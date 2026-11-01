Ισραηλινά ΜΜΕ: «Μέσα σε μέρες ή εβδομάδες» - Τα σημάδια επανέναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδικοί αναλυτές «βλέπουν» αυξημένες ενδείξεις για επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ισραηλινά ΜΜΕ: «Μέσα σε μέρες ή εβδομάδες» - Τα σημάδια επανέναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ισραηλινοί ειδικοί προβλέπουν πιθανή επανέναρξη πολεμικών επιχειρήσεων με το Ιράν εντός ημερών ή εβδομάδων.
  • Περίπου το ήμισυ του πυραυλικού οπλοστασίου των 1.500 πυραύλων του Ιράν παραμένει ενεργό και αποθηκευμένο σε υπόγειες σήραγγες.
  • Οι εντάσεις αναμένεται να κλιμακωθούν πριν τον Ιανουάριο και την έναρξη του νέου Κογκρέσου των ΗΠΑ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
  • Το Ιράν διατηρεί πάνω από 400 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60% σε περιοχές που έχουν βομβαρδιστεί, καθιστώντας δύσκολη την καταστροφή του.
  • Μια στρατιωτική επιχείρηση για την εξουδετέρωση του εμπλουτισμένου ουρανίου θα απαιτούσε εκτεταμένη χρήση καταδρομικών δυνάμεων και μηχανολογικού εξοπλισμού σε επικίνδυνες συνθήκες.
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Αυξάνονται μέρα με την ημέρα τα σημάδια πιθανής επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με κυριακάτικο ρεπορτάζ του ισραηλινού Channel 12, με ειδικούς να προειδοποιούν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας και τις εναπομείνασες στρατιωτικές δυνατότητές της, εκτιμώντας ότι περίπου το ήμισυ του πυραυλικού οπλοστασίου της Τεχεράνης, εξακολουθεί να υπάρχει.

Ο Raz Zimmt, επικεφαλής του προγράμματος για το Ιράν στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, δήλωσε στο δίκτυο: «Κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν μόνο λίγες ημέρες, ή το πολύ, για να καταλήξει ο Τραμπ στο συμπέρασμα ότι είναι άχρηστο να περιμένουμε μια ιρανική απάντηση».

Προέβλεψε δε, ότι οι εντάσεις θα κλιμακωθούν πριν από τον Ιανουάριο και την έναρξη του νέου Κογκρέσου των ΗΠΑ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. «Ο Τραμπ θα προσπαθήσει να το κάνει αυτό πριν αναλάβει καθήκοντα το νέο Κογκρέσο των ΗΠΑ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές».

Ο Avner Vilan, πρώην ανώτερος αξιωματούχος της άμυνας, υποστηρίζει ότι αν και οι δύο πλευρές δεν θέλουν να πάνε σε πόλεμο, είναι προφανώς αναπόφευκτο: «Το χάσμα είναι τόσο μεγάλο που αν κάποιος θέλει να μετακινήσει τους Ιρανούς, πιθανότατα θα πρέπει να μπει σε έναν ακόμη γύρο επίθεσης».

Ο Rafi Miron, πρώην αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας για πυρηνικές υποθέσεις, εξηγεί ότι οι Ιρανοί βρίσκονται τώρα σε μια πολύ προβληματική κατάσταση: «Το κύριο πλεονέκτημα στο οποίο απέδωσαν κάποιο είδος πυρηνικού ισοδύναμου ήταν ο έλεγχος του Ορμούζ. Καθώς αυτός ο έλεγχος ξεφεύγει από τα χέρια τους, ο μόνος τρόπος για να δουν τον εαυτό τους είναι να τρέξουν στο πυρηνικό πρόγραμμα».

Οι 1.500 πύραυλοι του Ιράν - και το αίνιγμα των 400 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου

Το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου, το οποίο ήταν ένας από τους λόγους για την έναρξη της επιχείρησης Lion's Roar – εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια της Τεχεράνης, σύμφωνα με τους ειδικούς, όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Περισσότερα από 400 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου σε επίπεδο 60% εξακολουθούν να παραμένουν στα ερείπια που βομβαρδίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρηση.

Η επίθεση και η καταστροφή μιας τέτοιας τοποθεσίας βρίσκεται στο επίκεντρο του ζητήματος και αποτελεί μια τεράστια μηχανική και στρατιωτική πρόκληση. Μια τέτοια επιχείρηση θα απαιτούσε περισσότερους από 1.000 καταδρομείς που θα έπρεπε να επιχειρούν σε κάθε τοποθεσία ξεχωριστά. Επειδή το υλικό είναι θαμμένο βαθιά, οι Αμερικανοί θα πρέπει να φέρουν βαρύ μηχανολογικό εξοπλισμό για να σκάψουν και να περάσουν μέσα από τόνους ερειπίων, επιφυλακτικοί για νάρκες και εκρηκτικούς μηχανισμούς που κρύβονται εκεί.

Ο άμεσος αντίκτυπος στους Ισραηλινούς σε περίπτωση νέας αντιπαράθεσης με το Ιράν θα είναι και πάλι η εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων σε ισραηλινές πόλεις. Ο Zimmt εκτιμά ότι η υπόθεση εργασίας ότι το Ιράν διαθέτει επί του παρόντος 1.500 τέτοιους πυραύλους στην περιοχή: «Οι Ιρανοί έχουν αποθηκεύσει περίπου το ήμισυ του οπλοστασίου βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς μέσα στις υπόγειες σήραγγες».

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