτρεψε την ταυτοποίησή του ως βαρελιού που χρονολογείται από το 1978.

Και το αποτέλεσμα της γευσιγνωσίας;

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια η εταιρεία, η μπίρα εξακολουθούσε να πίνεται, παρά το γεγονός ότι είχε παραμείνει εγκλωβισμένη στους πάγους για σχεδόν μισό αιώνα.

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