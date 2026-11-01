Μέσα στις φυλακές της Κόστα Ρίκα: Πώς η ειρηνική χώρα έγινε πεδίο μάχης συμμοριών

Snapshot Η Κόστα Ρίκα δημιούργησε νέο σωφρονιστικό συγκρότημα υψίστης ασφαλείας με χωρητικότητα 5.100 κρατουμένων για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης εγκληματικότητας.

Στις νέες φυλακές μεταφέρθηκαν 123 κρατούμενοι με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, σε μια κίνηση που θυμίζει την πολιτική καταστολής του Ελ Σαλβαδόρ.

Η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή αύξηση της βίας λόγω της δράσης δικτύων διακίνησης ναρκωτικών και ένοπλων συμμοριών.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η σκληρή πολιτική είναι αναγκαία για να διακοπούν οι επικοινωνιακοί δίαυλοι των εγκληματικών οργανώσεων μέσα στις φυλακές.

Το μοντέλο των φυλακών βασίζεται σε αυτό του Ελ Σαλβαδόρ, με αυστηρούς περιορισμούς και συνθήκες πλήρους απομόνωσης για τους κρατούμενους. Snapshot powered by AI

Σοκαριστικές εικόνες από την Κόστα Ρίκα αποτυπώνουν τη σκληρή καταστολή της εγκληματικότητας, καθώς 123 κρατούμενοι, με χειροπέδες και δεσμά, μεταφέρθηκαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας. Οι σκηνές θυμίζουν έντονα την αμφιλεγόμενη επιχείρηση μαζικών συλλήψεων και φυλακίσεων που πραγματοποίησε πέρυσι το Ελ Σαλβαδόρ κατά των εγκληματικών οργανώσεων.

Με πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Κόστα Ρίκα, η χώρα διαθέτει πλέον ένα νεόδμητο σωφρονιστικό συγκρότημα υψίστης ασφαλείας, με δυνατότητα φιλοξενίας 5.100 κρατουμένων, το οποίο ονομάζεται Κέντρο Υψηλής Κράτησης και Οργανωμένου Εγκλήματος.

Νέες φωτογραφίες δείχνουν 123 κρατούμενους με χειροπέδες στα χέρια, δεσμά στους αστραγάλους, ξυρισμένα κεφάλια και ομοιόμορφες πορτοκαλί στολές, καθώς οδηγούνται στις εγκαταστάσεις.

Η φυλακή μπορεί να φιλοξενήσει περίπου το ένα πέμπτο του συνολικού πληθυσμού των κρατουμένων της χώρας, πίσω από τις επιβλητικές τσιμεντένιες περιφράξεις της.

Το σωφρονιστικό συγκρότημα δημιουργήθηκε με την άμεση συμμετοχή και καθοδήγηση του Ελ Σαλβαδόρ, υιοθετώντας βασικά στοιχεία από το μοντέλο που εφαρμόζει ο πρόεδρος της χώρας, Ναγίμπ Μπουκέλε. Η αμφιλεγόμενη πολιτική του, με τις φυλακές τεράστιας χωρητικότητας και τις μαζικές προσαγωγές και συλλήψεις, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρά τη θεαματική μείωση των δεικτών εγκληματικότητας που καταγράφεται στη χώρα.

Για την Κόστα Ρίκα, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια καθοριστική αλλαγή σελίδας.

Η χώρα, η οποία μέχρι πρότινος θεωρούνταν ένα ειρηνικό καταφύγιο σε μια ασταθή περιοχή της Κεντρικής Αμερικής, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια ολοένα και βαθύτερη κρίση βίαιης εγκληματικότητας.

Τα τελευταία χρόνια, διεθνή δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών και βαριά οπλισμένες εγκληματικές ομάδες έχουν μετατρέψει την Κόστα Ρίκα σε σημαντικό κόμβο διέλευσης και αποθήκευσης κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική, με τελικό προορισμό τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Η παράνομη δραστηριότητα έχει πυροδοτήσει αιματηρές συγκρούσεις για τον έλεγχο εδαφών, στοχευμένες δολοφονίες και πρωτοφανή επίπεδα ανθρωποκτονιών, εξαντλώντας την ανοχή της κοινωνίας και ωθώντας τις αρχές στην υιοθέτηση μιας επιθετικής πολιτικής μηδενικής ανοχής απέναντι στο έγκλημα.

Η κυβέρνηση υπερασπίζεται τη σκληρή γραμμή

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι η αυστηρή αυτή στρατηγική είναι απαραίτητη για να περιοριστεί η δύναμη των ηγετικών στελεχών των συμμοριών που βρίσκονται ήδη στη φυλακή. Στόχος είναι να διακοπούν οι δίαυλοι επικοινωνίας που χρησιμοποιούν για να εξακολουθούν να ελέγχουν εγκληματικές δραστηριότητες και να οργανώνουν δολοφονίες ακόμη και μέσα από τα σωφρονιστικά καταστήματα.

Ωστόσο, οι εικόνες των ξυρισμένων κρατουμένων, με δεμένα χέρια και πόδια, στοιβαγμένων στις εγκαταστάσεις του νέου συγκροτήματος, αποτυπώνουν ένα ζοφερό νέο κεφάλαιο. Μία από τις πιο γνωστές ειρηνικές δημοκρατίες της περιοχής βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την εγκληματικότητα εφαρμόζοντας εξίσου σκληρές μεθόδους.

Το μοντέλο του Ελ Σαλβαδόρ

Η φυλακή της Κόστα Ρίκα βασίζεται στο διαβόητο σωφρονιστικό συγκρότημα ΣΕΚΟΤ (CECOT) του Ελ Σαλβαδόρ, μια εγκατάσταση έκτασης 23 εκταρίων, η οποία έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως και 40.000 κρατουμένους.

Οι συνθήκες κράτησης εκεί είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Οι κρατούμενοι κοιμούνται σε μεταλλικές κουκέτες πολλαπλών επιπέδων, χωρίς στρώματα, ενώ σε κάθε κελί στοιβάζονται περισσότεροι από 100 άνθρωποι.

Τα φώτα παραμένουν αναμμένα όλο το 24ωρο, ενώ οι φυλακισμένοι δεν έχουν πρόσβαση σε βιβλία, τηλεοράσεις, διαδίκτυο ή οποιαδήποτε επικοινωνία με τον έξω κόσμο.

Παράλληλα, βρίσκονται σε καθεστώς πλήρους απομόνωσης, χωρίς επισκέψεις από συγγενείς ή εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, ενώ υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις τους.