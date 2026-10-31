Tσαντ – Νίγηρας: Διπλωματική προσπάθεια στη Μόσχα για εκτόνωση της κρίσης

Οι υπουργοί Εξωτερικών συναντήθηκαν στη σύνοδο Ρωσίας - Αφρικής, στον απόηχο των κατηγοριών της στρατιωτικής κυβέρνησης του Νίγηρα για επίθεση με γαλλική συνδρομή.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Tσαντ – Νίγηρας: Διπλωματική προσπάθεια στη Μόσχα για εκτόνωση της κρίσης
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι υπουργοί Εξωτερικών του Τσαντ και του Νίγηρα συναντήθηκαν στη Μόσχα, στο περιθώριο της 3ης συνόδου κορυφής Ρωσίας - Αφρικής, επιλέγοντας τον διάλογο για την αποκλιμάκωση της διμερούς έντασης.

Η συνάντηση ακολουθεί τις σοβαρές κατηγορίες της χούντας του Νίγηρα ότι το Τσαντ, με γαλλική υποστήριξη, ευθύνεται για πλήγμα drone με δύο νεκρούς αμάχους στο έδαφός του και για υπόθαλψη μισθοφόρων. Το Τσαντ απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Η κρίση τροφοδοτείται από την ευρύτερη γεωπολιτική αναδιάταξη, με τον Νίγηρα να στρέφεται προς τη Ρωσία τηρώντας εχθρική στάση απέναντι στη Γαλλία, η οποία προσφάτως αποκατέστησε τους στενούς της δεσμούς με το Τσαντ.

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